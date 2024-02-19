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Котёнок прыгнул на стол и неприятно удивил хозяйку

Котёнок прыгнул на стол и неприятно удивил хозяйку

Автор:
19 февраля 2024 08:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   животные   кот   котёнок   
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Любопытный котёнок решил узнать, что кушает его хозяйка и совершил прыжок на стол. Однако маленький хищник немного не рассчитал и угодил в тарелку девушки.

Любопытство — одно из самых забавных и в то же время немного раздражающих качеств кошек. Над проявлениями кошачьего любопытства можно отлично посмеяться, но иногда они могут испортить обед. Яркий пример — случившееся в этом видео.

Чрезмерно любознательный котеёнок решил проверить, что ест его хозяйка, сделал прыжок и угодил прямо в блюдо с супом с лапшой. Девушка вскрикнула от неожиданности, и котофей сразу же выпрыгнул из миски с едой. Что ж. Теперь у нее новое блюдо — суп-лапша с домашним котиком.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   животные   кот   котёнок   
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4  комментария
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30k
Aqueronte 2 часа назад
Фига у нее тазик, она не лопнет?
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3k
Старожил Полчаса назад
...Неприятно удивил...
А ему самому каково?
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Себастьян Перейра

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