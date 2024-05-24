"«Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих"

По словам Прокофьева:

К сожалению, то, как развивался в самом начале указанный инцидент, показывает, что мигранты не только не уважают законы РФ, но и не боятся российской правоохранительной системы. В ходе конфликта они прямо так и заявили: «вызывайте кого хотите, нам ничего не будет!». Ярким штрихом является то, что эти слова звучали от людей, которые, как выяснилось, не имеют российского гражданства.