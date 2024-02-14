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В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах

В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Автор:
14 февраля 2024 17:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Самарская область   Такси   губернатор   мигранты   постановление   сфера образования   транспорт   
2387
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Похожие ограничения уже действуют во многих регионах России.

Власти Самарской области запретили имеющим трудовой патент мигрантам работать водителями общественного транспорта и такси, в сфере образования, а также, по понятным причинам, в агентствах по набору персонала.


Постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова разместили на сайте регионального правительства сегодня, 14 февраля. Уточняется, что документ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Губернатор поручил всем профильным организациям и правоохранительным органам обеспечить строгое соблюдение новых правил.

В начале года глава Самарской области на внеочередном заседании антитеррористической комиссии выступил о необходимости ужесточения контроля за занятостью иностранных граждан. Однако в пресс-службе администрации губернатора напомнили, что усиление мер в миграционной политике региона идёт с 2017 года.


По данным той же пресс-службы, в 2023 году сотрудники МВД Самарской области выявили 8896 правонарушений, связанных с правилами въезда или пребывания на территории РФ. По итогам проверок за пределы России выдворили 3088 человек, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.


Добавим, что ничего нового власти Самарской области не изобрели. В Якутии, ХМАО, Тюменской и Калужской областях похожие ограничения для мигрантов действуют не первый год. Рано или поздно похожие запреты будут вводить и в других регионах, во всяком случае тех, власти которых планируют защищать интересы коренных жителей и противодействовать незаконной миграции.

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Метки: Самарская область   Такси   губернатор   мигранты   постановление   сфера образования   транспорт   
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16  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну хорошо , я согласен что в стране нехватка рабочих рук но зачем же привлекать маргинальных обезьян в страну ?! создайте привлекательные условия для трудовых мигрантов из Европы . пора возвращать гувернанток француженок строителей немцев и пекарей итальянцев . а чурко -быдло пусть сидит в своих кишлаках и жопы пальцем вытирает. к тому же сейчас экономика России в выгодном положении в сравнении с Европейской.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 17 минут назад
Нехватка рабочих рук ПОТОМУ ЧТО ПЛАТИТЬ НАДО РЕАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.
При постройке любого жилья, будь то многоквартирный дом или комплекс, 30%-50% стоимости любой квартиры это ВЗЯТКИ:
1. Разрешение на строительство, согласование, архитектура, подписи....подписи...подписи...
2. Выделение земли
3. Подсоединение к городским системам, отопление, канализация, водопровод, электроснабжение.
И за каждый пункт и подпункт надо ЗАНЕСТИ, хрен тебе кто поставит подпись просто так!
Когда это прекратится то СМУ могут платить жителям России нормальные деньги на стройке.
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51k
Элек Мек 17 минут назад
Отличное предложение.
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11k
BarOb 46 минут назад
Соседним регионам напрячься. Весь мусор сейчас хлынет туда
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27k
Лис 49 минут назад
Да гнать всех понаехавших по кишлакам! В поликлиниках врачи - азиаты уже встречаются, говорят с акцентом, не всегда понятно. В Питере губернатором Беглов - бакинец. Вот он то хрен чего сделает.
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11k
Garpia121 55 минут назад
Особенно пугают врачи, плохо говорящие на русском языке.
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58k
Мойша Час назад
Таки меня волнует процесс депортации, и связанный с ней вопрос: за чей счет праздник по выдворению нежелательных личностей?
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14k
кот базилий Час назад
В соседние переползут и так по кругу. Начинать запреты надо с Москвы и Питера.
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728
Алексей Бляйбтрой Час назад
Армян бы еще из судов исключить.
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8k
tamin 2 часа назад
Чуваки, запретили им по всей стране работать в такси. А еще всех новополучивших паспорт проверьте на знание истории и русского языка.....
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