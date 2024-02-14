FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1209 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Жилой дом в Анапе, который тушили 10 часов, назвали самостроем

Жилой дом в Анапе, который тушили 10 часов, назвали самостроем

Автор:
14 февраля 2024 13:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   анапа   интересное   пожар   самострой   тушение пожара   фото   
1508
1
3

Предварительно сообщается, что пожар вспыхнул из-за непотушенного окурка.

В Анапе загорелся многоквартирный дом. Пожарные спасли 12 человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Telegeram-канал Baza сообщил, что причиной пожара стал непотушенный окурок. Непотушенный бычок оставили на шестом этаже — началось задымление, огонь по вентиляции перекинулся на деревянную мансарду. Там огонь разгулялся со всей силы. Спустя час эта мансарда упала с дома на землю.

Власти Краснодарского края заявили, что дом построен незаконно. Застройщику выдали участок под строительство, но разрешение на возведение многоквартирного дома у него не было. Тем не менее дом построили, сдали и продали все квартиры в нём. В доме отсутствовала система пожаротушения. Как выяснилось, жильцы по одной вводили свои квартиры в эксплуатацию через суд.

Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, пожар тушили более 100 спасателей. Из здания эвакуировали 440 человек, один человек пострадал. Пожар тушили почти 10 часов.

По последним данным МЧС, открытое горение ликвидировали. Сейчас проливают и разбирают конструкции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   МЧС   анапа   интересное   пожар   самострой   тушение пожара   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Шершень Час назад
"власти краснодарского края" настолько не контролируют свою территорию, что можно незаметно построить многоэтажку, распродать квартиры и даже сжечь одним окурком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
KotSkripaley 4 минуты назад
Окурок виноват

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ron 15 минут назад
Жилой дом в Анапе, который тушили 10 часов, назвали самостроем
==
обожаю это шоу под названием "Прикрываем свои жопы!"
пошел за поп-корном )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Фомич Полчаса назад
В доме отсутствовала система пожаротушения.

Как можно строить такие дома незаконно?! Хотя да...о чем это я.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 38 минут назад
Интересно, они коммуналку кому платили? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов 38 минут назад
Наверняка, в своё время, возмущенная общественность боролась за немедленное вселение обманутых дольщиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 38 минут назад
Самострой? В Анапе? Ни за что не поверю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 42 минуты назад
Меня одного мучает вопрос - Как, мля, КАК? можно незаметно так построить высотный многоквартирный дом без палева, продать в нем квартиры и уйти в туман? Все мы знаем КАК это делается, вопрос - ДОКОЛЕ? Может уже начнут руки отрубать казнакрадам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil Час назад
Да, да, окурок не потушили. Какой бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
многоэтажный незаконный дом. где такое ещё может быть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
dasn7 Бритва 44 минуты назад
В Сходне. Это ближнее Надмосковье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
348380



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
25 свеженьких фактов из серии «Сегодня я узнал»
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
Корейские сериалы: в чем феномен популярности и что стоит посмотреть
С добрым утром
С добрым утром
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень мудрый человек

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#факты#позитив#авто аварии#Автовсячина#Россия#кино#история
#животные#машина#интересно#в мире#аварии#кот#люди#полиция#собака#Суд
#Прикол#автомобили#интересное#забавно#ДТП#США#Реакция#конфликт#природа#Разное
Кто пойдет на выборы президента России Кто пойдет на выборы президента России Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине Хороший термос: девушка показала последствия пожара в машине В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке В Улан-Удэ из-за фейерверка случился пожар в многоэтажке В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана В Питере пожар в борделе унёс жизни двух работниц из Узбекистана На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

На что жалуетесь?

Вернуться