Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию

Дело в том, что вступило в силу решение суда от 14 сентября, по постановлениям прокуратуры ЦАО. В результате детище иноагента Моргенштерна ООО "Кайф" закрыли на аж на три месяца.

Оказывается, руководству заведения неоднократно указывали на многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований. Руководство же благополучно эти замечания игнорировало.