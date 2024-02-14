Жилой дом в Анапе, который тушили 10 часов, назвали самостроем

Предварительно сообщается, что пожар вспыхнул из-за непотушенного окурка.
В Анапе загорелся многоквартирный дом. Пожарные спасли 12 человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Telegeram-канал Baza сообщил, что причиной пожара стал непотушенный окурок. Непотушенный бычок оставили на шестом этаже — началось задымление, огонь по вентиляции перекинулся на деревянную мансарду. Там огонь разгулялся со всей силы. Спустя час эта мансарда упала с дома на землю.
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Власти Краснодарского края заявили, что дом построен незаконно. Застройщику выдали участок под строительство, но разрешение на возведение многоквартирного дома у него не было. Тем не менее дом построили, сдали и продали все квартиры в нём. В доме отсутствовала система пожаротушения. Как выяснилось, жильцы по одной вводили свои квартиры в эксплуатацию через суд.
Горела мансарда
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Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, пожар тушили более 100 спасателей. Из здания эвакуировали 440 человек, один человек пострадал. Пожар тушили почти 10 часов.
После того как людей эвакуировали, собралась куча зевак. Одного чуть не прибило листом железа
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обожаю это шоу под названием "Прикрываем свои жопы!"
пошел за поп-корном )))
Как можно строить такие дома незаконно?! Хотя да...о чем это я.