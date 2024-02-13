Как снимали фильм "Грязные танцы": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

В одной из сцен должны были присутствовать элементы грязных (соблазнительных )танцев, но режиссер решил, что эта сцена будет лишней, поэтому он просто от нее отказался.

Тогда Элеонор решила написать сценарий для фильма, в котором грязные танцы будут стоять именно не первом месте, и именно им и будет посвящен фильм. Тогда никто не смог бы вырезать эти элементы, как бы ему не хотелось.

Она обратилась продюсеру Линде Готтлиб со своей идеей для фильма, но вместо этого Линда попросила рассказать ее побольше о себе. И когда Элеонор сказала, что увлекалась грязными танцами, то Линда ее остановила и сказала, что это просто гениальное название для будущего фильма.