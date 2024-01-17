В Башкирии осудили экстремиста*, оскорбившего азиатов и кавказцев: после этого люди вышли на митинг

Силовикам пришлось разгонять несанкционированное сборище.
Фаиль Алчинов* - активист из Башкортостана. В апреле прошлого года он выступил с речью на митинге в защиту окружающей среды. Речь шла не только о защите природы - говорили и о золотодобыче. И Алчинов высказался о мигрантах из Средней Азии и жителях Кавказа: он использовал термин «кара халык» («чёрный народ»).
Это сочли возбуждением ненависти по национальному признаку и против Алчинова завели уголовное дело - в прошлом он уже привлекался к административной ответственности за те же действия. Сам активист утверждал, что его слова неправильно перевели на русский, в контексте той речи он якобы говорил о «простом народе» - без всяких оскорблений и возбуждения ненависти. Но это не помогло и следствие по его делу продолжилось. 16 января Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации «Башкорт»** Молодого человека подозревали в антигосударственной деятельности и провоцировании беспорядков под эгидой зелёной повестки.
А сегодня активисту вынесли приговор - 4 года заключения в колонии общего режима.
Алчинов признан судом виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
К тому времени у здания суда собрались сотни людей - сотрудников полиции и тех, кто пришёл поддержать Фаиля. Когда группа поддержки услышала о том, что Алчинова осудили, люди стали кричать: «Свободу!», «Позор!», «Своих не сдаём!»
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Потом начались столкновения с силовиками.
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Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал ему совместно работать над сплочением молодежи, бороться с пьянством, развивать спорт… Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещенных в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты.
Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда: а почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению.
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Во время массовых беспорядков пострадало несколько митингующих и сотрудников правоохранительных органов. Есть и задержанные. А Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ — «Организация массовых беспорядков» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Заодно разберутся, кто вывел людей на улицу. Приводят разные цифры участвующих в беспорядках - от 2 до 5 тысяч человек.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
** Запрещенная экстремистская организация.
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По этому нужно не просто сажать за беспорядки, а за любые намеки на связи с иностранными, американскими, британскими, даже турецкими или китайскими разведками или организациями, сажать на пожизненное за предательство, шпионаж, организацию переворота, экстремизм и сепаратизм.
Еще один экстремист Руслан Габбасов (подельник Алчинова* по «Башкорту»**) призвал башкиров вернуться из зоны СВО, увольняться из власти, не платить налоги и объявить бойкот правительству
Габбасов опубликовал в своих соцсетях видео одной из соучастниц разжигания межнациональной розни и призывов к сепаратизму.
В обращении Габбасова значится 10 пунктов: уходить с госслужбы (исключение – органы местного самоуправления, и только если там можно занять «башкирско-патриотическую позицию»).
Также «патриотов» просят вернуться с СВО, занижать или вовсе прекратить платить налоги, задерживать коммунальные платежи, подельников призывают превратить имя «Фаиль» в лозунг.
Бойкот предлагается объявить и неместным предпринимателям, которые не заявили о «пробашкирской позиции». Кроме того, Габбасов предложил развернуть кампанию по возрождению башкирского языка и требовует использовать его от госслужащих.
Очевидно, что Габбасов и прочие админы разжигающих беспорядки в Башкирии находятся за границей и удаленно манипулируют безумствующей толпой.
Интересно, в турбину тоже будут залезать?
* – экстремист
** – экстремистская организация
https://podolyaka.ru/esche-odin-ekstremist-ruslan-gabbasov-podelnik-alchinova-po-bashkortu-prizval-bashkirov-vernutsya-iz-zony-svo-uvolnyatsya-iz-vlasti-ne-platit-nalogi-i-obyavit-boykot-pravitelstvu/https://podolyaka.ru/esche-odin-ekstremist-ruslan-gabbasov-podelnik-alchinova-po-bashkortu-prizval-bashkirov-vernutsya-iz-zony-svo-uvolnyatsya-iz-vlasti-ne-platit-nalogi-i-obyavit-boykot-pravitelstvu/
Смотрел на дожде интервью борцов -обычные ваххабиты ничем от террористов чечни из 90х не отличаются.
Мочить в зародыше ,таких .
Ну прежде всего обрубать спонсоров.
Там не просто так собрались там кто то все это дело оплачивал и наличкой .
По безналу уже не рискуют.
Ранее суд приговорил местного «активиста» Фаиля Алсынова к 4 годам за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, он оскорблял представителей других национальностей, намекая, что они должны разъехаться по своим странам. Алсынов не первый раз высказывает свои националистические взгляды. Известно, что он руководил сепаратистским движением «Башкорт» и призывал к отделению от РФ.
Алсынов известен, как организатор митингов и сходов жителей под предлогом защиты башкирского языка в школах, «отстаивания прав» республики перед федеральным центром или защиты экологии. Эти призывы отслеживаются и в канале «Тот самый из Башкорт», призываюий жителей 17 января выходить на митинги в поддержку осужденного «активиста».
Раскачиванием ситуации занимается также сторонник Алсынова, признанный иногентом в РФ и руководящий протестами из-за рубежа Руслан Габбасов. Сепаратисты ратуют за выход Башкортостана из состава РФ, зовут оппозицию к решительным силовым действиям, сопротивлению полиции и перекрытию дорог.
Сепаратист Алсынов известен еще и тем, что не раз привлекался за распространение фейков о российской армии. Теперь проплаченные провокаторы призывают всех бойцов из этого региона покинуть зону СВО, якобы для защиты своей Башкирии. Экстремистские и националистические призывы быстро подхватил ЦИПсО и украинские телеграмм-каналы. Они пытаются раскачать ситуацию в регионе с помощью вбросов и призывов к беспорядкам. В свою очередь бойцы из Башкирского батальона уже ответили Алсынову и его сторонникам.
Призываем Алсынова и его друзей сепаратистов отправить к нам в батальон. Мы научим любить Родину,
заявили в своем обращении бойцы из зоны СВО.
Власти Башкирии призывают местных жителей не поддаваться на провокации, нельзя допустить раскол и, тем самым, способствовать усилиям врага по раскачке ситуации в России.
(телеграм-канал "Главное здесь")
Ну, тогда по такому принципу, тут по многим комментам фишкян следует возбудить кучу уголовных дел.