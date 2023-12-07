Археолог раскрыл суть "проклятия фараонов", из-за которого умерли десятки людей

Учёный объяснил, что в современности археологи более осторожны во время вскрытия гробниц. Перед тем, как их исследовать, они дают им "проветриться":

"Две недели назад, например, я нашёл запечатанный саркофаг весом 25 тонн на глубине 18 метров под землёй. Крышка саркофага весила около шести тонн. Перед тем, как исследовать его, мы оставили его открытым на полчаса, чтобы вышел весь воздух. Затем я спокойно заглянул внутрь, и ничего со мной не случилось. Вот и всё проклятие фараонов," - говорит Захи Хавасс.