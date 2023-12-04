30 интересностей обо всём на свете

Наш мозг в буквальном смысле радуется знаниям. Новая информация вызывает выброс дофамина. Сабреддит r/fascinating - это рай для тех, кто хочет удовлетворить свое любопытство и получить порцию гормона счастья.
Из-за расистских предрассудков был вызван наряд полиции. Ребёнок, которого звали Роналд Макнейр, в будущем защитил диссертацию в Массачусетском технологическом институте и стал астронавтом НАСА.
5. Корабль китайского исследователя Чжэн Хэ в сравнении с "Санта-Марией" Христофора Колумба. Оба жили и путешествовали в одно время
Женщина обменяла два блока сигарет на парашют, чтобы сшить себе свадебное платье.
Возраст Мафусаила, сосны остистой межгорной из штата Калифорния, составляет 4853 года.
16. Это нервная система человека, на препарирование которой ушло более 1500 часов. В мире таких экземпляров всего 4
После 20 минут в покое/После 20 минут прогулки
19. Это парик Мерит, жены Кха, найденный в гробнице супругов в Фивах, современном Луксоре, Египет
Парик изготовлен из натуральных волос. Сейчас его можно увидеть в Египетском музее в Турине, Италия.
22. Математический анализ электрических импульсов, которые грибы посылают друг другу, позволил выявить закономерности, имеющие поразительное сходство с человеческой речью
24. Мужчина стоит на складе пиломатериалов компании Seattle Cedar Lumber Manufacturing, 1939 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А возраст куста черники из Уэльса,Великобритания с общим корнем-примерно 11 тысяч лет.Площадь около полутора квадратных километров.