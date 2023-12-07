Археолог раскрыл суть "проклятия фараонов", из-за которого умерли десятки людей

Один из ведущих археологов мира раскрыл истинную причину проклятия фараонов, которое якобы привело к гибели десятков людей после вскрытия гробницы. Оказалось, за "проклятием" стоит простая наука.
О загадочном проклятии заговорили после вскрытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1920-х годах. Считалось, что любой, кто потревожит 3 300-летнюю гробницу, обречён на смерть. Десятки людей, которые первыми побывали в гробнице Тутанхамона, умерли при разных обстоятельствах: включая лорда Карнарвона, который финансировал раскопки, а также американского финансиста Джорджа Джея Гулда I. В то время многие посчитали это мистикой — но как оказалось, за этим "проклятием" может стоять научная причина.
Египтолог и историк Захи Хавасс заявил, что никакого проклятия на самом деле не существует. Он объяснил череду смертей довольно просто:
"Когда внутри гробницы находится мумия, на ней присутствуют микробы, которых, естественно, никто не видит. В прошлом археологи второпях вскрывали гробницы, их поражали микробы, и они умирали," - рассказал египтолог.
Учёный объяснил, что в современности археологи более осторожны во время вскрытия гробниц. Перед тем, как их исследовать, они дают им "проветриться":
"Две недели назад, например, я нашёл запечатанный саркофаг весом 25 тонн на глубине 18 метров под землёй. Крышка саркофага весила около шести тонн. Перед тем, как исследовать его, мы оставили его открытым на полчаса, чтобы вышел весь воздух. Затем я спокойно заглянул внутрь, и ничего со мной не случилось. Вот и всё проклятие фараонов," - говорит Захи Хавасс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нуачо?
Зашибись же доказуха
В той книге все более чем все подробно прописано. Я ту книгу раз пять перечитывала. То документалистика, там нет любовных сюсюканий и драк Рембов с Робокопами.
В той книге выделена целая глава, в которой как раз и затрагивается тема этого проклятия.
Я рекомендую всем почитать ту книгу. Уверяю, очень интересная книга.
развелось млин псевоученых!
А может, автор просто не понимает смысл слов, которые пишет? И хотел написать типа - "Проклятие фараонов, погубившее археологов, имеет простое научное объснение", типа того.