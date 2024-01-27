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"А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

"А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

Автор:
27 января 2024 13:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижний Новгород   извращенцы   незаконные мигранты   полиция   рейд   
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В Нижнем Новгороде провели рейд по злачным местам с целью выявить незаконных мигрантов. В телефонах у некоторых задержанных нашли видео, которые вызвали оторопь даже у видавших виды полицейских.


В городах РФ продолжают выявлять незаконных мигрантов. Силовики Нижнего Новгорода прошерстили общежития и хостелы - в результате в отделение отправились несколько "специалистов" с подозрительными документами или без разрешения на работу в РФ.


Среди задержанных обнаружились занятные для изучения медиками экземпляры. У одного из них нашли видео, в котором незаменимый специалист насиловал черепаху.


У другого мигранта контент в телефоне был более привычным - сцена секса с ишаком. Этот любитель ослов очень смущался компроматного видео и говорит, что был пьяным, когда позволил себе изнасиловать животное.



Правоохранители слегка обалдели от таких подробностей личной жизни приехавших в РФ и теперь не знают, как развидеть эти секс-сцены больных на голову людей.


Эта информация была опубликована в паблике "Нижний Новгород без цензуры" в ВК и многих Телеграм-каналах. В официальных СМИ информации об этом рейде и его находках пока молчат. Если все показанное на видео - правда, надеемся, этих иностранных специалистов депортируют из РФ. Как тех, к примеру, гражданина Узбекистана, в чьём смартфоне обнаружили детское порно. Любитель малолетних девочек в числе других 20 незаконных мигрантов, выявленных в рейде накануне нового года в Нижнем Новгороде, отправится на родину.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   извращенцы   незаконные мигранты   полиция   рейд   
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8  комментариев
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56k
turyst 56 минут назад
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6k
Lexx 6 минут назад
Так кошмарить нужно не только мигрантов. А и тех, кто их завозит/приглашает, даёт жильё и работу. И вообще всех, кто с них кормится. Вот только там "ниточки" далеко наверх потянутся.
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91k
Доктор Джонс 11 минут назад
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10k
Дмитрий 18 минут назад
Культурный, так сказать, слой. ....."У тебе девушка ест?....Да....Только она ишак!"
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38k
Александр Полчаса назад
Песня "дорожная" от Шнура заиграла новыми красками...
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7k
Alex 37 минут назад
Больные ублюдки
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24k
Тигран Саркисян 48 минут назад
Я спецом не смотрел видео чтобы потом не развидеть , блет животные так себя не ведут как эти существа .
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56k
turyst 58 минут назад
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