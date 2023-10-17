Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии

Ранее сообщили о его смерти, но эта информация оказалась преждевременной. Однако у звезды команды КВН «Дрим-Тим» на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, и сейчас он подключён к аппаратам. поддерживающим его жизнедеятельность.
Сергей Сивохо в течение своей карьеры принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ. Он дважды доходил до финала Высшей лиги КВН, колоритный артист был ярок и узнаваем.
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Помимо артистической карьеры, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать «Национальную платформу примирения и единства», с помощью которой хотел достичь мирного урегулирования конфликта на Донбассе.С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Также пытался стать народным депутатом, выдвигая свою кандидатуру от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года , однако те выборы он проиграл. Последние годы он работал креативным продюсером ООО «Квартал 95» и тяжело болел.
Член Общественной палаты Анна Ревякина поспешила сообщить о смерти Сивохо, но через время опубликовала новую информацию о тяжёлом состоянии шоумена.
Сергею Сивохо 54 года.
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"Украинский актер, продюсер и политик Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет."
Уроженец Донецка, предал свою Родину, прилюдно каялся и просил прощения у азовцев и прочей мерзостью. Ещё бы... В Куеве ему гривны платили, а за гривны эта рожа могла отца родного предать.
Жаль.