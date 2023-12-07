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Археолог раскрыл суть "проклятия фараонов", из-за которого умерли десятки людей

Археолог раскрыл суть "проклятия фараонов", из-за которого умерли десятки людей

Автор:
07 декабря 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   археологи   гробницы   древний египет   египет   интересное   новости   раскопки   ученые   фараоны   
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Один из ведущих археологов мира раскрыл истинную причину проклятия фараонов, которое якобы привело к гибели десятков людей после вскрытия гробницы. Оказалось, за "проклятием" стоит простая наука.

О загадочном проклятии заговорили после вскрытия гробницы египетского фараона Тутанхамона в 1920-х годах. Считалось, что любой, кто потревожит 3 300-летнюю гробницу, обречён на смерть. Десятки людей, которые первыми побывали в гробнице Тутанхамона, умерли при разных обстоятельствах: включая лорда Карнарвона, который финансировал раскопки, а также американского финансиста Джорджа Джея Гулда I. В то время многие посчитали это мистикой — но как оказалось, за этим "проклятием" может стоять научная причина.

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Египтолог и историк Захи Хавасс заявил, что никакого проклятия на самом деле не существует. Он объяснил череду смертей довольно просто:


"Когда внутри гробницы находится мумия, на ней присутствуют микробы, которых, естественно, никто не видит. В прошлом археологи второпях вскрывали гробницы, их поражали микробы, и они умирали," - рассказал египтолог.

Учёный объяснил, что в современности археологи более осторожны во время вскрытия гробниц. Перед тем, как их исследовать, они дают им "проветриться":


"Две недели назад, например, я нашёл запечатанный саркофаг весом 25 тонн на глубине 18 метров под землёй. Крышка саркофага весила около шести тонн. Перед тем, как исследовать его, мы оставили его открытым на полчаса, чтобы вышел весь воздух. Затем я спокойно заглянул внутрь, и ничего со мной не случилось. Вот и всё проклятие фараонов," - говорит Захи Хавасс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   археологи   гробницы   древний египет   египет   интересное   новости   раскопки   ученые   фараоны   
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32  комментария
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Затем я спокойно заглянул внутрь, и ничего со мной не случилось. Вот и всё проклятие фараонов," - говорит Захи Хавасс.»

Нуачо?
Зашибись же доказуха
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1k
Димыч Полминуты назад
Каких микробов? Каково их действие? Примеры? Тема не раскрыта вообще. Когда пишешь пост на такую тематику, то нужно как-то более подробно, развёрнуто подходить к матчасти.
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508
REMM Полминуты назад
какой умный человек
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170
Александра С 15 минут назад
Есть книга "Загадка гробницы Тутанхамона", автор Филипп Ванденберг
В той книге все более чем все подробно прописано. Я ту книгу раз пять перечитывала. То документалистика, там нет любовных сюсюканий и драк Рембов с Робокопами.
В той книге выделена целая глава, в которой как раз и затрагивается тема этого проклятия.
Я рекомендую всем почитать ту книгу. Уверяю, очень интересная книга.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 19 минут назад
Очень научно, особенно про микробов, в теле человека их живут миллиарды и как быть с "умерли при разных обстоятельствах" ??
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3k
SmartCat101 20 минут назад
а дисертацию или докторскую этот муфлон не желает по микробиологии?
развелось млин псевоученых!
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3k
Старожил Полчаса назад
Ещё не вечер...
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6k
disevenvis 38 минут назад
Ну как-то в школе еще про это рассказывали, когда я учился, в конце 80-х
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1k
Павка Корчагин 43 минуты назад
Будучи студентом изучал археологию, так там косвенно задели курс танатологии. Вот все вышеописанное было известно уже очень давно.
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143
ruslan d 52 минуты назад
А почему не использовать защитные средства ?
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143
ruslan d СергейПименов Полчаса назад
Сейчас тоже не понял
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170
Александра С ruslan d 24 минуты назад
Он хочет сказать, что там, где таблетки и порошки не помогают, там кадилом по лбу бьют.
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143
ruslan d Александра С 23 минуты назад
ну хорошо ...
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11k
Том Сойер Час назад
Насколько я помню, об этом писали ещё в 80-е, в журнале "Наука и Жизнь"....
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Автор, с подключением!
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99
Denniss77 Час назад
Автор-не британский учёный-ли,а может школьник?Суть проклятия -Aspergillus flavus жёлтая плесень,поразившая археологов-и кстати,не только в египте ,но и в европе......это давно уже разгадано,изучено и выработаны методы борьбы.
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7k
vitenok Час назад
Я так и не понял, как, и главное, зачем наука убила археологов? Ведь автор статьи обещал раскрыть тайну - "за проклятием стоит наука!"
А может, автор просто не понимает смысл слов, которые пишет? И хотел написать типа - "Проклятие фараонов, погубившее археологов, имеет простое научное объснение", типа того.
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
напоминает анекдот про какашки, которые по реке плыли
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7k
Roman 2 часа назад
А вы заметили, джентльмены, что все строители пирамид померли? Как тут не поверишь в проклятие!
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Тоже мне америку открыли. Об этом уже давным давно известно.
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
Надо было ещё руки помыть.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
я об этом читал лет 30 назад ...
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