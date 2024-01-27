"А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

В Нижнем Новгороде провели рейд по злачным местам с целью выявить незаконных мигрантов. В телефонах у некоторых задержанных нашли видео, которые вызвали оторопь даже у видавших виды полицейских.
В городах РФ продолжают выявлять незаконных мигрантов. Силовики Нижнего Новгорода прошерстили общежития и хостелы - в результате в отделение отправились несколько "специалистов" с подозрительными документами или без разрешения на работу в РФ.
Среди задержанных обнаружились занятные для изучения медиками экземпляры. У одного из них нашли видео, в котором незаменимый специалист насиловал черепаху.
18+!
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У другого мигранта контент в телефоне был более привычным - сцена секса с ишаком. Этот любитель ослов очень смущался компроматного видео и говорит, что был пьяным, когда позволил себе изнасиловать животное.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Правоохранители слегка обалдели от таких подробностей личной жизни приехавших в РФ и теперь не знают, как развидеть эти секс-сцены больных на голову людей.
Эта информация была опубликована в паблике "Нижний Новгород без цензуры" в ВК и многих Телеграм-каналах. В официальных СМИ информации об этом рейде и его находках пока молчат. Если все показанное на видео - правда, надеемся, этих иностранных специалистов депортируют из РФ. Как тех, к примеру, гражданина Узбекистана, в чьём смартфоне обнаружили детское порно. Любитель малолетних девочек в числе других 20 незаконных мигрантов, выявленных в рейде накануне нового года в Нижнем Новгороде, отправится на родину.
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