«Приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем»: в Курской области мигрантам запретили работать в такси

Такой запрет ввели уже в нескольких регионах.
Губернатор Курской области Роман Старовойт провёл опрос в своём тг-канале о запрете мигрантам работать в такси. В голосовании поучаствовало 42 тысячи человек, 82% из них поддержали ограничение для иностранцев.
Губернатор с этим согласился.
Подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами в Курской области. Напомню, перед этим я провел опрос среди жителей региона. Проголосовало более 42 тысяч человек, из них запрет поддержало 82%.
По остальным сферам проанализируем ситуацию, но мигрантов в Курской области не так много.
Напомню, что у каждого есть возможность в установленном законом порядке получить гражданство РФ и продолжать работу в любой сфере деятельности.
Источник:
Это решение поддержал и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, миграция должна быть целевой и под конкретную задачу, а не бесконтрольной.
Каждый губернатор анализирует спрос, предложения, социально-экономические и политические последствия и принимает соответствующие решения. В целом это вписывается в концепцию, что трудовая миграция должна быть по запросу конкретного региона, предприятия, отрасли. То есть требуется определенное количество специалистов, и ими необходимо обеспечить, а не превращать трудовую миграцию в бесконтрольную гулянку, когда приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем с соответствующими негативно вытекающими последствиями.
Высказался и бизнесмен Андрей Ковалев. Он напомнил об опыте ОАЭ, где 90% - мигранты:
Источник:
Это не панацея от всего, лишь мнение. Хотя и оно вызывает немало споров. Но в целом, на миграцию уже обращает внимание всё больше чиновников и общественных деятелей. Уже обсуждается и целевой набор специалистов, и даже создание отдельного министерства. Ключевые решения планируют принять до нового года.
Источник:
- Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
- В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах
- В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
- БПЛА атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области
- Глава Камчатки запретил мигрантам работать в такси
которое в своих странах никому нафиг и не нужна.
А мы их "работниками" считаем ???
Не фиг всякое дерьмо и отребье в страну пускать !!!!
А еще и с семьями
Пора менять миграционную политику в корне!
Жаль, что Путина всё устраивает (он же получил колоссальный процент на выборах, так что уверен, что всё делает правильно), и ничего в ближайшее время в лучшую сторону не изменится.