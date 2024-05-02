«Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской области мигрантам запретили работать в такси

Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%.

По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много.

Напомню, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.