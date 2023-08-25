Людям на порог подкинули корзинку с 26 котятами

Малышей искупали, накормили, предоставили всё необходимое и разделили на возрастные группы. Старших оставили в приюте, а самых маленьких владелица забрала к себе, чтобы чутко ухаживать за ними. Как рассказала женщина, люди часто берут котят, и не имеют представления, что кошку недостаточно просто кормить - за ней нужен уход. Возможно, в этом случае хозяева не ожидали такой большой ответственности, когда появились котята.