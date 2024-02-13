В Госдуме рассмотрят законопроект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам

Так депутаты хотят «снизить социальную напряжённость».
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сначала предложил высылать из России распускающих руки мигрантов. Тех, кто активно пристаёт к девушкам, особенно в тёплое время года, когда дамы носят открытую одежду. По словам Даванкова, в некоторых районах «на улицу страшно выходить и взрослым, и детям».
В России такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день первым же рейсом.
И предложил поменять законодательство - так, чтобы за домогательства иностранцы отправлялись на родину.
Его за это раскритиковал член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев:
Заявление Даванкова не имеет ничего общего с решением этой проблемы. С точки зрения правовой части у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, у нас есть и механизм запрета на въезд. Все законы определены как для граждан России, так и для всех, кто находится на ее территории. Я бы не сказал, что у нас мягкое законодательство, которое требует какого-то усложнения.
Но Владислав Даванков и его партия «Новые люди» всё равно подготовили законопроект и внесли его в Госдуму.
Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности, - заявили представители фракции.
У инициативы уже сейчас хватает противников, её считают излишней. А кто-то - обыкновенным популизмом. В любом случае, законопроект рассмотрят в ближайшее время.
Источник:
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей
- «Они должны быть ближе к народу»: в Госдуме захотели уменьшить зарплату депутатам и сенаторам
- Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги
- «Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только
Какой же дикий переворот в мозгах людей произошел, если сейчас местное население требует защиты закона от инородцев.
Чем старше я становлюсь, тем меньше понимаю что вокруг происходит.