В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя

26 ноября около 23:00 ураганный ветер сорвал сухогруз с якорей. Несколько часов оно дрейфовало у берегов Анапы, пока не село на мель в Витязево. По данным Росморречфлота, на борту находится 21 член экипажа: жители Сирии, Египта и Индии. Их жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что сухогруз снимут с мели тогда, когда это позволит погода.