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«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих

«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих

Автор:
24 мая 2024 15:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Михаил Матвеев   депутат   драка   мигранты   приезжие   
1272
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И привёл в пример своего коллегу, которого избили рядом с миграционным центром в Казани.

Недавно депутат ГД от партии КПРФ Михаил Матвеев предложил приравнять национальные диаспоры к иноагентам.

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Матвеев продолжает развивать миграционную тему. Например, он рассказал о своём коллеге-депутате Артёме Прокофьеве. Того побили возле казанского отделения по вопросам миграции. Началось с того, что он сделал замечание троим гражданам - их авто мешало движению и нарушало ПДД. В ответ они накинулись на него с кулаками.

Двоих задержали - каждому выписали по 500р. штрафа. Третий убежал и его нашли только после того, как к делу подключились руководство местного МВД. Вскоре его должны депортировать.

По словам Прокофьева:

К сожалению, то, как развивался в самом начале указанный инцидент, показывает, что мигранты не только не уважают законы РФ, но и не боятся российской правоохранительной системы. В ходе конфликта они прямо так и заявили: «вызывайте кого хотите, нам ничего не будет!». Ярким штрихом является то, что эти слова звучали от людей, которые, как выяснилось, не имеют российского гражданства.

Этот случай и прокомментировал Михаил Матвеев:

Ранее члены Совета по правам человека и общественники обсуждали запрет никаба в России. Инициативу могут одобрить уже в этом году.

Источник:

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Метки: Госдума   Михаил Матвеев   депутат   драка   мигранты   приезжие   
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23  комментария
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692
mik6059 57 минут назад
А пусть почаще в народ ходят и без охраны. Пусть на себе прочувствуют всё, что коренное население испытывает на себе ежедневно
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149k
parallax 2 минуты назад
Вот и решение проблемы гастарбайтеров. Надо всего лишь чтобы маструбеки почаще чистили морды депутатам и чиновникам. Тогда вопрос с засилием пришельцев и бездействием ментов, очень быстро разрешится.
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3k
Александр 3 минуты назад
Так и знал что депутаты,без пиз@юлей ни чего не понимают ...
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1k
Александр 3 минуты назад
Вопрос то просто решался, нужно было мигрантам побить депутата...) Взялись наконец, не останавливайтесь!
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320
Ли Харви Освальд 5 минут назад
Как же полезно п.и.з.д.и.т.ь депутатов.
Предлагаю ещё отправлять их в командировки "обычных" людей. Плацкартом 1-2 дня в е.б.е.н.я, номер не выше "стандарт", суточные 700, питание в заводских столовках и по "жёлтым" ценникам. Много нового для себя откроют
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40k
russger 22 минуты назад
"предложил приравнять национальные диаспоры к иноагентам"

Это чистой воды ОПГ
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22k
Mike Miller 22 минуты назад
Пинка нужно давать не им. А полиции, СК и прокуратуре, что НИХЕРА не делают, если вопрос не резонансный.
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8
Corkscrew Полчаса назад
"«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих"

Это как раз то, чего все граждане РФ уже давно ждут, но чинуши того не делают, потому как они за счет диаспор и дешевой завезённой рабсилы живут и кормятся, не говоря уже о прочих госслужащих.
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806
Николай Александрович Полчаса назад
Давно пора! А они там хиджабы свои лоббируют! Уже совсем попутали? Депутатов, которые голосуют против таких поправок - нужно признать врагами народа и отправить жить в Люберцы к этим пещерным троглодитам!
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13k
Том Сойер Полчаса назад
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2k
Виктор Глущенко 46 минут назад
TOLKO VCHEA PROSNULSIA ?
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4k
Алекс Лом 47 минут назад
за вину одного наказывать 100 ! тогда система будет самовыравниваться , ослоебов будут писдить ослоебы за любое нарушение закона РФ . А вобще за основу взять миграционные законы ОАЭ и Японии .
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641
Игорь 47 минут назад
Пусть со строительной мафией пожестче работают. Вся эта мигрантская братия в основном завозится именно ими. И до тех пор пока наказания будут такими смешными они и будут борзеть. Почему в Ю. Корее наши среднеазиаты тише воды ниже травы? Да потому , что их там такими штрафами и такими сроками задавят, что они и не мыслят даже что то противоправное делать. Ну и никто не отменял возможность мигрантов у нас откупаться от полиции взятками.
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8k
Echo 49 минут назад
На возмужавшего Гарри Поттера похож . Ну волшебник же, проломил депутатскую непрекосновенность


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3k
Жирный бот 52 минуты назад
Я совершенно толерантен к другим национальностям..
Но я за безукоснительное соблюдение миграционных законов и в случае их нарушения, депортация и запрет на въезд на длительный период. А чтобы не просочились по другим документам, всех заносить в базу биометрии..
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August
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