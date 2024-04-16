Глава Камчатки запретил мигрантам работать в такси

Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси. Постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке. К сожалению, зачастую незаконные мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси. Считаю, что принятая мера и ужесточение миграционной политики в целом позволят сделать рынок в сфере пассажирских перевозок на легковом такси более безопасным.

Мигрантам запретили таксовать и в Новосибирской области. Также их ограничили в трудоустройстве в торговле. Новые правила в области действуют с 15 апреля.

Таким образом, с 2024 года запрещено привлекать мигрантов к работе в сферах торговли напитками в специализированных магазинах, табака и также к работе в такси.

В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах: образование, торговля, производство продуктов питания и далее по списку.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов: