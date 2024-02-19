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23 умопомрачительных факта о пирамидах Гизы

23 умопомрачительных факта о пирамидах Гизы

Автор:
19 февраля 2024 13:01
Сообщество : Факты
Метки: Загадка   гиза   египет   интересное   пирамида   факт   
7165
24

Пирамиды Гизы - рукотворное чудо и олицетворение инженерного подвига. Многие столетия не стихают споры по поводу строительства древнего комплекса. Знаете ли вы, что пирамида Хеопса почти точно обращена на север? И таких поразительных подробностей немало.

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Только в 2013 году были обнаружены фрагменты папируса, в которых говорится о доставке известняковых блоков по реке Нил.


Её превзошёл Линкольнский собор в XIV веке.


Здесь в два раза больше пирамид, чем в Египте, хотя они гораздо меньше.


Это около 6 миллионов тонн.

Скорость света в вакууме - 299 792 458 м/с, а пирамида Хеопса лежит на 29.9792458 градусах северной широты.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   гиза   египет   интересное   пирамида   факт   
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50  комментариев
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58k
turyst 7 часов назад
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492
iskra Час назад
Много неточностей. Не все пирамиды были белыми.Пирамида Микерина была частично облицована гранитом.
Блоки были разного размера. Чем выше - тем меньше.
Цифры с числом Пи и скоростью света явно притянуты за уши.
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406
Murych 4 часа назад
В прошлом году ездил на экскурсию у этим пирамидам. Очень круто! Также посетите гробницы царей. Фото оттуда. В пирамидах спуски без изображений. И не забудьте Люксор. Кто в Серьёзного Сэма играл, тот поймёт
.
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8k
perekrestok 4 часа назад
Индейцы в Америке пирамиды строили, в Египте египтяне строили. Наверняка если покопаться еще где-нибудь найдут. наверняка инопланетяне что то захоранивали маячки оставляли. Пирамиды большие и тяжелые - и целиком не унесешь и по частям не растащишь. Надо там посты поставить и посмотреть кто вернется за спрятанным.
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15k
Ivan 5 часов назад
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12k
DumDum 5 часов назад
"20 умопомрачительных фактов". Вот, смотрю на 23 факта и гадаю: какие 3 из них не угрожают рассудку?
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13k
Krapiv 5 часов назад
Под пирамидою Хеопса
Колхозный бык с коровой.... пасся"

Все это хорошо, но самая высокая (сейчас) пирамида Хефрена - 143,9 м, та, что с остатками облицовки
Пирамида Хеопса была выше - 146,6 м, но из-за "спиленной" верхушки стала меньше - 138,8 м
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1k
roman-delisov 5 часов назад
2. Пирамида Хеопса, также известная как Великая пирамида, обращена почти точно на север, с отклонением всего лишь в 3/60 градуса

3/60 -- это 1/20. Почему тогда не 6/120?
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79
Konstantin Klipikov 5 часов назад
Апофения - она такая...
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2k
Dimon 5 часов назад
Единственное что омрачает посещение всемирно известных достопримечательностей, так это толпы туристов, банды попрошаек и бесконечные попытки местных продавцов впарить тебе всякое гав*но по цене золота.
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492
iskra евгений 2 часа назад
Такая фигня вокруг всех известных достопримечательностей. Турист везде - дойная корова.
Кстати ,поэтому так много желающих развивать туризм. Достаточно убедительно отрекламировать, что у тебя какая-то древняя интересная штука,или исключительно красивая природа,как тебе со всего мира добровольно повезут деньги. И не надо строить заводы,тратиться на образование и науку..
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31k
Axel 5 часов назад
"В отличие от других гробниц, в них не было найдено ни картин, ни сокровищ"

Невероятно. Видимо кто-то раньше британцев все успел утащить)
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94k
Доктор Джонс 6 часов назад
Комментарий к фото
Ага, как посетил, так и давай блоки считать, трое счёт сломал...
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104
Navygator 6 часов назад
"...с отклонением всего лишь в 3/60 градуса..."

))) почему не 1/20 градуса? )))
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10k
Zhora 6 часов назад
"Идеально подогнанные блоки" и фото той же пирамиды сверху (просто груда камней) - как-то не вяжутся.
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492
iskra Zhora Час назад
Имелись в виду внутренние гранитные блоки,и облицовка. Хотя,конечно,тоже есть не идеальные места.
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11k
MUZSER 6 часов назад
Одно можно сказать точно. О них говорили и ещё будут говорить очень долго.
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11k
MakDag 6 часов назад
Что за бред. Всем известно, что пирамиды построены Обеликсом с Астериксом.
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
"18. Пирамиды были построены не рабами, как считалось прежде, а вольной рабочей силой за достойную оплату"
С чего это взято, если:
"1. Данных о строительстве пирамид практически нет"
И зачем в стране с несомненным рабовладельческим строем и кучей рабов платить "достойную оплату" вольным рабочим??
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34k
Ego sum qui sum 7 часов назад
неплохо, лайк, но ум не помрачен
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3k
Максим Макашев 7 часов назад
А вот что пишет в своей статье
"Миф о Потопе: расчеты и реальность"
Андрей Скляров.
Великая пирамида "...ориентирована по меридиану, и ее грани смотрят на четыре
стороны света. Вход... находится с северной стороны сооружения, и, таким образом,
все внутреннее строение пирамиды тоже спланировано по оси с севера на юг,
подчеркивая этим важность меридионального расположения" (Р.Бьювэлл,
Э.Джилберт, "Секреты пирамид").
"Северная сторона обращена почти идеально на север, восточная - на восток и
так далее. Средняя погрешность составляет около двух угловых минут (для южной
стороны - менее двух минут) - исключительная точность для любого сооружения
любой эпохи и поистине невероятное..." (Г.Хэнкок, "Следы богов").
"Погрешность [ориентации Великой пирамиды по сторонам света] в три угловых
минуты соответствует относительной ошибке, равной всего-навсего 0,015 %. По
мнению инженеров-строителей... необходимость такой точности понять
невозможно. ...если бы даже основание монумента было перекошено на два-три
градуса (ошибка порядка процента), эту разницу невооруженный глаз просто не смог
бы заметить. С другой стороны, дополнительные трудности, которые приходится
преодолевать, чтобы снизить погрешность с трех градусов до трех минут, огромны...
Отсюда следует, что у древних строителей, возводивших пирамиду на заре
человеческой цивилизации, должны были быть очень веские мотивы, побуждавшие
обеспечить такую точную ориентацию по сторонам света" (там же).
Оставляя в стороне причины потребности в столь высокой точности и вопрос об
авторах строительства, можно заметить, что вне зависимости от конкретного срока
постройки пирамид их возведение производилось заведомо после Потопа и
"проскальзывания" земной коры. Этот вывод неизбежен, если учесть ничтожно малую
вероятность такого точного расчета последствий "проскальзывания", который позволил
бы добиться высочайшей степени ориентации объекта, построенного до Потопа.
***********************************
Источник: https://lah.ru/potop-text/https://lah.ru/potop-text/
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