По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"

Вы видели хоть раз, как рыба переходит дорогу?
В Вашингтоне есть место, где кета "переходит" дорогу по пути на нерест. Порой, машины не останавливаются, а порой останавливаются, но это тоже не сулит рыбе ничего хорошего. Но у этой рыбы есть настоящая цель.
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Поздней осенью в Вашингтоне идут дожди и в это время нерестится кета. Река Скокомиш выходит из берегов и рыбе приходится пересекать дорогу, чтобы добраться до нерестилища. Нерестится кета один раз в жизни, после откладывания икры рыба погибает.
К счастью, кеты в реках Вашингтона много и даже такие путешествия не уменьшают её популяцию.
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