Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками

526
2
1
В национальном парке Руаха в Танзании туристка запечатлела забавные кадры. Зебра пустилась в погоню за бородавочниками на глазах у жирафов.
Странные взаимоотношения диких животных были запечатлены пожилой туристкой в национальном парке Руаха в Танзании. Зебра удивила путешественницу и двух жирафов, когда попыталась догнать дикую свинью с детёнышем.
Зебра на протяжении нескольких минут гонялась за бородавочниками и в конечном итоге заставила незваных гостей покинуть территорию.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама