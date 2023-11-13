FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 626 постов • 77 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история

25 фотографий, за каждой из которых скрывается удивительная история

Автор:
13 ноября 2023 13:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Прошлое   интересное   история   мир   факт   фотогафия   
1252
26

Прошлое может многому научить нас в настоящем и дать представление о том, чего ждать в будущем. Коллекция "История без прикрас" делится редко встречающимися старыми фотографиями из самых разных областей, включая архитектуру и строительство, а также семейную жизнь и поп-культуру.

×
×

Ей было 11 лет, когда началась Первая мировая война, 36 лет, когда началась Вторая мировая война, 74 года, когда на экраны вышли "Звездные войны", и 116 лет, когда мир охватил COVID-19.


Вес бетоносмесителя был настолько велик, что переместить его на другое место не представлялось возможным. Так и оставили, а спустя некоторое время местные жители переделали его в космическую капсулу NASA.


Когда Иву Сен-Лорану было 19 лет, Диор нанял его в качестве ассистента в свой модный дом. Они работали вместе до тех пор, пока Сен-Лорана не призвали в армию.

Ив признавался: "Диор меня очаровал. Я не мог говорить в его присутствии. Он научил меня основам моего искусства".



В итоге человек заболевал легкой формой заболевания и приобретал к ней стойкий иммунитет.

Только в 1796 году английский врач Эдвард Дженнер открыл способ вакцинации против оспы. Для этого он взял гной из пустулы на руке женщины, заразившейся коровьей оспой, и втёр его в царапину 8-летнего Джеймса. У мальчика появилось лёгкое недомогание, а уже через несколько дней он был здоров. Через полтора месяца Джеймсу была привита натуральная (человеческая) оспа, однако болезнь не развилась.


В результате работы с рентгеновским оборудованием Менард лишился одного из пальцев.



Выпрямившись, медведь достигал в высоту 3,5—4,5 м.



Однажды он расположился рядом с лучником, который постоянно промахивался мимо мишени, и сказал, что это самое безопасное место.

В другой раз Диоген заметил мальчика, сына блудницы, который бросал камни в толпу. Он тихо предупредил ребёнка: "Будь осторожен, ты можешь угодить камнем в собственного отца".

Диоген питал сильную неприязнь к Сократу и Платону, доходило даже до того, что он срывал их лекции.

Александр Македонский спросил Диогена, почему он перебирает мусор, на что тот ответил: "Я ищу останки твоего отца, но не могу отличить их от костей его рабов".

Диоген не любил мелочность и лицемерие людей и предпочитал общение с собаками. Хотя его часто недоброжелательно называли "собакой Диогена", он принимал это как комплимент, замечая: "Я - собака Диогена. Я ищу добросердечных, бросаю вызов жадным и противостою бесчестным".


Всего через 6 лет после того, как была сделана эта фотография, Корея окажется под властью Японии. Колониальное правительство проводило жёсткую авторитарную политику в отношении населения. В школах и университетах было запрещено говорить на корейском языке и преподавать корейскую историю. Было уничтожено более 200 тыс. корейских исторических документов. К 1939 году 80% корейских семей заставили перейти на японские имена и фамилии.

Японцы поощряли развитие промышленности, основной целью которой была поддержка японской экспансии в Китай и Тихоокеанский регион.

Во время военной мобилизации против Китая в конце 1930-х годов многие корейцы были вынуждены сражаться на передовой, а десятки тысяч кореянок по принуждению стали "женщинами для утех".

Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне.


Годом ранее она одержала победу на конкурсе "Мисс Филадельфия".

После триумфа девушка поделилась правилами красоты:

Просыпаться рано.

Плотно завтракать.

Регулярно заниматься физическими упражнениями.

Воздерживаться от алкоголя.

Осознать пагубное влияние курения.

Чаще бывать на свежем воздухе.

Выбирать легкий обед.

Ужинать вкусно.

Ложиться спать пораньше.

Высыпаться.


27 октября 1962 года капитан 2-го ранга Василий Архипов спас человечество. Во время столкновения с американскими военными он решил пойти на контакт с противником и отменил запуск советской атомной торпеды с подлодки "Б-59".


Девушка получила задание убить подозреваемого в шпионаже в Сайгоне, но попытка провалилась. Во время вынесения приговора Во дерзко заявила судье: "20 лет? Ваше правительство так долго не продержится". Через 6 лет её освободили.


Лидера движения суфражисток Эммелин Панкхерст выносят из Букингемского дворца в Лондоне после её попытки вручить петицию королю Великобритании Георгу V.


Изображение примечательно тем, что на нём видны яркие краски, которые были умело нанесены мастерами более 2 тыс. лет назад. К сожалению, под воздействием воздуха и солнечных лучей во время раскопок краски начали быстро разрушаться и исчезли в считанные минуты.

Терракотовые воины охраняли гробницу первого императора династии Цинь. До сих пор усыпальница остается невскрытой.

По рассказам древних историков, она представляет собой целое подземное царство и дворец, потолки которого украшены жемчугом, имитирующим ночное небо. Там же хранятся редчайшие артефакты, но злоумышленников ждут арбалеты-ловушки. Для сохранения тайны строители мавзолея, как предполагается, были похоронены вместе с Цинь Шихуанди.

Смерть императора была связана с приемом ртутных пилюль, которые, как считалось в то время, обладали свойствами эликсира бессмертия. К слову, ртуть — причина, по которой учёные до сих пор не могут попасть в усыпальницу. Историк династии Хань упоминал, что в гробнице "с помощью ртути были созданы сто рек, а также моря". Современные анализы показали чрезвычайно высокое содержание ртути в окружающей почве.


Изобретатель Нисефор Ньепс запечатлел вид из окна своего поместья в Бургундии, Франция.


Типичный мужской костюм состоял из шерстяных штанов с серебряными пуговицами, деревянных башмаков, рубашки, куртки и шляпы. Дизайн и размеры шляпы зависели от региона.


Знаменитая фотография была сделана 23 апреля 1855 года Роджером Фентоном во время Крымской войны.


На этом снимке изображены многие величайшие ученые. Среди них Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Макс Планк, Нильс Бор и Огюст Пиккар.


Кайан Лахви, их также называют Падунг, представляют собой этническое меньшинство, проживающее в Мьянме и Таиланде. Их уникальная традиция заключается в удлинении собственной шеи с помощью колец. Под весом изделий ключицы сдвигаются, а грудная клетка сжиматся. В результате создается иллюзия необычайно длинной шеи.


Его увлечение татуировками началось с наблюдения за тем, как чернила оказывали лечебное воздействие на поражения, вызванные сифилисом. В 1926 году он принялся изучать японское искусство татуировки (ирэдзуми). Проводя вскрытия тел умерших, он аккуратно снимал кожу и искал способы ее сохранения. Врач собрал архив, насчитывающий около 2000 экземпляров. Часть его коллекции пережила Вторую мировую войну.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Прошлое   интересное   история   мир   факт   фотогафия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
SolomonA Час назад
Жалко, что Диоген Сократа не любил, а то бы вместе сфотографировались....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
Анатолий Соколов 39 минут назад
Комментарий к фото
лучше бы долбанул ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на...
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#СССР#автомобили#ДТП#интересно#собака#съемка#искусство#обман
#животные#люди#Юмор#факты#полиция#мигранты#кино#девушки#Мемы#сарказм
#в мире#история#машина#автомир#аварии#авто аварии#Москва#дети#нападение#Прикол
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Боевые кличи разных народов Боевые кличи разных народов Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Случайные решения, навсегда изменившие историю Случайные решения, навсегда изменившие историю

На что жалуетесь?

Вернуться