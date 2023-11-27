В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя

Сильнейший ураган пронёсся по всему побережью Черного моря. Ночью 27 ноября в 400 метрах от берега на мель сел сухогруз "Blue Shark".
Судно 1997 года ходило под флагом Белиза. С 23 ноября судно стояло в Тамани, в него грузили ячмень для Египта. Когда в порту сообщили о штурмовом предупреждении, судно "Blue Shark" перешло на якорную стоянку.
26 ноября около 23:00 ураганный ветер сорвал сухогруз с якорей. Несколько часов оно дрейфовало у берегов Анапы, пока не село на мель в Витязево. По данным Росморречфлота, на борту находится 21 член экипажа: жители Сирии, Египта и Индии. Их жизни ничего не угрожает.
Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что сухогруз снимут с мели тогда, когда это позволит погода.
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Сейчас морские спасатели вместе с МЧС готовят план по аварийно-спасательной операции. А тем временем местные жители выходят на берег, чтобы сфотографироваться с огромным судном.
Недалеко от мыса Железный Рог несколько лет назад сухогруз под названием Surov во время сильного шторма сел на мель. До сих пор он стоит на берегу Таманского полуострова. Суров не смогли снять с мели, так как он сильно увяз в песках. Надеемся, что "Blue Shark" ждёт спасение.
В Краснодарском крае бушует ураган. В Сочи чуть нес мыло туриста в море, который решил вместе с семьёй посмотреть ураган. Мужчина пришёл на набережную и его смыло водой. К счастью, семья мужчины смогла убежать раньше, чем их накрыла волна. Когда вода отошла, он смог выбраться.
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На берег федеральной территории "Сириус" волны затопили берег и жилой комплекс. Мощная волна ломала заборы и инфраструктуру в прибрежном парке, дошла до апартаментов и затопила первые этажи.
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Разгул стихии синоптики назвали "штормом века". На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и все коммунальные службы.
— Пляжи не работают до окончания действия штормового предупреждения. Дежурство идет круглосуточно, работники продолжают откачивать поступающую воду, следить за линиями электропередачи и контролировать обстановку. Работают мониторинговые бригады. По данным пресс-службы ОМВД России по федеральной территории, сотрудниками полиции осуществляется постоянное патрулирование, охрана общественного порядка и безопасности на всей федеральной территории, в том числе и на подтопленных участках, — рассказали в МЧС.
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Будет новая достопримечательность.
Ветер гонит по набережной
Желтые, жухлые листья платанов,
Волны, ревя, разбиваются о парапет,
Словно хотят добежать до ларька,
Где торгуют горячим бульоном..."
(Ю.Визбор, 1971 год)