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"Я вам докажу и покажу!": Кологривый согласился сыграть Жириновского в кино

"Я вам докажу и покажу!": Кологривый согласился сыграть Жириновского в кино

Автор:
18 февраля 2024 11:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Жириновский.Взлёт   Никита Кологривый   байопик   жириновский   звезды   знаменитости   шоубизнес   
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Актер Никита Кологривый, которого мы знаем из фильма "По щучьему велению" и сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сыграет роль молодого основателя ЛДПР в фильме про Жириновского.

Леонид Слуцкий, председатель партии, считает, что Никита очень похож на молодого Жириновского и обладает всеми необходимыми качествами, такими как харизма и правильные ценности.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите»


Режиссер будущего фильма о Жириновском Александр Баранов, известный по таким проектам как «Участок», «Громовы», «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и другие.

Байопик «Жириновский. Взлет» расскажет о жизненном пути Владимира Вольфовича.


Ну а сам артист действительно бывает весьма прямолинеен, особенно говоря о своих коллегах по цеху.

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Метки: Видео   Жириновский.Взлёт   Никита Кологривый   байопик   жириновский   звезды   знаменитости   шоубизнес   
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17  комментариев
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11k
MakDag 2 часа назад
Дерзай, подонок, у тебя получится!!!
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140
zuckergut 3 минуты назад
Да хватит уже пихать его в каждую дырку, дайте спокойно "медные трубы" ему пройти, как бы не сломался человек после оттока славы
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109
SeledkinStar 17 минут назад
по мне так этот Кологривый дэбил конченный и смотреть мне на него противно
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ну ХЗ, как по мне, Стоянова не переплюнуть
Ссылка youtu.be
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0
Денис Полчаса назад
Олег Степанович Штефанко. По моему мнению... Не плохо бы сыграл роль Жириновского.
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14k
KotSkripaley 37 минут назад
Никитос фактурный актер, он себя ещё покажет.
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2k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Звезда рекламы женских прокладок пошёл по пути петушка Фили Киркорова-не так важен талант, как постоянные скандалы вокруг тушки.
откуда появилось это чмо? Ещё недавно его (или её) не было
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13k
Андрей А Час назад
Слишком много его последнее время стало
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39k
Александр Час назад
Везде пихают. Саша Петров -2 Российской эстрады...
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13k
Sapsan 2 часа назад
Облака-а-а-а-а-а-а,
Кологривые лошадки.
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пусть в Моисеева перевоплотиться, лицедей [мат]!
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Режиссер будущего фильма о Жириновском Александр Баранов, известный по таким проектам как «Участок», «Громовы», «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и другие.
-----------
Дальше можно не продолжать.
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