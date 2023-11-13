25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история

Однажды он расположился рядом с лучником, который постоянно промахивался мимо мишени, и сказал, что это самое безопасное место.

В другой раз Диоген заметил мальчика, сына блудницы, который бросал камни в толпу. Он тихо предупредил ребёнка: "Будь осторожен, ты можешь угодить камнем в собственного отца".

Диоген питал сильную неприязнь к Сократу и Платону, доходило даже до того, что он срывал их лекции.

Александр Македонский спросил Диогена, почему он перебирает мусор, на что тот ответил: "Я ищу останки твоего отца, но не могу отличить их от костей его рабов".

Диоген не любил мелочность и лицемерие людей и предпочитал общение с собаками. Хотя его часто недоброжелательно называли "собакой Диогена", он принимал это как комплимент, замечая: "Я - собака Диогена. Я ищу добросердечных, бросаю вызов жадным и противостою бесчестным".