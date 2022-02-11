Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу

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В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок.
Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что без предупреждения посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, где пообщался с мигрантами, не владеющими русским языком, но имеющими сертификат о его знании.
«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе», — пишет глава региона.
После этого Шапша принял решение направлять в органы внутренних дел для проверки всех мигрантов, в отношении подлинности сертификатов которых появляются сомнения.
«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе», — пишет глава региона.
После этого Шапша принял решение направлять в органы внутренних дел для проверки всех мигрантов, в отношении подлинности сертификатов которых появляются сомнения.
Также по решению губернатора Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как предполагается, это помешает уроженцам Средней Азии получать гражданство в упрощенном порядке.
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Ситуация в итоге сойдётся к массовым избиениям мигрантов и беспорядкам.
Вот бы все такие решения приняли!!!!
Вот только теперь все эти ослойобы в Москву попрут.
Ну надеюсь рано или поздно их всех погонят вилами в свои аулы.
Во времена Союза,водители общественного транспорта получали ОЧЕНЬ хорошую зарплату!
Теперь же платят гроши,за которые готовы работать только гастарбайтеры,которые не платят налоги!
Да и за коммунальные услуги им платить не надо!
Все заработанные ими деньги уходят в экономику республик Средней Азии,а не России!
Таксисты в основном приезжие, на кассе в магазине, если не премиум, тоже мигрант и не всегда понимающий, что происходит вокруг.
Не получится. Больше похоже на поиски дешевой популярности.
Мы конечно привыкли слушать обещания перед выборами, чего нам только не обещали. Но в работе?
Если он сделает как сказал, это будет примером для всей страны и я буду рад. Я давно вижу как меняется мой город (Москва) от приезжих. Ведут себя нагло. Вырос уровень преступности. Мне самому такой батрак разбил стекло в автомобиле, что бы забрать сумку. К слову его так и не нашли, но на видео с камеры наблюдение отчетливо виден наш восточный друг.
Я не верю этим словам. Сейчас просто модно говорить о вреде мигрантов, но ощущение, что просто хотят снять напряженность у граждан.