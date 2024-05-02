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«Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской области мигрантам запретили работать в такси

«Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской области мигрантам запретили работать в такси

Автор:
02 мая 2024 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Курская область   Роман Старовойт   Такси   губернатор   запрет   мигранты   
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Такой запрет ввели уже в нескольких регионах.

Губернатор Курской области Роман Старовойт провёл опрос в своём тг-канале о запрете мигрантам работать в такси. В голосовании поучаствовало 42 тысячи человек, 82% из них поддержали ограничение для иностранцев.

Губернатор с этим согласился.

Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%.

По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много.

Напомню, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.

Это решение поддержал и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, миграция должна быть целевой и под конкретную задачу, а не бесконтрольной.

Каждый губернатор анализирует спрос, предложения, социально-экономические и политические последствия и принимает соответствующие решения. В целом это вписывается в концепцию, что трудовая миграция должна быть по запросу конкретного региона, предприятия, отрасли. То есть требуется определенное количество специалистов, и ими необходимо обеспечить, а не превращать трудовую миграцию в бесконтрольную гулянку, когда приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем с соответствующими негативно вытекающими последствиями.

Высказался и бизнесмен Андрей Ковалев. Он напомнил об опыте ОАЭ, где 90% - мигранты:

Это не панацея от всего, лишь мнение. Хотя и оно вызывает немало споров. Но в целом, на миграцию уже обращает внимание всё больше чиновников и общественных деятелей. Уже обсуждается и целевой набор специалистов, и даже создание отдельного министерства. Ключевые решения планируют принять до нового года.

Источник:

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Метки: Видео   Курская область   Роман Старовойт   Такси   губернатор   запрет   мигранты   
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18  комментариев
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69k
Андрей 2 часа назад
Трудовые мигранты не должны приезжать к нам сами по себе, их должны завозить те организации, которые в этих рабочих руках нуждаются. И отвечать за них тоже должны эти организации. Свободное же перемещение по стране иностранцев возможно лишь с целью туризма, с подтверждёнными финансами, местом проживания и гарантией выезда.
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7k
Евгений Д 5 минут назад
К нам приезжает всякое отребье,
которое в своих странах никому нафиг и не нужна.
А мы их "работниками" считаем ???
Не фиг всякое дерьмо и отребье в страну пускать !!!!
А еще и с семьями
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1k
Андрей Граф 13 минут назад
всех мигрантов нах из России, мрази тупоносые
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914
Гиви Полчаса назад
Нахрена мне такие сограждане. Если, что я родился в Удмуртской АССР.
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13k
Марсианин Полчаса назад
Коммерсы завозят мигрантов. Получают деньги тем или иным образом (зарабатывая на миграх). Потом социальная нагрузка (пенсии, сады, школы, больницы) ложится на государство, оплачиваем мы, народ, из своего кармана. Не коммерсы платят миграм пенсии, а НАРОД. Выгода коммерсантов очевидна. Выгода государства - нифига не очевидна, одни расходы.
Пора менять миграционную политику в корне!
Жаль, что Путина всё устраивает (он же получил колоссальный процент на выборах, так что уверен, что всё делает правильно), и ничего в ближайшее время в лучшую сторону не изменится.
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13k
Rus77 39 минут назад
Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем. И так по всей стране!
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7k
alex 45 минут назад
Собакин только в Москве хавает деньги от диаспор и от Яши, вот и не запрещает работу мигрантов в такси, 3.14дорас тюменский
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5k
grigorenko vladislav 51 минуту назад
При всём неуважении к "бизнесмену" Андрею Ковалёву - пусть он со своей "моделью", мигрантами и бизнесом п@здует по тихой грусти в свои любимые Арабские Эмираты. Все его "модели" направлены только и исключительно на его личную шкурную выгоду, а переобувается он буквально на лету. У нас тут не @бучие эмираты, и его стремление самому заделаться местным эмиром с законным владением наёмными рабами нам тут нахер не нужно. Моделист бл@ть конструктор хитровы@баный.
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186
Андрей Час назад
их должны завозить те организации, которые в этих рабочих руках нуждаются
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1k
pikul Час назад
я не берусь судить работу мэра курской области, но меня насторожил один нюанс. По состоянию на 1 января 2024 года, в Курской области, зарегистрировано 1 060 892 человека, а решило вопрос 82% от 42000. Это 34440 чел. Т.е. 3,25 % населения Курской области решают глобальные проблемы всей области. Это просто констатация факта
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August
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