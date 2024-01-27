"А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

Правоохранители слегка обалдели от таких подробностей личной жизни приехавших в РФ и теперь не знают, как развидеть эти секс-сцены больных на голову людей.

Эта информация была опубликована в паблике "Нижний Новгород без цензуры" в ВК и многих Телеграм-каналах. В официальных СМИ информации об этом рейде и его находках пока молчат. Если все показанное на видео - правда, надеемся, этих иностранных специалистов депортируют из РФ. Как тех, к примеру, гражданина Узбекистана, в чьём смартфоне обнаружили детское порно. Любитель малолетних девочек в числе других 20 незаконных мигрантов, выявленных в рейде накануне нового года в Нижнем Новгороде, отправится на родину.