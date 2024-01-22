28 фактов, которые могут пригодиться в жизни

Если вы заблудились в лесу, лучше всего сохранять спокойствие и оставаться на месте. Если нет непосредственной угрозы вашей безопасности, просто сядьте и ждите, пока вас найдут.

Многие люди погибают или получают серьёзные травмы, потому что блуждают, а поисково-спасательная служба не может их догнать.