В Башкирии осудили экстремиста*, оскорбившего азиатов и кавказцев: после этого люди вышли на митинг

Ситуация, в которой оказался Фаиль Алчинов*, назрела давно. Лет 7-8 назад я, когда работал в Баймакской мечети и ахуном Зауралья, предлагал ему совместно работать над сплочением молодежи, бороться с пьянством, развивать спорт… Но он отвернулся. Дело в том, что уже тогда рядом с ним были люди из исламских экстремистских организаций, запрещенных в России. Затем некоторые из них были осуждены, но тут же Фаиля Алчинова* прибрали к рукам ваххабиты.

Что касается людей, которые собрались в Баймаке, где состоялось заседание суда: а почему среди них нет интеллигенции, студентов? Там было много пожилых людей, которые подвергаются внушению.