Котёнок прыгнул на стол и неприятно удивил хозяйку

Любопытство — одно из самых забавных и в то же время немного раздражающих качеств кошек. Над проявлениями кошачьего любопытства можно отлично посмеяться, но иногда они могут испортить обед. Яркий пример — случившееся в этом видео.

Чрезмерно любознательный котеёнок решил проверить, что ест его хозяйка, сделал прыжок и угодил прямо в блюдо с супом с лапшой. Девушка вскрикнула от неожиданности, и котофей сразу же выпрыгнул из миски с едой. Что ж. Теперь у нее новое блюдо — суп-лапша с домашним котиком.