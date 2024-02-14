В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах

В начале года глава Самарской области на внеочередном заседании антитеррористической комиссии выступил о необходимости ужесточения контроля за занятостью иностранных граждан. Однако в пресс-службе администрации губернатора напомнили, что усиление мер в миграционной политике региона идёт с 2017 года.





По данным той же пресс-службы, в 2023 году сотрудники МВД Самарской области выявили 8896 правонарушений, связанных с правилами въезда или пребывания на территории РФ. По итогам проверок за пределы России выдворили 3088 человек, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.





Добавим, что ничего нового власти Самарской области не изобрели. В Якутии, ХМАО, Тюменской и Калужской областях похожие ограничения для мигрантов действуют не первый год. Рано или поздно похожие запреты будут вводить и в других регионах, во всяком случае тех, власти которых планируют защищать интересы коренных жителей и противодействовать незаконной миграции.