Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам

Вот что хозяин рассказал о них:

"Мы взяли их вместе, когда им было по 7 месяцев, из семей, которые больше не могли о них заботиться. Тедди — самый спокойный кот на свете и круглосуточно требует вкусняшек, а Каспер предпочитает сидеть у нас на коленях, только когда ему вздумается. От них всегда так много шерсти, что мы решили использовать её с пользой. Сначала мы вешали её на забор, а потом стали помещать в клетки," — говорит хозяин.