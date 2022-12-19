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Сообщество Без кота и жизнь не та 1478 постов • 454 подписчика подписаться
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Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети

Котяра со злобной мордочкой стал популярным в сети

Автор:
19 декабря 2022 21:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотографии   
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Порой не стоит судить кого-то по внешности. Как в случае с котом по кличке Альберт, который всегда выглядит крайне угрюмым и недовольным всем. Многие его боятся, но на самом деле - за угрюмой мордочкой скрывается целый мир..
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Метки: домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотографии   
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3  комментария
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27k
Ego sum qui sum Полчаса назад
когда кормят меньше 15 раз в день
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18k
speaktr-st 4 минуты назад
Он еще им даст просраться!
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4k
Трям Полчаса назад
Само зло во плоти!
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