Как снимали фильм "Грязные танцы": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Трудно поверить, но с момента выхода культового романтического фильма "Грязные танцы" прошло уже почти 37 лет. В успех этого фильма мало кто верил, но тем не менее он стал настоящим хитом, который собрал огромную кассу.
1. Как это часто бывает, зарождение фильма началось с автора сценария. Сценарист Элеонора Бергштейн пыталась внедрить элементы грязных танцев еще в 1980 году для фильма "Теперь мой ход" с Майклом Дугласом в главной роли.
В одной из сцен должны были присутствовать элементы грязных (соблазнительных )танцев, но режиссер решил, что эта сцена будет лишней, поэтому он просто от нее отказался.
Тогда Элеонор решила написать сценарий для фильма, в котором грязные танцы будут стоять именно не первом месте, и именно им и будет посвящен фильм. Тогда никто не смог бы вырезать эти элементы, как бы ему не хотелось.
Она обратилась продюсеру Линде Готтлиб со своей идеей для фильма, но вместо этого Линда попросила рассказать ее побольше о себе. И когда Элеонор сказала, что увлекалась грязными танцами, то Линда ее остановила и сказала, что это просто гениальное название для будущего фильма.
2. Но как бы то ни было, идея фильма была взята не с потолка. Многое, описанное в фильме, Элеонор Бергштейн взяла из собственной жизни. В молодости она действительно отдыхала в Кэтскиллс, ее отец был врачом, а она сама была фанаткой грязных танцев и неплохо преуспела в этом деле, все время проводя в танцевальной студии. Ей даже дали прозвище "Baby".
3. Главную героиню фильма Элеонор решила назвать Фрэнсис в честь первой женщины в кабинете министров США Фрэнсис Перкинс.
4. В 1985 году сценарий был закончен, но большинство студий отказывали Элеоноре в экранизации ее сценария, так как студийные боссы делали упор больше на боевики, которые были на пике популярности в то время. А вот фильм, где основной темой будут какие-то танцы, а также подпольные аборты, наоборот отпугивала студийных боссов.
И казалось бы, нет никакой надежды на то, что по сценарию Элеоноры снимут фильм. Но однажды Линде Готтлиб позвонил продюсер студии "Vestron Video" и предложил Линде снять фильм "Грязные танцы".
Проблема была лишь в том, что компания "Vestron Video" занималась лишь съемками низкобюджетных фильмов, которые в основном не крутили в кинотеатрах, а которые выходили сразу на видеокассетах.
На создание фильма "Грязные танцы" в итоге выделили 5 миллионов долларов, что было довольно маленькой суммой. Но за неимением других предложений пришлось согласиться на эту сумму. И в итоге, имея столь маленький бюджет, удалось снять настоящий хит, который окупился в несколько десятков раз.
Но во время съемок приходилось экономить буквально на всем. Студия даже не могла себе позволить полноценные обеды для массовки. Сценарист Элеонора Бергштейн даже рассказывала, что подкармливала голодных актеров печеньем с арахисовым маслом.
Также, из-за ограниченного бюджета режиссер старался снимать все сцены с одного дубля. Конечно, это не всегда получалось, но тем не менее многие сцены действительно были отсняты с первого же дубля.
5. Для съемок фильма был нанят мало кому известный хореограф Кенни Ортего. Но после успеха фильма "Грязные танцы" он настолько прославился, что его заметил сам Майкл Джексон, который и предложил ему работу в качестве своего личного хореографа.
6. Когда Дженнифер Грей пришла прослушиваться на главную роль Бэйби, то она настолько впечатлила Элеонору и Линду, что после нее никого больше уже не прослушивали, а ее сразу утвердили на роль.
Кстати, на момент съемок фильма актрисе было 27 лет, хотя по сюжету она должна была сыграть 17-летнюю девушку. Но никого это не смутило.
7. Из-за маленького бюджета студия не могла позволить себе нанять известных киноактеров. А с учетом того, что эти самые актеры в большинстве своем не умеют танцевать, придется нести дополнительные для того, чтобы нанять дублеров.
Тогда создатели решили взять на основные роли бродвейских актеров, которые и запросят меньшую сумму, и скорее всего умеют хорошо двигаться.
8. На роль Джонни пробовались многие ныне известные актеры, такие как Бенисио Дель Торо, Вэл Килмер, Билли Зейн и др. Но ни у кого из них не получалось нормально станцевать.
И лишь когда очередь дошла до молодого актера Патрика Суэйзи (будущей звезды фильма "Приведение"), он смог показать класс. И это неудивительно, так как он реально занимался танцами. Более того, он даже помогал Дженнифер Грей освоить определенные движения, которые у нее не получались. Правда, по признанию актера, его жутко бесило, когда его партнерша косячила во время съемок танцев.
Правда, была одна проблема. По сценарию Джонни был испанцем, тогда как Патрик Суэйзи ни разу не был похож на представителя данной национальности. Но продюсеров это не смутило. Они просто велели изменить национальность главного героя. Не терять же теперь такого танцующего актера из-за какой-то мелочи.
Кстати, Патрику Суэйзи на момент съемок было 34 года, тогда как его персонажу было 25 лет.
9. Еще одна проблема заключалась в том, что Дженифер Грей не хотела работать вместе с Патриком Суэйзи. Еще во время съемок фильма "Крассный рассвет" (1984), где снимались оба актера, между ними произошел конфликт.
Чтобы не потерять главную актрису, Патрик Суэйзи сам вызвался разрулить ситуацию. Он заперся в комнате с Дженнифер Грей, чтобы...нет, не то, о чем вы подумали. Заперся он с ней, чтобы поговорить по душам. Спустя час, оба актера вышли из комнаты заплаканными, а Дженнифер в итоге согласилась сниматься вместе с Патриком.
10. Изначально, на роль Пенни Патрик Суэйзи хотел подтянуть свою жену, которая также была актрисой и танцовщицей. И на пробах она даже очень хорошо себя показала. Но ее все равно не взяли в фильм, так как на эту роль сразу же утвердили Синтию Родес без каких либо проб.
11. В роли отца "Бэйби" снялся известный актер Джерри Орбах. Но с ним удалось договориться не сразу, так как за съемки в грязных танцах он запросил 4 миллиона долларов при общем бюджете в 5 миллионов.
Естественно, создатели не могли пойти на такие траты, поэтому они договорились с Орбахом, что часть гонорара он получит сразу на руки, а после выхода фильма он получит процент от сборов. Джерри согласился на эти условия, и правильно сделал, так как сборы были колоссальными.
12. Ну и разу уж мы начали про сборы, то давайте затронем эту тему. При бюджете в 5 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 214 миллионов, и это не считая прибыли от продажи фильма на видеоносителях. А ведь "Грязные танцы" стали первым фильмом, продажи которого превысили 1 миллион копий на видеоносителях.
13. Как я уже писал выше, Патрика Суэйзи бесило, когда Дженнифер косячила во время съемок фильма. Один из таких моментов даже попал в финальную версию фильма. Когда Патрик проводил своей рукой по руке Дженнифер, она буквально "взрывалась" от смеха. Было запорото немало дублей. И в итоге один из таких неудачных дублей так и попал в фильм. Так что смех Грей и выражение лица Суэйзи самые что ни на есть настоящие.
14. Съемки сцены в воде были сняты в октябре и сама вода была холодной до такой степени, что у главных актеров посинели губы. Именно поэтому эту сцену решено было не показывать крупным планом.
15. Еще одной проблемой для съемок стали осенние желтые листья. Поэтому, чтобы зрители думали о том, что действия происходят летом, пожелтевшие листья пришлось покрасить зеленой краской с помощью баллончика.
16. Всего фильм снимался в двух локациях, которые находились в совершенно разных местах. И для того, чтобы показать в фильме, что обе этих локации являются единым целым, декораторы придумали разместить в обоих местах маленькие белые фонарики.
17. Патрику Суэйзи очень не нравились отдельные диалоги, прописанные в сценарии, поэтому Элеонора Бергштейн позволила ему сделать правки для некоторых диалогов.
И несмотря на то, что некоторые правки сценарист приняла, она на корню зарубила идею Патрика о том, что его герой в финале должен остаться с Пенни.
18. В 2020 году стало известно о запланированном официальном сиквеле фильма "Грязные танцы". Фильм планировалось выпустить в начале 2024 года. Но из-за забастовки сценаристов и сценаристов в 2023 году съемки и выход фильма пришлось перенести. Одну из главных ролей в сиквеле снова сыграет уже пожилая Дженнифер Грей.
19. Из фильма была вырезана довольно откровенная сцена, где были видны прелести Дженнифер Грей, а также "сверкала" обнаженная пятая точка Патрика Суэйзи. Оба актера были рады, что этот момент вырезали, правда, сделано это было не ради них. Дело в том, что если бы создатели оставили эту сцену, то они бы не смогли получить рейтинг PG-13 (просмотр с 13 лет), что снизило бы количество просмотров и доход.
Да и в принципе фильм продвигался как подростковый. Но несмотря на это, он стал популярен и среди взрослой аудитории.
20. Один из продюсеров очень сильно сомневался в успехе картины. Он настолько сильно испугался, что лента ничего не принесет и ее смешают с грязью, что он даже предложил режиссеру Эмилю Ардолино сжечь все отснятые материалы, чтобы получить страховку. Ну а итог мы знаем. Режиссер отказался от этой безумной затеи, а фильм заработал 214 миллионов долларов.
21. Продюсеры настаивали на том, чтобы убрать из фильма сцену с абортом Пенни, но Элеонора Бергштейн наотрез отказалась это делать. В итоге, сцену решили оставить.
22. Одна из самых ярких сцен, где герои ползали по полу, была снята практически случайно. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей просто дурачились. Но когда всё это дело увидел режиссер, он решил, что эта сцена просто обязана присутствовать в фильме.
23. Фильм "Грязные танцы" получил премию "Оскар" в категории "Лучший саундтрек" за песню "(I've Had) The Time of My Life".
Источник:
Источник:
- 14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли
- Как снимали фильм "Инопланетянин": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
- 22 неизвестных факта о фильме «33 несчастья»
- Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме