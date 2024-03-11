Мигрантов захотели депортировать за работу не по профилю

Минтруд подготовил законопроект, призванный навести порядок в трудовой деятельности приезжих и упорядочить их пребывание в России. В частности, предлагается высылать мигрантов из России, если они работают не по профилю.

Проект Минтруда предусматривает создание спецдокумента, подтверждающего право приезжего на временное трудоустройство на территории России. Это будет касаться только тех мигрантов, которые приезжают на территорию РФ в рамках организационного набора. То есть приезжающий будет обязан трудиться только у того работодателя, который его нанял.

Отмечается, что это позволит исключить случаи, когда гастарбайтер отказывается работать в компании, которая понесла расходы за его наём и переезд в Россию. Отметим в скобках, что такие случаи наиболее характерны для сферы ЖКХ. Приезжие массово увольняются из управляющих компаний во время холодов, потому что становится сложнее работать.