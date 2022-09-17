Московский ресторан Моргенштерна* закрыли за антисанитарию

В ресторане «Кайф и точка» нынче неспокойно, туда заглянули судебные приставы.
Дело в том, что вступило в силу решение суда от 14 сентября, по постановлениям прокуратуры ЦАО. В результате детище иноагента Моргенштерна ООО "Кайф" закрыли на аж на три месяца.
Оказывается, руководству заведения неоднократно указывали на многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований. Руководство же благополучно эти замечания игнорировало.
Также по версии экспертной комиссии, в заведении нет документов на продукты и вообще столько всего нарушено, что непонятно как же работали повара.
Из-за всего этого ресторан Алишера и прикрыли, временно, на 90 дней.
Сам же музыкант, не стесняясь в выражениях, накатал гневный пост в телеграмме, заявив, что дело сфабриковано и всё у него на кухне в порядке.
Алишер Моргенштерн, внесённый Минюстом РФ в список иноагентов, — соучредитель ООО «Кайф».
Источник:
АНТИФИШКИ
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