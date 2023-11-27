FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 956 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя

В Анапе на берег выбросило сухогруз "Blue Shark" с 2,8 тысячи тоннами ячменя

Автор:
27 ноября 2023 14:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   анапа   интересное   сухогруз   фото   шторм   ямень   
933
4
3

Сильнейший ураган пронёсся по всему побережью Черного моря. Ночью 27 ноября в 400 метрах от берега на мель сел сухогруз "Blue Shark".

Судно 1997 года ходило под флагом Белиза. С 23 ноября судно стояло в Тамани, в него грузили ячмень для Египта. Когда в порту сообщили о штурмовом предупреждении, судно "Blue Shark" перешло на якорную стоянку.

26 ноября около 23:00 ураганный ветер сорвал сухогруз с якорей. Несколько часов оно дрейфовало у берегов Анапы, пока не село на мель в Витязево. По данным Росморречфлота, на борту находится 21 член экипажа: жители Сирии, Египта и Индии. Их жизни ничего не угрожает.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что сухогруз снимут с мели тогда, когда это позволит погода.

Сейчас морские спасатели вместе с МЧС готовят план по аварийно-спасательной операции. А тем временем местные жители выходят на берег, чтобы сфотографироваться с огромным судном.

Недалеко от мыса Железный Рог несколько лет назад сухогруз под названием Surov во время сильного шторма сел на мель. До сих пор он стоит на берегу Таманского полуострова. Суров не смогли снять с мели, так как он сильно увяз в песках. Надеемся, что "Blue Shark" ждёт спасение.

В Краснодарском крае бушует ураган. В Сочи чуть нес мыло туриста в море, который решил вместе с семьёй посмотреть ураган. Мужчина пришёл на набережную и его смыло водой. К счастью, семья мужчины смогла убежать раньше, чем их накрыла волна. Когда вода отошла, он смог выбраться.

На берег федеральной территории "Сириус" волны затопили берег и жилой комплекс. Мощная волна ломала заборы и инфраструктуру в прибрежном парке, дошла до апартаментов и затопила первые этажи.

Разгул стихии синоптики назвали "штормом века". На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и все коммунальные службы.

— Пляжи не работают до окончания действия штормового предупреждения. Дежурство идет круглосуточно, работники продолжают откачивать поступающую воду, следить за линиями электропередачи и контролировать обстановку. Работают мониторинговые бригады. По данным пресс-службы ОМВД России по федеральной территории, сотрудниками полиции осуществляется постоянное патрулирование, охрана общественного порядка и безопасности на всей федеральной территории, в том числе и на подтопленных участках, — рассказали в МЧС.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   анапа   интересное   сухогруз   фото   шторм   ямень   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
550
Михаил 40 минут назад
Сухогруз Rio 2?
Будет новая достопримечательность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
780
сергей прохоров 11 минут назад
400 метров от берега??? похоже больше на 40
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 21 минуту назад
"В Ялте ноябрь.
Ветер гонит по набережной
Желтые, жухлые листья платанов,
Волны, ревя, разбиваются о парапет,
Словно хотят добежать до ларька,
Где торгуют горячим бульоном..."
(Ю.Визбор, 1971 год)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Сейчас на рынке б/у авто появится много новых "идеальных" предложений...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину,...
Набирающие популярность в сообществах
Новая вертикаль Лахта Центра: столп Петра I в окружении небоскребов
Новая вертикаль Лахта Центра: столп Петра I в окружении небоскребов
Киоск или палатка
Киоск или палатка
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересно#люди#машина#ДТП#в мире#кот#милота#комментарии
#животные#Юмор#кино#Прикол#аварии#авто аварии#интересное#съемка#картинки#сарказм
#история#забавно#СССР#Россия#автомобили#автомир#фильм#дети#Китай#удивительно
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа KFC выпустили духи в виде куриной ножки с секретным ароматом KFC выпустили духи в виде куриной ножки с секретным ароматом Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв

На что жалуетесь?

Вернуться