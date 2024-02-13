В Госдуме рассмотрят законопроект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам

Заявление Даванкова не имеет ничего общего с решением этой проблемы. С точки зрения правовой части у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, у нас есть и механизм запрета на въезд. Все законы определены как для граждан России, так и для всех, кто находится на ее территории. Я бы не сказал, что у нас мягкое законодательство, которое требует какого-то усложнения.