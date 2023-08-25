FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14610 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Людям на порог подкинули корзинку с 26 котятами

Людям на порог подкинули корзинку с 26 котятами

Автор:
25 августа 2023 19:28
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история   коты   котята   кошки   спасение животных   фото   
1404
5

Печальнее всего видеть, как выбрасывают невинных созданий — животных. В Англии на порог подкинули корзину с 26 маленькими котятами. Все они были потрёпанными, грязными, и покрытыми блохами. Вот так люди решили избавиться от ненужных пушистиков.

На порог благотворительной организации для животных в Англии подкинули целую корзину с 26 котятами. Владелица компании, Кристин Байка, сначала услышала громкий стук в дверь, а потом увидела у двери оставленную корзину. Бедняги-котята были грязными, и сплошь покрыты блохами. Сотрудники определили, что малыши из четырёх или пяти отдельных пометов, все разного возраста. Вероятно, их держали где-то в сарае, где не особо за ними следили.

×
×

Малышей искупали, накормили, предоставили всё необходимое и разделили на возрастные группы. Старших оставили в приюте, а самых маленьких владелица забрала к себе, чтобы чутко ухаживать за ними. Как рассказала женщина, люди часто берут котят, и не имеют представления, что кошку недостаточно просто кормить - за ней нужен уход. Возможно, в этом случае хозяева не ожидали такой большой ответственности, когда появились котята.

"Многие взрослые берут котёнка, просто потому что так хочет их ребёнок. Лучше подарите ребёнку какую-нибудь игрушку или сладости. Домашнее животное - это полноценный член семьи. Если семья с трудом обеспечивает себя и детей, лучше даже не задумываться о питомцах," - говорит владелица приюта.

Сейчас за котятами активно ухаживают, и восстанавливают их состояние. Когда они достаточно подрастут, для малышей подыщут передержку или постоянные дома.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   история   коты   котята   кошки   спасение животных   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Егор Час назад
101 долматинец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 37 минут назад
одного забрать и передать эстафету следующему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
Виктор Чикалев 42 минуты назад
Ведро котят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Час назад
Корзинка милоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
В Италии простились с легендарным певцом и композитором Тото Кутуньо
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки
Набирающие популярность в сообществах
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#аварии#забавно#истории#милота#дети#люди#деньги
#Юмор#животные#Прикол#ДТП#Автовсячина#позитив#подборка#знаменитости#Мемы#Россия
#автомобили#автомир#история#авто аварии#факты#интересно#в мире#Китай#Прошлое#екатеринбург
Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Получи миллион на важные расходы, не выходя из дома Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Кошка резко начала угасать на глазах, и хозяева отказались от неё Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота Переехав в новый дом, девушка нашла в курятнике брошенного кота

На что жалуетесь?

Вернуться