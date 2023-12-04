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30 интересностей обо всём на свете

30 интересностей обо всём на свете

Автор:
04 декабря 2023 12:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   история   мир   природа   факт   фотография   
2299
31

Наш мозг в буквальном смысле радуется знаниям. Новая информация вызывает выброс дофамина. Сабреддит r/fascinating - это рай для тех, кто хочет удовлетворить свое любопытство и получить порцию гормона счастья.

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Из-за расистских предрассудков был вызван наряд полиции. Ребёнок, которого звали Роналд Макнейр, в будущем защитил диссертацию в Массачусетском технологическом институте и стал астронавтом НАСА.


Женщина обменяла два блока сигарет на парашют, чтобы сшить себе свадебное платье.

Возраст Мафусаила, сосны остистой межгорной из штата Калифорния, составляет 4853 года.


После 20 минут в покое/После 20 минут прогулки



Парик изготовлен из натуральных волос. Сейчас его можно увидеть в Египетском музее в Турине, Италия.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   история   мир   природа   факт   фотография   
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3  комментария
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iskra Час назад
Нам в школе рассказывали, что на любой карте будут искажения. В зависимости от проекции размеры обьектов будут меняться. Кстати, интересно посмотреть на карты мира разных стран.
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5k
foggen2 6 минут назад
Возраст Мафусаила, сосны остистой межгорной из штата Калифорния, составляет 4853 года.
А возраст куста черники из Уэльса,Великобритания с общим корнем-примерно 11 тысяч лет.Площадь около полутора квадратных километров.
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35k
koleos72 12 минут назад
Випикедие пишет, что Россия около 10к км!
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