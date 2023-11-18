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По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"

По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"

Автор:
18 ноября 2023 14:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   интересное   рыба   факт   фото   
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Вы видели хоть раз, как рыба переходит дорогу?

В Вашингтоне есть место, где кета "переходит" дорогу по пути на нерест. Порой, машины не останавливаются, а порой останавливаются, но это тоже не сулит рыбе ничего хорошего. Но у этой рыбы есть настоящая цель.

Поздней осенью в Вашингтоне идут дожди и в это время нерестится кета. Река Скокомиш выходит из берегов и рыбе приходится пересекать дорогу, чтобы добраться до нерестилища. Нерестится кета один раз в жизни, после откладывания икры рыба погибает.

К счастью, кеты в реках Вашингтона много и даже такие путешествия не уменьшают её популяцию.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   интересное   рыба   факт   фото   
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5  комментариев
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БамбарбияКиргуду Полчаса назад
И что ты предлагаешь,покемонка? Нарисовать пешеходный переход и поставить светофор?
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16k
Александр Маслов 15 минут назад
Инстинкт – ...по ручейку "на Родину" переехал асфальт.

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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339628



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