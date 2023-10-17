Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии

Помимо артистической карьеры, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать «Национальную платформу примирения и единства», с помощью которой хотел достичь мирного урегулирования конфликта на Донбассе.С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Также пытался стать народным депутатом, выдвигая свою кандидатуру от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года , однако те выборы он проиграл. Последние годы он работал креативным продюсером ООО «Квартал 95» и тяжело болел.



