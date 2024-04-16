Глава Камчатки запретил мигрантам работать в такси

Это уже не первый регион, в котором ввели такие ограничения для иностранцев.
Вскоре приезжие не смогут трудиться в такси на Камчатке. Это распоряжение губернатора Владимира Солодова.
Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси. Постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке.
К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси. Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным.
Мигрантам запретили таксовать и в Новосибирской области. Также их ограничили в трудоустройстве в торговле. Новые правила в области действуют с 15 апреля.
Таким образом, с 2024 года запрещено привлекать мигрантов к работе в сферах торговли напитками в специализированных магазинах, табака и также к работе в такси.
В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах: образование, торговля, производство продуктов питания и далее по списку.
Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов:
Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.
О запрете иностранцам работать в московских таксопарках пока ничего не слышно. Но его на всякий случай прокомментировал председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов. Он считает, что это приведёт к проблемам: услуги таксистов подорожают и увеличится время поездок.
(Отток мигрантов, прим.) приведет к повышению цен, более долгому ожиданию автомобиля. Ещё начнутся проблемы у таксопарков, потому что у них есть машины, а ездить на них просто некому будет. В целом ничего хорошего не предвидится, если будут предприняты какие-то конкретные действия.
Запрет мигрантам работать в московском такси сейчас выглядит нереально: в этой сфере трудится более 50% иностранцев.
Источник:
- Иностранцы, приезжающие в Россию, будут обязаны подписать «соглашение о лояльности»
- Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России - она предлагает неплохой заработок и без высшего образования
- В Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах
- Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности
- В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности
москве тоже говорили про это,тем не менее каждый первый водитель такси житель аула либо кишлака.