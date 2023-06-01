Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии

Кошачьи 27 лет — эквивалент 124 лет по меркам человеческого возраста. Кошка по кличке Свитпи дожила до этого солидного возраста, пережила своих хозяев, и до сих пор полна жизни и очарования. Она пример того что, возраст — всего лишь цифры.
Кошечка по кличке Свитпи потеряла своих хозяев, когда ей было 22 года. К сожалению, их не стало. Ветеринары сначала предложили усыпить кошку, потому что не думали, что она проживёт ещё дольше. Но у родственников умерших хозяев были другие планы, когда они услышали такой грустный прогноз.
"Мой отец и мачеха, бывшие хозяева кошки, очень её любили и считали особенной. Они часто удивлялись тому, что она многое понимает и даже выговаривает какие-то слова. Они оба были пожилыми и болели, и скончались с разницей в два месяца, когда Свитпи было 22 года," - рассказала родственница семьи, Мишель.
Не решившись оставлять кошку в приюте, родственница забрала Свитпи к себе. У неё дома живут ещё две кошки, одна из которых — спасённая, и тоже осталась без хозяев. С тех пор пожилая кошечка живёт в новой любящей семье. По словам хозяев, у неё непростой характер и свои чёткие личные границы, которые она не позволяет нарушать. Сейчас ей 27 лет, а скоро исполнится 28. По человеческим меркам это целых 124 лет! Но несмотря на это, она очаровательное и умное создание, и лишь в последние пару лет стала немного рассеянной, как говорят хозяева.
Уход за пожилой кошкой — особый. Ей требуются таблетки для поддержания здоровья, ей ставят капельницы, кормят только легко усваиваемой пищей и регулярно показывают ветеринару. Кроме того, у Свитпи проблемы с недержанием, поэтому хозяева раскладывают несколько пелёнок по дому, чтобы она могла спокойно сходить в туалет. В остальном Свитпи хорошо себя чувствует, и частенько проводит время на свежем воздухе.
Оказывается, вот так долго могут прожить кошки. По словам хозяев Свитпи, несмотря на преклонный возраст, она очаровательная и особенная кошечка, которая также заслуживает большой и безусловной любви. А у вас есть пожилые питомцы?
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 13 ситуаций, которые приключились с мужчинами
- Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард
- Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров