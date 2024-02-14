В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Похожие ограничения уже действуют во многих регионах России.
Власти Самарской области запретили имеющим трудовой патент мигрантам работать водителями общественного транспорта и такси, в сфере образования, а также, по понятным причинам, в агентствах по набору персонала.
Постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова разместили на сайте регионального правительства сегодня, 14 февраля. Уточняется, что документ вступит в силу спустя 10 дней после опубликования. Губернатор поручил всем профильным организациям и правоохранительным органам обеспечить строгое соблюдение новых правил.
В начале года глава Самарской области на внеочередном заседании антитеррористической комиссии выступил о необходимости ужесточения контроля за занятостью иностранных граждан. Однако в пресс-службе администрации губернатора напомнили, что усиление мер в миграционной политике региона идёт с 2017 года.
По данным той же пресс-службы, в 2023 году сотрудники МВД Самарской области выявили 8896 правонарушений, связанных с правилами въезда или пребывания на территории РФ. По итогам проверок за пределы России выдворили 3088 человек, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее.
Добавим, что ничего нового власти Самарской области не изобрели. В Якутии, ХМАО, Тюменской и Калужской областях похожие ограничения для мигрантов действуют не первый год. Рано или поздно похожие запреты будут вводить и в других регионах, во всяком случае тех, власти которых планируют защищать интересы коренных жителей и противодействовать незаконной миграции.
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При постройке любого жилья, будь то многоквартирный дом или комплекс, 30%-50% стоимости любой квартиры это ВЗЯТКИ:
1. Разрешение на строительство, согласование, архитектура, подписи....подписи...подписи...
2. Выделение земли
3. Подсоединение к городским системам, отопление, канализация, водопровод, электроснабжение.
И за каждый пункт и подпункт надо ЗАНЕСТИ, хрен тебе кто поставит подпись просто так!
Когда это прекратится то СМУ могут платить жителям России нормальные деньги на стройке.