FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15998 постов • 1701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам

Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам

Автор:
14 февраля 2024 20:34
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   Разное   животные   истории   история   кот   коты   кошки   спасение животных   фото   
1069
12

От расчёсывания кошек всегда остаётся много шерсти. Хозяева этих пушистиков решили не выбрасывать её, а использовать для доброго дела!

Каспер и Тедди — два красивейших персидских кота из Англии. Эти пушистики завоевали популярность в соцсетях, где хозяева регулярно публикуют фото и видео из их жизни. Недавно эти пушистики стали ещё известнее. Хозяева опубликовали фото, на которых рассказали, как они используют шерсть своих котов ради благих целей.

×
×

Дэйв, хозяин пушистиков, рассказал, что после расчёсывания питомцев обычно остаётся много шерсти. Они решили не выбрасывать её, а помещать в небольшие клетки и вешать во дворе — чтобы птицы использовали её для строительства гнёзд. Птицы, как известно, собирают шерсть животных, так как она служит мягкой и тёплой подушкой для яиц и птенцов. Вот так котики делают доброе дело!

Вот что хозяин рассказал о них:


"Мы взяли их вместе, когда им было по 7 месяцев, из семей, которые больше не могли о них заботиться. Тедди — самый спокойный кот на свете и круглосуточно требует вкусняшек, а Каспер предпочитает сидеть у нас на коленях, только когда ему вздумается. От них всегда так много шерсти, что мы решили использовать её с пользой. Сначала мы вешали её на забор, а потом стали помещать в клетки," — говорит хозяин.

По словам Дэйва, птицы довольно часто прилетают за шерстью. Котейки любят сидеть и наблюдать за тем, как птицы прилетают к клетке и берут шерсть. При этом, они не пытаются их поймать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Добрые дела   Разное   животные   истории   история   кот   коты   кошки   спасение животных   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Ego sum qui sum Час назад
мой кот своими пожертвованиями может обеспечить гнезда стаду страусов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 24 минуты назад
А что за птицы за шерстью прилетают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven Полчаса назад
Интересная идея, а то я уж думал со своих двух кошек шерстиваляльный цех открывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Кто из зарубежных звезд может говорить по-русски
Кто из зарубежных звезд может говорить по-русски
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В любой непонятной ситуации...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#в мире#забавно#ДТП#США#Россия#природа#конфликт
#животные#машина#интересно#факты#позитив#авто аварии#Автовсячина#кино#история#истории
#Прикол#автомобили#интересное#кот#аварии#люди#Реакция#собака#полиция#Разное
Кто пойдет на выборы президента России Кто пойдет на выборы президента России Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети Трогательные истории о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы Трогательные истории о том, как кошки вернулись к хозяевам спустя годы Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети Котяра, похожий на Зорро, стал популярным в сети Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов

На что жалуетесь?

Вернуться