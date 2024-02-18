Ирландский волкодав: верный друг в теле жуткого зверя

Конечно, есть у этих особенных собак и минусы. Слабая сторона ирландцев, как и у многих гигантских пород, — здоровье. Барбосы страдают от рака, заболеваний сердца, сосудов и суставов, у них часто встречается заворот желудка и другие очень неприятные моменты. Со всем этим средняя продолжительность жизни вольфов составляет всего 7 лет. 7 прекрасных, полных любви, доброты и ласки лет, которые собака с удовольствием готова подарить хозяину и всей его семье.