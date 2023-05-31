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Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров

Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров

Автор:
31 мая 2023 21:55
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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В международном аэропорту Сан-Франциско появился новый сотрудник. Это кот по кличке Дьюк, который стал участником специальной программы для успокоения пассажиров, которые боятся летать. Погладив такого очаровашку, лететь будет точно не страшно!

Кот по кличке Дьюк недавно стал маленькой знаменитостью. 14-летнего кота назначили участником программы международного аэропорта Сан-Франциско под названием Wag Brigade. В рамках этой программы животные "успокаивают" пассажиров перед полётами в терминалах. Большинство участников этой программы - собаки, но недавно стали добавлять кошек и других животных. Например, недавно в команде появился кролик. Каждому пушистому участнику программы надевают жилет с надписью "Погладь меня". Такая милая мера помогает снизить стресс у пассажиров, которые боятся летать. "Бригада" животных-успокоителей брала перерыв на время пандемии, но недавно снова вернулась в работу.

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У самого Дьюка целая история спасения. Служба по контролю за животными подобрала его в колонии диких кошек. Его хозяйка, Джен Моррис, взяла его из приюта ещё в 2010 году: тогда котяра высунул лапы из клетки прямо к маленькой дочери женщины, намекая, чтобы взяли именно его. С тех пор счастливый Дьюк живёт с ними. Спустя некоторое время хозяйка решила, что из Дьюка получится прекрасный кот-терапевт, и вскоре он получил сертификат терапевтического животного.

Он много лет "работал", утешая пациентов в различных больницах и программах штата Сан-Франциско. Дьюк с хозяйкой до сих пор каждую субботу посещают психиатрическую больницу Калифорнийского университета, где пациенты общаются с пушистиком. Общение с Дьюком снижает у пациентов стресс, и вызывает исключительно положительные эмоции - а они, как известно, лучшее лекарство. Теперь котяра будет служить животным-терапевтом ещё и в аэропорту. Главное, что ему самому это нравится - он только рад помогать другим.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   
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1  комментарий
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Трям 14 минут назад
Этот там уместней будет )))
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