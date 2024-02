Как снимали фильм "Грязные танцы": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

21. Продюсеры настаивали на том, чтобы убрать из фильма сцену с абортом Пенни, но Элеонора Бергштейн наотрез отказалась это делать. В итоге, сцену решили оставить.

22. Одна из самых ярких сцен, где герои ползали по полу, была снята практически случайно. Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей просто дурачились. Но когда всё это дело увидел режиссер, он решил, что эта сцена просто обязана присутствовать в фильме.

23. Фильм "Грязные танцы" получил премию "Оскар" в категории "Лучший саундтрек" за песню "(I've Had) The Time of My Life".