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Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя

Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя

Автор:
18 февраля 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   ирландский волкодав   природа   факты   фото   
2406
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Ирландский вольфхунд, волкодав или борзая — порода гигантских собак родом из далёкой Ирландии. Выглядят они страшно и сурово:

80 сантиметров в холке, 50 с хвостиком килограмм веса, косматые-лохматые, жуткий взгляд исподлобья. Такому даже гавкать необязательно! Во всей своей красе вольфхунды похожи не то на волков, не то на оборотней или адских гончих. Кажется, что от таких бобиков лучше держаться подальше. И очень зря! В душе ирландцы очень милые, нежные и добродушные звери.

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Правда, такими они были не всегда. В самом начале становления породы внутренняя сущность этих барбосов идеально сочеталась с их внешностью. Отдалённое расположение Ирландии, местный климат и требования человека сами создали больших и грозных псов, что верой и правдой служили своим хозяевам.

В незапамятных 300-х годах нашей эры волкодавов использовали главным образом ради охоты на особо крупную дичь — оленей и волков. Весьма успешно, надо сказать! Волкодавы отличались высокой скоростью, свирепством и злобой к зверю: любую зубасто-копытную добычу такие ловили на раз-два! Немудрено, что король предлагал за них 4000 коров — в те годы действительно хороший пёс мог стоить дорого.

Популярность ирландских вольфхундов стала падать к 17 веку. Причина проста: нет дичи, незачем держать и кормить здоровых охотничьих собак. Последние борзые остались лишь у богачей, но и те довольно скоро исчезли. В таком случае, кого же мы видим сейчас?

Современную популяцию волкодавов вывели энтузиасты под началом капитана Грэма. Как он сам писал, найти чистокровных барбосов не получилось, так что породу лепили из того, что было. А были дирхаунды — шотландские борзые, русские борзые, немецкие доги и редкие тибетские волчьи собаки.

В конечном итоге у Грэма получилось сделать практически точную копию старых ирландских волкодавов с одной небольшой поправкой. Сегодняшние вольфхунды — это прекрасные собаки-компаньоны, дружелюбные, мирные пёсики, спокойные и мудрые. Да, где-то внутри у них всё ещё живёт дух охотничьих предков, но проявляется это не так открыто — ну, разве что в бешеном тыгыдык. С шерстяными весьма комфортно в быту, они не шумные и быстро схватывают новую информацию.

Конечно, есть у этих особенных собак и минусы. Слабая сторона ирландцев, как и у многих гигантских пород, — здоровье. Барбосы страдают от рака, заболеваний сердца, сосудов и суставов, у них часто встречается заворот желудка и другие очень неприятные моменты. Со всем этим средняя продолжительность жизни вольфов составляет всего 7 лет. 7 прекрасных, полных любви, доброты и ласки лет, которые собака с удовольствием готова подарить хозяину и всей его семье.

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Метки: животные   интересно   ирландский волкодав   природа   факты   фото   
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9k
Pravednik84 4 часа назад
Я с таким познакомился позапрошлым летом на даче.
Подхожу к дачному магазу, а там такой отвязался. Подошёл ко мне, попросил у меня поиграть в покусяки (я сам бывший собачник, так что знаю и вижу)... Ну в общем, когда хозяева вышли из магазина, они увидели на земле двух борющихся и рычащих идиотов)))
Мы с ним оба получили массу удовольствия от встречи.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
ну..если они толпой нападают на волка..то да волкодавЫ
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22k
kσρβγς 50 минут назад
Прекрасные собаки... Но... до 2-3-х лет - щенки... а в 5 лет - уже старые...
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63k
pynh 3 часа назад
У знакомого такая тварь живет. Тварь по первости очень страшная и думаешь как бы не сожрала. На самом деле добрая и веселая животинка.
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582
al-lav 3 часа назад
Изумительная зверюга.
Жалко что живут очень недолго. Лет 8 - уже ветеран.
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14k
кот базилий 4 часа назад
Глаза умные у собачки., не то что у булей и стафов.
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