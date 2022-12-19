Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети

Этого кота зовут Альберт (Albert), и он - товарищ с необычным выражением мордочки. Его фишка в том, что он всегда выглядит угрюмым и недовольным всем происходящим. Помимо мордочки, у него нестандартная шерсть - может показаться, что за ним давно не ухаживали, но на самом деле, это особенность его породы - селкирк-рекс. Порода отличается волнистой или кудрявой шерстью, и очень напоминает плюшевого мишку.