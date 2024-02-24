Какой эпизод "для взрослых" не показали советскому зрителю, и другие факты о фильме "За спичками"

1. Первоначально фильм "За спичками" должен был снимать режиссер Георгий Данелия. В 1978 году "Мосфильм" заключил договор на съемку фильма с киностудией "Суоми-фильм". Только вот Георгия Данелия поставили в известность о съемках тогда, когда он уже готовился снимать "Осенний марафон", а потому пришлось искать другого режиссера. Этим режиссером стал Леонид Гайдай.

2. Леонид Гайдай в то время только пережил критику фильма "Инкогнито из Петербурга", который был прохладно встречен как зрителем, так и критиками. Теперь ему предоставился шанс снять фильм, в который точно не будет вмешиваться цензура, так как фильм был государственным заказом. Плюсом ко всему, фильм снимался с иностранной киностудией, что исключало критику сторонней редактуры. И режиссер без раздумий согласился снимать комедию "За спичками".