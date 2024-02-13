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В Госдуме рассмотрят законопроект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам

В Госдуме рассмотрят законопроект о депортации мигрантов за домогательства к россиянам

Автор:
13 февраля 2024 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Владислава Даванков   Госдума   депортация   депутат   законопроект   мигранты   
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Так депутаты хотят «снизить социальную напряжённость».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сначала предложил высылать из России распускающих руки мигрантов. Тех, кто активно пристаёт к девушкам, особенно в тёплое время года, когда дамы носят открытую одежду. По словам Даванкова, в некоторых районах «на улицу страшно выходить и взрослым, и детям».

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В России такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день первым же рейсом.

И предложил поменять законодательство - так, чтобы за домогательства иностранцы отправлялись на родину.

Его за это раскритиковал член думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев:

Заявление Даванкова не имеет ничего общего с решением этой проблемы. С точки зрения правовой части у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, у нас есть и механизм запрета на въезд. Все законы определены как для граждан России, так и для всех, кто находится на ее территории. Я бы не сказал, что у нас мягкое законодательство, которое требует какого-то усложнения.

Но Владислав Даванков и его партия «Новые люди» всё равно подготовили законопроект и внесли его в Госдуму.

Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности, - заявили представители фракции.

У инициативы уже сейчас хватает противников, её считают излишней. А кто-то - обыкновенным популизмом. В любом случае, законопроект рассмотрят в ближайшее время.

Источник:

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Метки: Владислава Даванков   Госдума   депортация   депутат   законопроект   мигранты   
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10  комментариев
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1k
Darki Час назад
И Хамзаева нах выслать куда нибудь,по его роже же видно за кого он топить будет.Постоянные полумеры.Подумаем,решим,обсудим.Есть нарушение,даже хулиганка,пинком под зад из нашей страны.
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8k
Mauritanien 13 минут назад
Предвыборная популистская шелуха. Реклама самого себя. Автору за рекламу минус
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78
Александр Полчаса назад
Строгость наших законов компесируется халатностью исполнителей.
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406
Гепатит С Полчаса назад
Я бы не спрашивая фамилию заворачивал бы на границе всех, кто имеет такую рожу, как на фотке обезьян выше. Ну или если нормальное лицо, но фамилия какая-нибудь типа Магомед Магомедович Магомедов - найух и без аргументов, без малейших колебаний. А еще лучше их всех сразу к Магомеду отправлять.
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15
Delhana 42 минуты назад
Вроде как еще лет 100 назад во всем мире инородцев везде приходилось защищать от местного населения силой законов. Уничтожать чужаков вполне логично с точки зрения примитивной конкуренции, как социальной, так и биологической.
Какой же дикий переворот в мозгах людей произошел, если сейчас местное население требует защиты закона от инородцев.
Чем старше я становлюсь, тем меньше понимаю что вокруг происходит.
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37k
Андрей Иванов Час назад
(с надеждой) Всех?
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58k
Мойша Час назад
Вообще-то надо просто выполнять существующие законы. И бить по рукам тем, кто мешает их исполнять. Жестко! А может и жестоко.
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3k
Максим Макашев Час назад
да НЕ РАССМАТРИВАТЬ надо, а ПРИНИМАТЬ СРАЗУ В ТРЁХ ЧТЕНИЯХ!
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4k
Василий Афиногенов Час назад
чемодан-вокзал-кишлак!
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13k
Владимир Час назад
А те кто против просто крышуют ослоебов.
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August

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