Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта депортировали из России вместе с матерью

Один из подростков остался в России. Он под стражей.
История эта приключилась в октябре прошлого года. Местные жители пожаловались властям на участившиеся случая беспричинной агрессии и нападений на их малолетних детей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров взял дело на личный контроль и пообещал разобраться с проблемой.
На следующий день двое мигрантов, братья 2009 и 2011 годов рождения, которые подозревались в нападениях, записали видео и грубо оскорбили губернатора, а также выразили уверенность, что им за их проделки ничего не будет — максимум поставят на учёт.
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Видео вызвало общественный резонанс. Извинялась диаспора, Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль. Детей мигрантов вскоре задержали, и возбудили против них уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Однако его прекратили в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста. При этом местная прокуратура прокуратура в адрес губернатора Азарова внесла представление за ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетними. Вчера стало известно, что младшего брата вместе с матерью депортируют на родину — в солнечный Таджикистан. При этом старшего отморозка оставили в России, точнее, в российском СИЗО. Ему предъявили обвинение в участии в массовой драке.
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Неужели надо было ждать когда они убьют множество людей, чтобы начать работать
Почему должно случиться что-то страшное, прежде чем начнутся подобные санкции? Почему все такие лояльные. Если мигрант идиот, или его дети идиоты ,Высылать сразу же, при первой же провинности.