Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта депортировали из России вместе с матерью

История эта приключилась в октябре прошлого года. Местные жители пожаловались властям на участившиеся случая беспричинной агрессии и нападений на их малолетних детей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял дело на личный контроль и пообещал разобраться с проблемой.

На следующий день двое мигрантов, братья 2009 и 2011 годов рождения, которые подозревались в нападениях, записали видео и грубо оскорбили губернатора, а также выразили уверенность, что им за их проделки ничего не будет — максимум поставят на учёт.