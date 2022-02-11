Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу

Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что без предупреждения посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе, где пообщался с мигрантами, не владеющими русским языком, но имеющими сертификат о его знании.



«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Утром без предупреждения заехал в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе», — пишет глава региона.



После этого Шапша принял решение направлять в органы внутренних дел для проверки всех мигрантов, в отношении подлинности сертификатов которых появляются сомнения.