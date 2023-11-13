25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история

Прошлое может многому научить нас в настоящем и дать представление о том, чего ждать в будущем. Коллекция "История без прикрас" делится редко встречающимися старыми фотографиями из самых разных областей, включая архитектуру и строительство, а также семейную жизнь и поп-культуру.
Ей было 11 лет, когда началась Первая мировая война, 36 лет, когда началась Вторая мировая война, 74 года, когда на экраны вышли "Звездные войны", и 116 лет, когда мир охватил COVID-19.
2. В 1971 году недалеко от города Винганон, штат Оклахома, произошла авария с участием цементовоза
Вес бетоносмесителя был настолько велик, что переместить его на другое место не представлялось возможным. Так и оставили, а спустя некоторое время местные жители переделали его в космическую капсулу NASA.
Когда Иву Сен-Лорану было 19 лет, Диор нанял его в качестве ассистента в свой модный дом. Они работали вместе до тех пор, пока Сен-Лорана не призвали в армию.
Ив признавался: "Диор меня очаровал. Я не мог говорить в его присутствии. Он научил меня основам моего искусства".
5. Во времена династии Мин использовался метод, при котором здоровые люди вдыхали порошок из оспенных струпьев
В итоге человек заболевал легкой формой заболевания и приобретал к ней стойкий иммунитет.
Только в 1796 году английский врач Эдвард Дженнер открыл способ вакцинации против оспы. Для этого он взял гной из пустулы на руке женщины, заразившейся коровьей оспой, и втёр его в царапину 8-летнего Джеймса. У мальчика появилось лёгкое недомогание, а уже через несколько дней он был здоров. Через полтора месяца Джеймсу была привита натуральная (человеческая) оспа, однако болезнь не развилась.
6. В октябре 2021 года у побережья Израиля был обнаружен меч крестоносцев, возраст которого составляет около 900 лет
8. Рентгеновский снимок грудной клетки, сделанный доктором Максимом Менаром в больнице Кошен, Париж, Франция, 1914 год
В результате работы с рентгеновским оборудованием Менард лишился одного из пальцев.
9. Скульптура гигантского короткомордого медведя, обитавшего в Северной Америке 11000 лет назад
Выпрямившись, медведь достигал в высоту 3,5—4,5 м.
Однажды он расположился рядом с лучником, который постоянно промахивался мимо мишени, и сказал, что это самое безопасное место.
В другой раз Диоген заметил мальчика, сына блудницы, который бросал камни в толпу. Он тихо предупредил ребёнка: "Будь осторожен, ты можешь угодить камнем в собственного отца".
Диоген питал сильную неприязнь к Сократу и Платону, доходило даже до того, что он срывал их лекции.
Александр Македонский спросил Диогена, почему он перебирает мусор, на что тот ответил: "Я ищу останки твоего отца, но не могу отличить их от костей его рабов".
Диоген не любил мелочность и лицемерие людей и предпочитал общение с собаками. Хотя его часто недоброжелательно называли "собакой Диогена", он принимал это как комплимент, замечая: "Я - собака Диогена. Я ищу добросердечных, бросаю вызов жадным и противостою бесчестным".
Всего через 6 лет после того, как была сделана эта фотография, Корея окажется под властью Японии. Колониальное правительство проводило жёсткую авторитарную политику в отношении населения. В школах и университетах было запрещено говорить на корейском языке и преподавать корейскую историю. Было уничтожено более 200 тыс. корейских исторических документов. К 1939 году 80% корейских семей заставили перейти на японские имена и фамилии.
Японцы поощряли развитие промышленности, основной целью которой была поддержка японской экспансии в Китай и Тихоокеанский регион.
Во время военной мобилизации против Китая в конце 1930-х годов многие корейцы были вынуждены сражаться на передовой, а десятки тысяч кореянок по принуждению стали "женщинами для утех".
Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Годом ранее она одержала победу на конкурсе "Мисс Филадельфия".
После триумфа девушка поделилась правилами красоты:
Просыпаться рано.
Плотно завтракать.
Регулярно заниматься физическими упражнениями.
Воздерживаться от алкоголя.
Осознать пагубное влияние курения.
Чаще бывать на свежем воздухе.
Выбирать легкий обед.
Ужинать вкусно.
Ложиться спать пораньше.
Высыпаться.
13. Василий Архипов предотвратил пуск советской ядерной торпеды во время Карибского кризиса в 1962 году
27 октября 1962 года капитан 2-го ранга Василий Архипов спас человечество. Во время столкновения с американскими военными он решил пойти на контакт с противником и отменил запуск советской атомной торпеды с подлодки "Б-59".
16. В 1968 году вьетнамская революционерка Во Тхи Тханг улыбнулась в камеру после того, как правительство Южного Вьетнама приговорило её к 20 годам каторжных работ
Девушка получила задание убить подозреваемого в шпионаже в Сайгоне, но попытка провалилась. Во время вынесения приговора Во дерзко заявила судье: "20 лет? Ваше правительство так долго не продержится". Через 6 лет её освободили.
Лидера движения суфражисток Эммелин Панкхерст выносят из Букингемского дворца в Лондоне после её попытки вручить петицию королю Великобритании Георгу V.
18. На этой фотографии 1974 года запечатлено обнаружение терракотовых воинов в Сиане, Китай
Изображение примечательно тем, что на нём видны яркие краски, которые были умело нанесены мастерами более 2 тыс. лет назад. К сожалению, под воздействием воздуха и солнечных лучей во время раскопок краски начали быстро разрушаться и исчезли в считанные минуты.
Терракотовые воины охраняли гробницу первого императора династии Цинь. До сих пор усыпальница остается невскрытой.
По рассказам древних историков, она представляет собой целое подземное царство и дворец, потолки которого украшены жемчугом, имитирующим ночное небо. Там же хранятся редчайшие артефакты, но злоумышленников ждут арбалеты-ловушки. Для сохранения тайны строители мавзолея, как предполагается, были похоронены вместе с Цинь Шихуанди.
Смерть императора была связана с приемом ртутных пилюль, которые, как считалось в то время, обладали свойствами эликсира бессмертия. К слову, ртуть — причина, по которой учёные до сих пор не могут попасть в усыпальницу. Историк династии Хань упоминал, что в гробнице "с помощью ртути были созданы сто рек, а также моря". Современные анализы показали чрезвычайно высокое содержание ртути в окружающей почве.
Изобретатель Нисефор Ньепс запечатлел вид из окна своего поместья в Бургундии, Франция.
Типичный мужской костюм состоял из шерстяных штанов с серебряными пуговицами, деревянных башмаков, рубашки, куртки и шляпы. Дизайн и размеры шляпы зависели от региона.
Знаменитая фотография была сделана 23 апреля 1855 года Роджером Фентоном во время Крымской войны.
На этом снимке изображены многие величайшие ученые. Среди них Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Макс Планк, Нильс Бор и Огюст Пиккар.
24. Женщины племени Кайан Лахви у Сент-Джеймсского дворца во время визита в Лондон, 1935 год
Кайан Лахви, их также называют Падунг, представляют собой этническое меньшинство, проживающее в Мьянме и Таиланде. Их уникальная традиция заключается в удлинении собственной шеи с помощью колец. Под весом изделий ключицы сдвигаются, а грудная клетка сжиматся. В результате создается иллюзия необычайно длинной шеи.
25. В начале XX века японский терапевт и патологоанатом Фукуши Масаичи коллекционировал татуированную кожу с умерших людей
Его увлечение татуировками началось с наблюдения за тем, как чернила оказывали лечебное воздействие на поражения, вызванные сифилисом. В 1926 году он принялся изучать японское искусство татуировки (ирэдзуми). Проводя вскрытия тел умерших, он аккуратно снимал кожу и искал способы ее сохранения. Врач собрал архив, насчитывающий около 2000 экземпляров. Часть его коллекции пережила Вторую мировую войну.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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