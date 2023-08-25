Людям на порог подкинули корзинку с 26 котятами

Печальнее всего видеть, как выбрасывают невинных созданий — животных. В Англии на порог подкинули корзину с 26 маленькими котятами. Все они были потрёпанными, грязными, и покрытыми блохами. Вот так люди решили избавиться от ненужных пушистиков.
На порог благотворительной организации для животных в Англии подкинули целую корзину с 26 котятами. Владелица компании, Кристин Байка, сначала услышала громкий стук в дверь, а потом увидела у двери оставленную корзину. Бедняги-котята были грязными, и сплошь покрыты блохами. Сотрудники определили, что малыши из четырёх или пяти отдельных пометов, все разного возраста. Вероятно, их держали где-то в сарае, где не особо за ними следили.
Малышей искупали, накормили, предоставили всё необходимое и разделили на возрастные группы. Старших оставили в приюте, а самых маленьких владелица забрала к себе, чтобы чутко ухаживать за ними. Как рассказала женщина, люди часто берут котят, и не имеют представления, что кошку недостаточно просто кормить - за ней нужен уход. Возможно, в этом случае хозяева не ожидали такой большой ответственности, когда появились котята.
"Многие взрослые берут котёнка, просто потому что так хочет их ребёнок. Лучше подарите ребёнку какую-нибудь игрушку или сладости. Домашнее животное - это полноценный член семьи. Если семья с трудом обеспечивает себя и детей, лучше даже не задумываться о питомцах," - говорит владелица приюта.
Сейчас за котятами активно ухаживают, и восстанавливают их состояние. Когда они достаточно подрастут, для малышей подыщут передержку или постоянные дома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 фактов о Марго Робби, которые вы не знали
- 16 сумасшедших фактов о сексе
- "Ненавижу самокатчиков!": истории от тех, кто от них ещё и пострадал
- Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице
- 13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет