"Я вам докажу и покажу!": Кологривый согласился сыграть Жириновского в кино

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите»

Режиссер будущего фильма о Жириновском Александр Баранов, известный по таким проектам как «Участок», «Громовы», «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и другие.

Байопик «Жириновский. Взлет» расскажет о жизненном пути Владимира Вольфовича.

Ну а сам артист действительно бывает весьма прямолинеен, особенно говоря о своих коллегах по цеху.