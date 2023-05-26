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Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками

Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками

Автор:
26 мая 2023 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Танзания   Юмор   бородавочник   видео   животные   курьёзы   
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В национальном парке Руаха в Танзании туристка запечатлела забавные кадры. Зебра пустилась в погоню за бородавочниками на глазах у жирафов.

Странные взаимоотношения диких животных были запечатлены пожилой туристкой в национальном парке Руаха в Танзании. Зебра удивила путешественницу и двух жирафов, когда попыталась догнать дикую свинью с детёнышем.

Зебра на протяжении нескольких минут гонялась за бородавочниками и в конечном итоге заставила незваных гостей покинуть территорию.

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Метки: Прикол   Танзания   Юмор   бородавочник   видео   животные   курьёзы   
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28k
Serg2001 41 минуту назад
Зебра быкует...
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9k
Борис Карабанов 41 минуту назад
Поматросит и бросит.
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Alex Chebrikov

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