Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии

Не решившись оставлять кошку в приюте, родственница забрала Свитпи к себе. У неё дома живут ещё две кошки, одна из которых — спасённая, и тоже осталась без хозяев. С тех пор пожилая кошечка живёт в новой любящей семье. По словам хозяев, у неё непростой характер и свои чёткие личные границы, которые она не позволяет нарушать. Сейчас ей 27 лет, а скоро исполнится 28. По человеческим меркам это целых 124 лет! Но несмотря на это, она очаровательное и умное создание, и лишь в последние пару лет стала немного рассеянной, как говорят хозяева.