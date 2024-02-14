Жилой дом в Анапе, который тушили 10 часов, назвали самостроем

Власти Краснодарского края заявили, что дом построен незаконно. Застройщику выдали участок под строительство, но разрешение на возведение многоквартирного дома у него не было. Тем не менее дом построили, сдали и продали все квартиры в нём. В доме отсутствовала система пожаротушения. Как выяснилось, жильцы по одной вводили свои квартиры в эксплуатацию через суд.