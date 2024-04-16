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Глава Камчатки запретил мигрантам работать в такси

Глава Камчатки запретил мигрантам работать в такси

Автор:
16 апреля 2024 15:03
Сообщество : Таксисты
Метки: Камчатка   Крым   Такси   губернатор   запрет   мигранты   
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Это уже не первый регион, в котором ввели такие ограничения для иностранцев.

Вскоре приезжие не смогут трудиться в такси на Камчатке. Это распоряжение губернатора Владимира Солодова.

Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси. Постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке.

К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси. Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным.

Мигрантам запретили таксовать и в Новосибирской области. Также их ограничили в трудоустройстве в торговле. Новые правила в области действуют с 15 апреля.

Таким образом, с 2024 года запрещено привлекать мигрантов к работе в сферах торговли напитками в специализированных магазинах, табака и также к работе в такси.

В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах: образование, торговля, производство продуктов питания и далее по списку.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов:

Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.

О запрете иностранцам работать в московских таксопарках пока ничего не слышно.  Но его на всякий случай прокомментировал председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов. Он считает, что это приведёт к проблемам: услуги таксистов подорожают и увеличится время поездок.

(Отток мигрантов, прим.) приведет к повышению цен, более долгому ожиданию автомобиля. Ещё начнутся проблемы у таксопарков, потому что у них есть машины, а ездить на них просто некому будет. В целом ничего хорошего не предвидится, если будут предприняты какие-то конкретные действия.

Запрет мигрантам работать в московском такси сейчас выглядит нереально: в этой сфере трудится более 50% иностранцев.

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Метки: Камчатка   Крым   Такси   губернатор   запрет   мигранты   
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Alex 8 минут назад
Пусть валят из России
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Элек Мек 2 минуты назад
В
москве тоже говорили про это,тем не менее каждый первый водитель такси житель аула либо кишлака.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2798 постов (2753 в горячем)

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