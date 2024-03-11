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Мигрантов захотели депортировать за работу не по профилю

Мигрантов захотели депортировать за работу не по профилю

Автор:
11 марта 2024 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минтруд   депортация   законопроект   мигранты   оргнабор   трудоустройство   
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К сожалению, закон будет работать только в отношении работников, приехавших в рамках организационного набора. Но в будущем власти хотят сделать такой подход приоритетным.

Минтруд подготовил законопроект, призванный навести порядок в трудовой деятельности приезжих и упорядочить их пребывание в России. В частности, предлагается высылать мигрантов из России, если они работают не по профилю.


Проект Минтруда предусматривает создание спецдокумента, подтверждающего право приезжего на временное трудоустройство на территории России. Это будет касаться только тех мигрантов, которые приезжают на территорию РФ в рамках организационного набора. То есть приезжающий будет обязан трудиться только у того работодателя, который его нанял.


Отмечается, что это позволит исключить случаи, когда гастарбайтер отказывается работать в компании, которая понесла расходы за его наём и переезд в Россию. Отметим в скобках, что такие случаи наиболее характерны для сферы ЖКХ. Приезжие массово увольняются из управляющих компаний во время холодов, потому что становится сложнее работать.

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Теперь же этот трюк не пройдёт. Если работник захочет трудоустроиться в другую компанию, не участвующую в оргнаборе, его заставят покинуть Россию в течение 15 дней. При этом новые правила власти собираются распространить на приезжих как из визовых, так и безвизовых стран. При этом компании, которые нанимают рабочих из визовых стран, предлагается наделить правом не получать разрешение на наём таких сотрудников, а также оформлять их без учёта существующих квот.


Отмечается, что у разработанного законопроекта есть ещё одна цель — повысить заинтересованность работодателей учaствовать в оргнаборе трудовых мигрантов, а также cделать такой подход приоритетным.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал инициативу Минтруда. Он отметил, что сейчас в России действует патентная система, позволяющая мигрантам въезжать без виз и трудоустраиваться в России, но при этом многие из приезжих работают без патентов.


Отмечается, что договор об организованном наборе трудовых мигрантов для временного трудоустройства в сфере строительства, сельского хозяйства и промышленности был подписан с Узбекистаном в 2017 году. Похожее соглашение Москва и Душанбе подписали в 2019-ом.

По данным ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию с целью трудоустройства въехали 1,3 млн человек, что в 1,6 раза больше, чем в тот же период годом ранее. На верхних строчках списка традиционно располагаются Узбекистан с Таджикистаном — 630,8 тыс. человек и 349,3 тыс. соответственно. Из Киргизии на заработки прибыли 172,6 тыс. человек, из Армении — 47,3 тыс., из Казахстана — 34,7 тыс.

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Метки: Минтруд   депортация   законопроект   мигранты   оргнабор   трудоустройство   
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7  комментариев
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3k
Шапкин Час назад
>>компании, которая понесла расходы за его наём и переезд в Россию
Некуй их сюда привозить. По оргнабору, без оргнабора... Они на куй здесь не нужны.
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313
CyraxMotorsport 48 минут назад
Нечего им здесь делать!!!И тем более их поганым личинкам!!!Гнать, гнааать!!!!
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4k
Максим Макашев Час назад
одно из условий должно быть таким: приехал на заработки САМ, так что НЕКУЙ свою семью сюда тащить
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59k
Парагвайский шпион Час назад
Ну и правильно. А то приезжают "строители-сварщики-монтажники", а потом на продуктовых - вещевых рынках шарятся толпами.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Мигрантов необходимо завозить на конкретные рабочие места по заявкам от предприятий и фирм. Миллионы мигрантов занятые не понятно чем (понятно чем, криминалом в составе ОПГ и не законной коммерческой деятельностью) создаёт напряженность в обществе , ненависть и ксенофобию. Жадность отдельно взятых предпринимателей является опасностью для существования государства.
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35k
Юр21 Час назад
Во первых нужно разделить тех кто приехал на заработки и тех кто хочет получить российское гражданство. Приехавшим на заработки - чёткий и ясный контракт, оплата только по "белому" и на меньше минималке, проживание должна обеспечить принимающая фирма. Желающие получить гражданство должны знать язык, традиции страны будущего проживания и основные законы. Обязательна для мужчин регистрация в военкомате и служба в армии.
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