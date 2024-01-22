28 фактов, которые могут пригодиться в жизни

Опасные ситуации происходят внезапно, и важно не растеряться, понять, как правильно себя вести. Эти знания помогут избежать неприятных последствий, а может, спасут жизнь.
Если вы не можете найти ребёнка дома, ищите сначала в самых опасных местах: бассейны, морозильные камеры, стиральные машины и сушилки. Секунды на счету, и если он прячется под столом и просидит там лишнюю минуту, это не критично.
Удушье происходит бесшумно. Если человек кашляет, значит, он не задыхается. Если кто-то замолчал и начал показывать на свою шею, проводите приём Геймлиха.
Если вы провалились под лёд... тёмное пятно - это выход. Солнце отражается от поверхности льда. В том месте, где вы провалились, нет ни льда, ни отражения, поэтому там будет темно.
Вы не обязаны отвечать, если вам звонят в дверь.
Научите своих детей, что, если они когда-нибудь потеряются, они должны обратиться за помощью к взрослому. Вероятность того, что первый встречный окажется злоумышленником практически равна нулю. Но шансы резко возрастают, если ребёнок будет ждать, пока кто-то вызвется помочь.
Если вам что-то кажется неправильным, то так оно и есть. Доверьтесь интуиции, она не обманет.
Шерсть теплее всего, что кажется тёплым, даже когда мокрая.
Камни в реке впитывают воду. При быстром нагревании впитанная вода закипает гораздо быстрее, чем пар успевает выйти из породы. Скопление пара приводит к тому, что камень взрывается. Поэтому не используйте камни из реки для костра.
Считайте ряды между своим местом и аварийным выходом. В случае пожара, если ничего не видно, можно найти выход на ощупь.
Вождение - это не гонка или игра, в которой вы должны победить. Здесь нет призов.
С мобильного телефона без связи и интернета можно позвонить в экстренные службы.
Если вы находитесь на пляже и вода внезапно отступает, бегите на возвышенность. Приближается цунами.
Если на вас напали с оружием и требуют пойти с ними, не делайте этого. Никогда не уходите.
Я живу в Канаде, это относится только к холодному климату. Если человек замёрз, то это не значит, что он мёртв. Порой удаётся отогреть и спасти.
Если вы заблудились в лесу, лучше всего сохранять спокойствие и оставаться на месте. Если нет непосредственной угрозы вашей безопасности, просто сядьте и ждите, пока вас найдут.
Многие люди погибают или получают серьёзные травмы, потому что блуждают, а поисково-спасательная служба не может их догнать.
Если вас укусило дикое животное, как можно скорее отправляйтесь в больницу. Велика вероятность заражения бешенством.
Не смешивайте отбеливатель ни с чем, кроме воды.
Если вы попали в отбойное течение, не боритесь с ним. Оно не утянет вас под воду. Люди гибнут, потому что паникуют, устают и тонут.
Если есть возможность, плывите параллельно берегу, пока течение не ослабнет.
Если вы прожили больше двух дней без воды, и вы нашли водоём, пейте воду. В противном случае вы точно скоро умрёте.
Большинство болезней, которыми можно заразиться от грязной воды, проявляются через пару дней. Так что у вас ещё есть время на поиски помощи.
Диагностика инсульта: УДАР
У - улыбка. Человек не может улыбнуться.
Д - движение. Не может поднять обе руки.
А - артикуляция. Не может разборчиво произнести своё имя.
Р - решение. У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного.
Рыбный запах в доме может означать неисправность электропроводки.
Пищевая сода потушит любой пожар, даже возгорание от жира и электропроводки. Держите коробочку с ней под рукой, когда готовите или жарите на гриле.
Угарный газ не имеет запаха. Купите детектор.
Не извлекайте нож или другой предмет из колотой раны, чтобы не усилить кровотечение.
У женщин иные симптомы сердечного приступа. Помимо основного признака, пронизывающей боли в груди, существует большой перечень атипичных проявлений.
В мокрой одежде вы теряете тепло в 20 раз быстрее, чем в сухой.
Потеря веса без усилий может свидетельствовать об онкологии.
Никогда не ходите/катайтесь на лыжах/сноуборде рядом с деревьями после сильного снегопада. Рискуете упасть в снежный "колодец", который порой достигает нескольких метров в глубину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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При этом всегда советуют не спорить с вооружёнными преступниками...