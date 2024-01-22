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28 фактов, которые могут пригодиться в жизни

28 фактов, которые могут пригодиться в жизни

Автор:
22 января 2024 12:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   здоровье   интересное   ситуация   совет   факт   
2314
28

Опасные ситуации происходят внезапно, и важно не растеряться, понять, как правильно себя вести. Эти знания помогут избежать неприятных последствий, а может, спасут жизнь.

Если вы не можете найти ребёнка дома, ищите сначала в самых опасных местах: бассейны, морозильные камеры, стиральные машины и сушилки. Секунды на счету, и если он прячется под столом и просидит там лишнюю минуту, это не критично.

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Удушье происходит бесшумно. Если человек кашляет, значит, он не задыхается. Если кто-то замолчал и начал показывать на свою шею, проводите приём Геймлиха.


Если вы провалились под лёд... тёмное пятно - это выход. Солнце отражается от поверхности льда. В том месте, где вы провалились, нет ни льда, ни отражения, поэтому там будет темно.


Вы не обязаны отвечать, если вам звонят в дверь.


Научите своих детей, что, если они когда-нибудь потеряются, они должны обратиться за помощью к взрослому. Вероятность того, что первый встречный окажется злоумышленником практически равна нулю. Но шансы резко возрастают, если ребёнок будет ждать, пока кто-то вызвется помочь.


Если вам что-то кажется неправильным, то так оно и есть. Доверьтесь интуиции, она не обманет.


Шерсть теплее всего, что кажется тёплым, даже когда мокрая.


Камни в реке впитывают воду. При быстром нагревании впитанная вода закипает гораздо быстрее, чем пар успевает выйти из породы. Скопление пара приводит к тому, что камень взрывается. Поэтому не используйте камни из реки для костра.


Считайте ряды между своим местом и аварийным выходом. В случае пожара, если ничего не видно, можно найти выход на ощупь.


Вождение - это не гонка или игра, в которой вы должны победить. Здесь нет призов.


С мобильного телефона без связи и интернета можно позвонить в экстренные службы.


Если вы находитесь на пляже и вода внезапно отступает, бегите на возвышенность. Приближается цунами.


Если на вас напали с оружием и требуют пойти с ними, не делайте этого. Никогда не уходите.


Я живу в Канаде, это относится только к холодному климату. Если человек замёрз, то это не значит, что он мёртв. Порой удаётся отогреть и спасти.


Если вы заблудились в лесу, лучше всего сохранять спокойствие и оставаться на месте. Если нет непосредственной угрозы вашей безопасности, просто сядьте и ждите, пока вас найдут.

Многие люди погибают или получают серьёзные травмы, потому что блуждают, а поисково-спасательная служба не может их догнать.


Если вас укусило дикое животное, как можно скорее отправляйтесь в больницу. Велика вероятность заражения бешенством.


Не смешивайте отбеливатель ни с чем, кроме воды.



Если вы попали в отбойное течение, не боритесь с ним. Оно не утянет вас под воду. Люди гибнут, потому что паникуют, устают и тонут.

Если есть возможность, плывите параллельно берегу, пока течение не ослабнет.


Если вы прожили больше двух дней без воды, и вы нашли водоём, пейте воду. В противном случае вы точно скоро умрёте.

Большинство болезней, которыми можно заразиться от грязной воды, проявляются через пару дней. Так что у вас ещё есть время на поиски помощи.


Диагностика инсульта: УДАР

У - улыбка. Человек не может улыбнуться.

Д - движение. Не может поднять обе руки.

А - артикуляция. Не может разборчиво произнести своё имя.

Р - решение. У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь больного.


Рыбный запах в доме может означать неисправность электропроводки.


Пищевая сода потушит любой пожар, даже возгорание от жира и электропроводки. Держите коробочку с ней под рукой, когда готовите или жарите на гриле.


Угарный газ не имеет запаха. Купите детектор.


Не извлекайте нож или другой предмет из колотой раны, чтобы не усилить кровотечение.


У женщин иные симптомы сердечного приступа. Помимо основного признака, пронизывающей боли в груди, существует большой перечень атипичных проявлений.


В мокрой одежде вы теряете тепло в 20 раз быстрее, чем в сухой.


Потеря веса без усилий может свидетельствовать об онкологии.


Никогда не ходите/катайтесь на лыжах/сноуборде рядом с деревьями после сильного снегопада. Рискуете упасть в снежный "колодец", который порой достигает нескольких метров в глубину.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   здоровье   интересное   ситуация   совет   факт   
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7  комментариев
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14k
Евгений Час назад
17. Не смешивайте отбеливатель ни с чем, кроме воды.

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10k
sedoisever 36 минут назад
Если на вас напали с оружием и требуют пойти с ними, не делайте этого. Никогда не уходите.
------------------
При этом всегда советуют не спорить с вооружёнными преступниками...
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155
Феличита sedoisever 15 минут назад
спорить не надо, просто не идите с ними. Если пойдете - то шансов уже не будет!
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8k
Pravednik84 Час назад
Комментарий к фото
Но если вы в океане в незнакомой местности, то это может быть и отлив. Следите за местными.
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78k
Viktor Час назад
Я думаю он о другом свидетельствует!

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