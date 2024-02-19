23 умопомрачительных факта о пирамидах Гизы

Пирамиды Гизы - рукотворное чудо и олицетворение инженерного подвига. Многие столетия не стихают споры по поводу строительства древнего комплекса. Знаете ли вы, что пирамида Хеопса почти точно обращена на север? И таких поразительных подробностей немало.
Только в 2013 году были обнаружены фрагменты папируса, в которых говорится о доставке известняковых блоков по реке Нил.
2. Пирамида Хеопса, также известная как Великая пирамида, обращена почти точно на север, с отклонением всего лишь в 3/60 градуса
Её превзошёл Линкольнский собор в XIV веке.
6. Камни облицовки и блоки внутренних камер подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними не пройдёт лезвие
7. На пирамидах нет ни одного иероглифа. В отличие от других гробниц, в них не было найдено ни картин, ни сокровищ
Здесь в два раза больше пирамид, чем в Египте, хотя они гораздо меньше.
9. Когда Наполеон посетил Великую Пирамиду в конце XVIII века, он подсчитал, что её блоков хватит для постройки трёхметровой стены вокруг всего материковой части Франции
10. Великая Китайская стена и плотина "Три ущелья" - единственные сооружения, превышающие по весу пирамиду Хеопса
Это около 6 миллионов тонн.
14. Периметр пирамиды, разделённый на двойную высоту, даёт число "Пи", с точностью до одной стотысячной
Скорость света в вакууме - 299 792 458 м/с, а пирамида Хеопса лежит на 29.9792458 градусах северной широты.
18. Пирамиды были построены не рабами, как считалось прежде, а вольной рабочей силой за достойную оплату
20. Исчезнувший рукав Нила помогал египтянам перевозить материалы при строительстве пирамид
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Блоки были разного размера. Чем выше - тем меньше.
Цифры с числом Пи и скоростью света явно притянуты за уши.
Колхозный бык с коровой.... пасся"
Все это хорошо, но самая высокая (сейчас) пирамида Хефрена - 143,9 м, та, что с остатками облицовки
Пирамида Хеопса была выше - 146,6 м, но из-за "спиленной" верхушки стала меньше - 138,8 м
3/60 -- это 1/20. Почему тогда не 6/120?
3/60 градуса это 3 минуты - вы поймете если будет написано что угол отличается на 3 минуты?
Кстати ,поэтому так много желающих развивать туризм. Достаточно убедительно отрекламировать, что у тебя какая-то древняя интересная штука,или исключительно красивая природа,как тебе со всего мира добровольно повезут деньги. И не надо строить заводы,тратиться на образование и науку..
Невероятно. Видимо кто-то раньше британцев все успел утащить)
))) почему не 1/20 градуса? )))
С чего это взято, если:
"1. Данных о строительстве пирамид практически нет"
И зачем в стране с несомненным рабовладельческим строем и кучей рабов платить "достойную оплату" вольным рабочим??
.
Помогу.
"Миф о Потопе: расчеты и реальность"
Андрей Скляров.
Великая пирамида "...ориентирована по меридиану, и ее грани смотрят на четыре
стороны света. Вход... находится с северной стороны сооружения, и, таким образом,
все внутреннее строение пирамиды тоже спланировано по оси с севера на юг,
подчеркивая этим важность меридионального расположения" (Р.Бьювэлл,
Э.Джилберт, "Секреты пирамид").
"Северная сторона обращена почти идеально на север, восточная - на восток и
так далее. Средняя погрешность составляет около двух угловых минут (для южной
стороны - менее двух минут) - исключительная точность для любого сооружения
любой эпохи и поистине невероятное..." (Г.Хэнкок, "Следы богов").
"Погрешность [ориентации Великой пирамиды по сторонам света] в три угловых
минуты соответствует относительной ошибке, равной всего-навсего 0,015 %. По
мнению инженеров-строителей... необходимость такой точности понять
невозможно. ...если бы даже основание монумента было перекошено на два-три
градуса (ошибка порядка процента), эту разницу невооруженный глаз просто не смог
бы заметить. С другой стороны, дополнительные трудности, которые приходится
преодолевать, чтобы снизить погрешность с трех градусов до трех минут, огромны...
Отсюда следует, что у древних строителей, возводивших пирамиду на заре
человеческой цивилизации, должны были быть очень веские мотивы, побуждавшие
обеспечить такую точную ориентацию по сторонам света" (там же).
Оставляя в стороне причины потребности в столь высокой точности и вопрос об
авторах строительства, можно заметить, что вне зависимости от конкретного срока
постройки пирамид их возведение производилось заведомо после Потопа и
"проскальзывания" земной коры. Этот вывод неизбежен, если учесть ничтожно малую
вероятность такого точного расчета последствий "проскальзывания", который позволил
бы добиться высочайшей степени ориентации объекта, построенного до Потопа.
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Источник: https://lah.ru/potop-text/https://lah.ru/potop-text/