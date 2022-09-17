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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6737 постов • 752 подписчика подписаться
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Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию

Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию

Автор:
17 сентября 2022 13:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   видео   звезды   знаменитости   ресторан   шоу бизнес   
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В ресторане «Кайф и точка» нынче неспокойно, туда заглянули судебные приставы.

Дело в том, что вступило в силу решение суда от 14 сентября, по постановлениям прокуратуры ЦАО. В результате детище иноагента Моргенштерна ООО "Кайф" закрыли на аж на три месяца.

 

Оказывается, руководству заведения неоднократно указывали на многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований. Руководство же благополучно эти замечания игнорировало.



Также по версии экспертной комиссии, в заведении нет документов на продукты и вообще столько всего нарушено, что непонятно как же работали повара.

Из-за всего этого ресторан Алишера и прикрыли, временно, на 90 дней.

Сам же музыкант, не стесняясь в выражениях, накатал гневный пост в телеграмме, заявив, что дело сфабриковано и всё у него на кухне в порядке.


Алишер Моргенштерн, внесённый Минюстом РФ в список иноагентов, — соучредитель ООО «Кайф».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #моргенштерн   видео   звезды   знаменитости   ресторан   шоу бизнес   
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26  комментариев
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7k
Shtoppi 3 часа назад
Когда владелец вонючий таракан, то и заведение будет соответствовать.
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44
Юрий Гришков 11 минут назад
Странно, что этот гадюшник вообще открылся.. И странно, что кто-то туда ходил..
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87k
Феофан 14 минут назад
Можно было просто посмотреть на этого урода и сразу закрывать. У него внешний вид - как будто только что из помойки вылез.
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1k
Andrey 15 минут назад
если ты такой белый и пушистый, закажи независимую экспертизу, опровергни обвинения в правовом поле, а не сри в соцсетях
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6k
tamin 17 минут назад
Очень редко говно может сделать шикарное заведение а не очередное говно для говна. Так что не удивительно
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−89
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Друзьям у нас всё, врагам закон.
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494
Nik Nik 57 минут назад
Даже не знал, что такая рыгаловка существует....))
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367
Fisher1979 Час назад
Такой же грязный как его Е@альник.
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19k
ЦСКА Час назад
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11k
кот базилий Час назад
Что он вафельник открыл?
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2k
Pioner76 Час назад
Я стесняюсь спросить, но он кто? По фамилии немец должен быть.
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492
Александр Долматов Pioner76 Час назад
Морген штерн в дословном переводе Утренняя звезда. Более наглядного несоответствия фамилии трудно придумать. По имени Алишер явно не немец.
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11k
a_komolow 2 часа назад
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321
Иннoгeнтий 2 часа назад
Кто в теме !!! В России возможно открыть общепит не платя врачам, ментам, бандитам ????
или такой вариант со старта не рассматривается .
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13k
banzai7 2 часа назад
Само лицо Моргенштерна является символом антисанитарии.
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27k
Квантовый переход 2 часа назад
На три месяца?Ждут пока порядок наведёт?Или бабла занесёт..
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299
Максим Минаев 2 часа назад
в ресторане слишком много говна.
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
Взорвать накуй .
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
Как попец его зазнобило))) чмо татуированное.....
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Андрей 3 часа назад
Надо было и петуха этого размалёванного тоже закрыть, лет на десять!
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