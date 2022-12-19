Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети

755
17
Порой не стоит судить кого-то по внешности. Как в случае с котом по кличке Альберт, который всегда выглядит крайне угрюмым и недовольным всем. Многие его боятся, но на самом деле - за угрюмой мордочкой скрывается целый мир..
Этого кота зовут Альберт (Albert), и он - товарищ с необычным выражением мордочки. Его фишка в том, что он всегда выглядит угрюмым и недовольным всем происходящим. Помимо мордочки, у него нестандартная шерсть - может показаться, что за ним давно не ухаживали, но на самом деле, это особенность его породы - селкирк-рекс. Порода отличается волнистой или кудрявой шерстью, и очень напоминает плюшевого мишку.
Альберт живет в любящей семье в американском городе Солт-Лейк-Сити. Если кто-то волнуется, что у него непростая жизнь, и из-за того угрюмое выражение мордочки - то это не так! Котяра купается в любви и живёт как сыр в масле - и у него даже есть кошачий брат, с которым они живут душа в душу.
×
×
За угрюмой мордочкой Альберта скрывается ласковый джентльмен. Он спокойный, любящий и умный котик, который, к тому же, набрал популярность и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Это ещё один пример того, что не стоит судить по внешности, внутренний мир может быть совсем другим. Взгляните на этого уникума:
Источник:
Еще крутые истории!
- Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте
- За что 14-летнего мальчика посадили на 14 лет
Новости партнёров
реклама