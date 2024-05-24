"«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих"

И привёл в пример своего коллегу, которого избили рядом с миграционным центром в Казани.
Недавно депутат ГД от партии КПРФ Михаил Матвеев предложил приравнять национальные диаспоры к иноагентам.
Матвеев продолжает развивать миграционную тему. Например, он рассказал о своём коллеге-депутате Артёме Прокофьеве. Того побили возле казанского отделения по вопросам миграции. Началось с того, что он сделал замечание троим гражданам - их авто мешало движению и нарушало ПДД. В ответ они накинулись на него с кулаками.
Двоих задержали - каждому выписали по 500р. штрафа. Третий убежал и его нашли только после того, как к делу подключились руководство местного МВД. Вскоре его должны депортировать.
По словам Прокофьева:
К сожалению, то, как развивался в самом начале указанный инцидент, показывает, что мигранты не только не уважают законы РФ, но и не боятся российской правоохранительной системы. В ходе конфликта они прямо так и заявили: «вызывайте кого хотите, нам ничего не будет!». Ярким штрихом является то, что эти слова звучали от людей, которые, как выяснилось, не имеют российского гражданства.
Этот случай и прокомментировал Михаил Матвеев:
Ранее члены Совета по правам человека и общественники обсуждали запрет никаба в России. Инициативу могут одобрить уже в этом году.
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Предлагаю ещё отправлять их в командировки "обычных" людей. Плацкартом 1-2 дня в е.б.е.н.я, номер не выше "стандарт", суточные 700, питание в заводских столовках и по "жёлтым" ценникам. Много нового для себя откроют
Это чистой воды ОПГ
во ВСЕХ строевых подразделениях - огромный некомплект
.
чуток подождите - и САМИ будете защищать себя от наркоманов
у вас, кстати, есть парабеллум ?
Это как раз то, чего все граждане РФ уже давно ждут, но чинуши того не делают, потому как они за счет диаспор и дешевой завезённой рабсилы живут и кормятся, не говоря уже о прочих госслужащих.
Единственно правильным решением будет - чтобы ответственность несли те, кто виновны.
Но я за безукоснительное соблюдение миграционных законов и в случае их нарушения, депортация и запрет на въезд на длительный период. А чтобы не просочились по другим документам, всех заносить в базу биометрии..