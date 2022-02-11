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Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу

Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу (2 фото)

Автор:
11 февраля 2022 12:41
Метки: Владислав Шапша   губернатор   калужская область   мигранты   
606
2
В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок.
Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что без предупреждения посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, где пообщался с мигрантами, не владеющими русским языком, но имеющими сертификат о его знании.

«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе», — пишет глава региона.

После этого Шапша принял решение направлять в органы внутренних дел для проверки всех мигрантов, в отношении подлинности сертификатов которых появляются сомнения.
Также по решению губернатора Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Как предполагается, это помешает уроженцам Средней Азии получать гражданство в упрощенном порядке.

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Метки: Владислав Шапша   губернатор   калужская область   мигранты   
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32  комментария
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17k
DeniZZka 3 часа назад
Властям давно пора понять, что текущая миграционная политика провальна.
Ситуация в итоге сойдётся к массовым избиениям мигрантов и беспорядкам.
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2k
cfhfwby 14 минут назад
В президенты его!!!! Клопа долой!!!
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6k
hairov Полчаса назад
Правильно. Зачем людям зарплаты поднимать, когда есть мигранты.
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6k
Echo 54 минуты назад
интересно что губер сказал. наверно "я пройду без очереди" . и тут его перестали понимать
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7k
amrita Час назад
Только никто из русских не хочет работать дворниками..грузчиками.. чернорабочими.
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3
Андрей Час назад
хоть одна хорошая новость за сегодня, от души тебе губернатор
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35k
Антон Час назад
Давно пора!
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8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
неужели хоть один нормальный человек!!!!!!
Вот бы все такие решения приняли!!!!
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812
likiloki 2 часа назад
Действия в принципе верные, надо разбираться кто их тестировал на знание языка и тоже уволить. Одновременно необходимо бы этому губернатору задуматься, откуда он возьмет образовавшийся дефицит работников. И мы это увидим по изменениям в сферах торговли, общепита и пассажирских перевозок. Особенно в последней сфере как бы не случился коллапс в Калужской области.
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9k
antonium 2 часа назад
Вот это уже сдвиги в положительную сторону
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8k
Ф Ив 3 часа назад
Вот если бы все губернаторы поддержали эту инициативу...
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4k
Наталья 3 часа назад
Так речь идёт о соотечественниках, проживающих за рубежом, или о гражданах сопредельных государств, не владеющих русским языком, и не имеющим отношения к титульной нации?
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39k
Alex 3 часа назад
Пусть пиз**ют к себе домой.
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6k
Максим 3 часа назад
Сначала нам вбивали в голову, что без мигрантов рухнет экономика. В итоге экономику реально подсадили на мигрантов. Сейчас хотят их убрать. А дальше что? Как быстро их заменить?
Таксисты в основном приезжие, на кассе в магазине, если не премиум, тоже мигрант и не всегда понимающий, что происходит вокруг.
Не получится. Больше похоже на поиски дешевой популярности.
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