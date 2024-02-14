Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам

От расчёсывания кошек всегда остаётся много шерсти. Хозяева этих пушистиков решили не выбрасывать её, а использовать для доброго дела!
Каспер и Тедди — два красивейших персидских кота из Англии. Эти пушистики завоевали популярность в соцсетях, где хозяева регулярно публикуют фото и видео из их жизни. Недавно эти пушистики стали ещё известнее. Хозяева опубликовали фото, на которых рассказали, как они используют шерсть своих котов ради благих целей.
Дэйв, хозяин пушистиков, рассказал, что после расчёсывания питомцев обычно остаётся много шерсти. Они решили не выбрасывать её, а помещать в небольшие клетки и вешать во дворе — чтобы птицы использовали её для строительства гнёзд. Птицы, как известно, собирают шерсть животных, так как она служит мягкой и тёплой подушкой для яиц и птенцов. Вот так котики делают доброе дело!
Вот что хозяин рассказал о них:
"Мы взяли их вместе, когда им было по 7 месяцев, из семей, которые больше не могли о них заботиться. Тедди — самый спокойный кот на свете и круглосуточно требует вкусняшек, а Каспер предпочитает сидеть у нас на коленях, только когда ему вздумается. От них всегда так много шерсти, что мы решили использовать её с пользой. Сначала мы вешали её на забор, а потом стали помещать в клетки," — говорит хозяин.
По словам Дэйва, птицы довольно часто прилетают за шерстью. Котейки любят сидеть и наблюдать за тем, как птицы прилетают к клетке и берут шерсть. При этом, они не пытаются их поймать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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