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Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии

Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии

Автор:
17 октября 2023 09:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   Дрим Тим   Сергей Сивохо   знаменитости   квн   шоубизнес   шоумен   
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Ранее сообщили о его смерти, но эта информация оказалась преждевременной. Однако у звезды команды КВН «Дрим-Тим» на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, и сейчас он подключён к аппаратам. поддерживающим его жизнедеятельность.


Сергей Сивохо в течение своей карьеры принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ. Он дважды доходил до финала Высшей лиги КВН, колоритный артист был ярок и узнаваем.


Помимо артистической карьеры, Сивохо активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать «Национальную платформу примирения и единства», с помощью которой хотел достичь мирного урегулирования конфликта на Донбассе.С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Также пытался стать народным депутатом, выдвигая свою кандидатуру от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года , однако те выборы он проиграл. Последние годы он работал креативным продюсером ООО «Квартал 95» и тяжело болел.


Член Общественной палаты Анна Ревякина поспешила сообщить о смерти Сивохо, но через время опубликовала новую информацию о тяжёлом состоянии шоумена.


Сергею Сивохо 54 года.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Дрим Тим   Сергей Сивохо   знаменитости   квн   шоубизнес   шоумен   
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19  комментариев
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56k
dima423 Час назад
Так все, помер уже) Вообще так себе типок... помню видел его в москве лет 10-15 назад, на корабле катались, я ему помахал, а он мне фак показал...странный какой то))
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17k
Сергей 9 минут назад
Уже умер! В новостях инфа!
"Украинский актер, продюсер и политик Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет."
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11k
Juli 9 минут назад
пофигу на всё эту клоунско-хахляцкую шалупень.
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9k
Zhora 19 минут назад
Бухал много?
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59k
Олег 36 минут назад
Для бандеровцев он не стал своим, как-бы глубоко им жопу не лизал, а от родного Донбасса отвернулся. Обычный предатель....
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−4
hermek 45 минут назад
Настолько известный, что я вообще впервые только что узнал кто это вообще?
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2
Путанабезбанана hermek 20 минут назад
Иди в песочницу играйся. Тут взрослые общаються
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61k
pynh Час назад
Та еще мразь
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17k
Мистер Фикс Час назад
Полиорганка - это всё...
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2k
Yapon_otez Час назад
Хорошее было время, хороший человек...
Жаль.
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