Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров

У самого Дьюка целая история спасения. Служба по контролю за животными подобрала его в колонии диких кошек. Его хозяйка, Джен Моррис, взяла его из приюта ещё в 2010 году: тогда котяра высунул лапы из клетки прямо к маленькой дочери женщины, намекая, чтобы взяли именно его. С тех пор счастливый Дьюк живёт с ними. Спустя некоторое время хозяйка решила, что из Дьюка получится прекрасный кот-терапевт, и вскоре он получил сертификат терапевтического животного.