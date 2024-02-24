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Какой эпизод "для взрослых" не показали советскому зрителю, и другие факты о фильме "За спичками"

Какой эпизод "для взрослых" не показали советскому зрителю, и другие факты о фильме "За спичками"

Автор:
24 февраля 2024 11:26
Сообщество : Кино
Метки: За спичками   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Советско-финская комедия "За спичками!" не занимает верхние строчки всевозможных ТОПов. Однако, если верить комментариям на Ютубе, это "шедевр на все времена", "уютная картина для поднятия настроения" и вообще "старое доброе советское кино".

1. Первоначально фильм "За спичками" должен был снимать режиссер Георгий Данелия. В 1978 году "Мосфильм" заключил договор на съемку фильма с киностудией "Суоми-фильм". Только вот Георгия Данелия поставили в известность о съемках тогда, когда он уже готовился снимать "Осенний марафон", а потому пришлось искать другого режиссера. Этим режиссером стал Леонид Гайдай.

2. Леонид Гайдай в то время только пережил критику фильма "Инкогнито из Петербурга", который был прохладно встречен как зрителем, так и критиками. Теперь ему предоставился шанс снять фильм, в который точно не будет вмешиваться цензура, так как фильм был государственным заказом. Плюсом ко всему, фильм снимался с иностранной киностудией, что исключало критику сторонней редактуры. И режиссер без раздумий согласился снимать комедию "За спичками".

3. Также фильм увлек Леонида Гайдая еще одним фактом. Режиссер очень любил юмористическую литературу. Он читал повесть Майю Лассила, да еще в переводе Зощенко, который был любимым писателем Леонида Гайдая. Экранизировать такое произведение было интересно. Но самое главное - в повести не было никаких никаких социальных проблем.

4. Написанием сценария занимались четыре автора, все они были указаны в титрах - Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Тапио Вилппонен, Ристо Орко. Владлен Бахнов написал черновой вариант сценария. Затем этот вариант доработал Леонид Гайдай. После этого некоторые "нюансы" в сценарий внесли финские авторы.


5. По договору с финнами в создании фильма должно было симметричное участие как съемочной группы, так и актеров. Предполагалось, что главную роль Ихалайнена сыграет советский актер, а вторую главную роль Ватанена - финский актер.

6. Постепенно Леонид Гайдай отстоял приоритет советских актеров в фильме. В частности, все главные мужские роли достались советским актерам.

7. Существует версия, что Евгения Леонова в этот фильм "сосватал" Георгий Данелия, который, возможно, имел какие-то задумки, в которых главная роль отводилась его любимому актеру. Сам же Евгений Леонов после выхода фильма признавался, что данная работа совершенно не принесла ему удовлетворения.

8. Претендентов на роль Юсси Ваттанена было трое - Донатас Банионис, Вячеслав Невинный и Леонид Куравлев. С Банионисом Гайдай не смог найти "общий огонек". Про него он говорил - "Актер хороший, но очень замкнутый". Из двух оставшихся кандидатур выбор пал на Вячеслава Невинного.

9. Своего любимца Леонида Куравлева Гайдай также не оставил без роли. Он предложил ему сыграть в маленьком эпизоде буквально на 2-3 съемочных дня. По факту, это было подарком, так как даже такая маленькая роль предполагала двухнедельный "отпуск" за границей.

10. На роль портного Тахво Кенонена рассматривались кандидатуры сразу шести известных актеров - Ролан Быков, Владимир Басов, Борислав Брондуков, Георгий Бурков, Игорь Ясулович, Георгий Вицин. Все они на кинопробах разыгрывали одну и ту же сцену, но совершенно по-разному. К удивлению многих, Леонид Гайдай в этой роли предпочел увидеть Георгия Вицина, хотя актер был менее выразителен на пробах, нежели другие. Можно предположить, что Гайдай не хотел экспериментов, так как точно знал, чего следует ожидать от Вицина.

11. В роли Кайсы Гайдай хотел видеть Наталью Гундареву. Но не сложилось. Роль сыграла Галина Польских.

12. На небольшие роли без проб были утверждены уже проверенные актеры - Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов.

13. В июле 1979 года начались съемки в Финляндии. К концу сентября съемки были завершены, а уже в конце ноября фильм был полностью смонтирован.

14. Премьера фильма состоялась в Хельсинки в январе 1980 года. Версия для финских зрителей была немного иной. В частности, там присутствовали слегка "откровенные" кадры, когда Антти находился со своей женой Анной-Лизой в бaне. Для европейского зрителя в этом не было ничего удивительного, но, видимо, данный момент сразу был согласован с советской киностудией, чтобы в советской версии такого не было во избежание ненужных вопросов.

15. В СССР фильм был показан в октябре 1980 года. Фильм занял в прокате 11 место. Это был не самый плохой результат с учетом того, что в это же время выходили фильмы "Москва слезам не верит", "Экипаж", "Петровка, 38".


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Метки: За спичками   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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36  комментариев
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39k
albedo 9 часов назад
Читаю подобные посты и понимаю - советский кинематограф был на высочайшем уровне.
Фильмы - шедевры по несколько фильмов в год.
Все таки "цензура" совершенно не лишнее изобретение и ее сейчас очень не хватает.
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132k
Leff 19 минут назад
По сравнению с "Дерибасовской...." этот фильм очень даже неплох.
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21k
Dobrovit 2 часа назад
Месяца три назад с удовольствием пересмотрел, спустя тридцать лет...
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15
Владимир Сергеев 3 часа назад
Фильм - великолепный! Гайдай - супер!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Это было время чистого искусства, когда актер, даже известный, не был в отрыве от того общества которое создало для него все условия раскрытия таланта.
А сегодня чуть актеришка.....уже 300 000 за день съемки.
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30k
Ed 4 часа назад
читаю список на роль портного и понимаю - какое же великое поколение актеров было....ведь каждый бы прекрасно сыграл и каждый по своему...а фильм легкий и прекрасно смотрится....
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945
Тордион 5 часов назад
Не разу не смотрел и ни разу не хотелось.
Не пойму - что со мной?)
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15k
Сергей 6 часов назад
На мой взгляд фильм был сделан на отъ.бись.
Просто Гайдаю сказали, что для развития советско-финской дружбы надо снять вот такое. Ну он и снял.

До конца ни разу не смог досмотреть...
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16k
GROMOZEKA 7 часов назад
Прекрасный фильм!
В коллекции лучших, по моей версии
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938
AlexWoyz 7 часов назад
отличное кино!
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2k
Igor Grishaev 7 часов назад
Один раз посмотрел. Несмотря на звёздный состав - не смешно.
Может, финны этот тягостный юмор поняли, не знаю.
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20k
Bill 7 часов назад
Т.е. вырезали сцену, где Леонов сидит в подштанниках в бане, но оставили сцену, где он на пол-экрана сверкает голой жопой?
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47
Лопатин Михаил Bill 5 часов назад
Там ещё и лежат в бане голые в обнимку...
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36k
seka64 8 часов назад
Не самый лучший фильм Гайдая. Один раз посмотрел, когда он вышел на экраны и пересматривать желания не было. Коли Леонову - исполнителю главной роли сие действие не понравилось, то зрителям тем более. Затянуто и нудновато. Всё таки, финский юмор не самый искромётный...
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47
Лопатин Михаил seka64 7 часов назад
Меня ещё всегда напрягали эти финские имена. Никогда их запомнить не мог. А без этого невозможно ориентироваться в сюжете, когда один герой говорит о другом в третьем лице, называя его по имени.
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2k
Dimon 8 часов назад
Не шедевр конечно, но по - домашнему тёплый, уютный без пошлостей и политики!
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11k
Dabus 8 часов назад
На мой взгляд это один из самых слабых фильмов Гайдая
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8k
Alex 9 часов назад
Отличная задница у его жены!
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11k
hairov 9 часов назад
Уже был такой же пост, но с вырезанной сценой.
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560
Thor Steiner 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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