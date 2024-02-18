"Я вам докажу и покажу!": Кологривый согласился сыграть Жириновского в кино

Актер Никита Кологривый, которого мы знаем из фильма "По щучьему велению" и сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сыграет роль молодого основателя ЛДПР в фильме про Жириновского.
Леонид Слуцкий, председатель партии, считает, что Никита очень похож на молодого Жириновского и обладает всеми необходимыми качествами, такими как харизма и правильные ценности.
«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите»
Режиссер будущего фильма о Жириновском Александр Баранов, известный по таким проектам как «Участок», «Громовы», «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!» и другие.
Байопик «Жириновский. Взлет» расскажет о жизненном пути Владимира Вольфовича.
Ну а сам артист действительно бывает весьма прямолинеен, особенно говоря о своих коллегах по цеху.
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откуда появилось это чмо? Ещё недавно его (или её) не было
Какой-то он неприятный быдловатый тип.
Кологривые лошадки.
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Дальше можно не продолжать.