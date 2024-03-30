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Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта депортировали из России вместе с матерью

Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта депортировали из России вместе с матерью

Автор:
30 марта 2024 19:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Самарская область   губернатор   депортация   мигранты   нападения   оскорбление   подростки   
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Один из подростков остался в России. Он под стражей.

История эта приключилась в октябре прошлого года. Местные жители пожаловались властям на участившиеся случая беспричинной агрессии и нападений на их малолетних детей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял дело на личный контроль и пообещал разобраться с проблемой.


На следующий день двое мигрантов, братья 2009 и 2011 годов рождения, которые подозревались в нападениях, записали видео и грубо оскорбили губернатора, а также выразили уверенность, что им за их проделки ничего не будет — максимум поставят на учёт.


Видео вызвало общественный резонанс. Извинялась диаспора, Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. Детей мигрантов вскоре задержали, и возбудили против них уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Однако его прекратили в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста. При этом местная прокуратура прокуратура в адрес губернатора Азарова внесла представление за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетними. Вчера стало известно, что младшего брата вместе с матерью депортируют на родину — в солнечный Таджикистан. При этом старшего отморозка оставили в России, точнее, в российском СИЗО. Ему предъявили обвинение в участии в массовой драке.

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Метки: Видео   Самарская область   губернатор   депортация   мигранты   нападения   оскорбление   подростки   
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12  комментариев
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11k
Дмитрий 45 минут назад
Не прокатило!
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4k
cnob7 4 минуты назад
апплодирую стоя
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14k
кот базилий 19 минут назад
Могли и тазом плова наградить за "правду чурбанскую", которая сорвалась с языка. Он вернется с мамой выправив документы на местном рынке.
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21k
Александр 23 минуты назад
Могут же когда захотят.
Неужели надо было ждать когда они убьют множество людей, чтобы начать работать
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26k
сеньор Леонсио Полчаса назад
С почином!
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8k
Alex Полчаса назад
Тупые чурки
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18k
Majul Полчаса назад
Давно пора всех подобных депортировать. Причем всей семьей.
Почему должно случиться что-то страшное, прежде чем начнутся подобные санкции? Почему все такие лояльные. Если мигрант идиот, или его дети идиоты ,Высылать сразу же, при первой же провинности.
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18k
Kucher 36 минут назад
А можно их всех - в солнечный Таджикистан? А мы уж тут, как-нибудь, их отсутствие переживём. Для олигархов и чиновников это конечно будет потеря. Ну а для нас, для начала станет безопаснее на улицу выходить, а там и ещё масса положительных сторон найдётся.
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144k
parallax 41 минуту назад
Главное не останавливайтесь.
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Burzum
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  • 1924 поста (1932 в горячем)
Лесник
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