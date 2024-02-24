Какой эпизод "для взрослых" не показали советскому зрителю, и другие факты о фильме "За спичками"

Советско-финская комедия "За спичками!" не занимает верхние строчки всевозможных ТОПов. Однако, если верить комментариям на Ютубе, это "шедевр на все времена", "уютная картина для поднятия настроения" и вообще "старое доброе советское кино".
1. Первоначально фильм "За спичками" должен был снимать режиссер Георгий Данелия. В 1978 году "Мосфильм" заключил договор на съемку фильма с киностудией "Суоми-фильм". Только вот Георгия Данелия поставили в известность о съемках тогда, когда он уже готовился снимать "Осенний марафон", а потому пришлось искать другого режиссера. Этим режиссером стал Леонид Гайдай.
2. Леонид Гайдай в то время только пережил критику фильма "Инкогнито из Петербурга", который был прохладно встречен как зрителем, так и критиками. Теперь ему предоставился шанс снять фильм, в который точно не будет вмешиваться цензура, так как фильм был государственным заказом. Плюсом ко всему, фильм снимался с иностранной киностудией, что исключало критику сторонней редактуры. И режиссер без раздумий согласился снимать комедию "За спичками".
3. Также фильм увлек Леонида Гайдая еще одним фактом. Режиссер очень любил юмористическую литературу. Он читал повесть Майю Лассила, да еще в переводе Зощенко, который был любимым писателем Леонида Гайдая. Экранизировать такое произведение было интересно. Но самое главное - в повести не было никаких никаких социальных проблем.
4. Написанием сценария занимались четыре автора, все они были указаны в титрах - Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Тапио Вилппонен, Ристо Орко. Владлен Бахнов написал черновой вариант сценария. Затем этот вариант доработал Леонид Гайдай. После этого некоторые "нюансы" в сценарий внесли финские авторы.
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5. По договору с финнами в создании фильма должно было симметричное участие как съемочной группы, так и актеров. Предполагалось, что главную роль Ихалайнена сыграет советский актер, а вторую главную роль Ватанена - финский актер.
6. Постепенно Леонид Гайдай отстоял приоритет советских актеров в фильме. В частности, все главные мужские роли достались советским актерам.
7. Существует версия, что Евгения Леонова в этот фильм "сосватал" Георгий Данелия, который, возможно, имел какие-то задумки, в которых главная роль отводилась его любимому актеру. Сам же Евгений Леонов после выхода фильма признавался, что данная работа совершенно не принесла ему удовлетворения.
8. Претендентов на роль Юсси Ваттанена было трое - Донатас Банионис, Вячеслав Невинный и Леонид Куравлев. С Банионисом Гайдай не смог найти "общий огонек". Про него он говорил - "Актер хороший, но очень замкнутый". Из двух оставшихся кандидатур выбор пал на Вячеслава Невинного.
9. Своего любимца Леонида Куравлева Гайдай также не оставил без роли. Он предложил ему сыграть в маленьком эпизоде буквально на 2-3 съемочных дня. По факту, это было подарком, так как даже такая маленькая роль предполагала двухнедельный "отпуск" за границей.
10. На роль портного Тахво Кенонена рассматривались кандидатуры сразу шести известных актеров - Ролан Быков, Владимир Басов, Борислав Брондуков, Георгий Бурков, Игорь Ясулович, Георгий Вицин. Все они на кинопробах разыгрывали одну и ту же сцену, но совершенно по-разному. К удивлению многих, Леонид Гайдай в этой роли предпочел увидеть Георгия Вицина, хотя актер был менее выразителен на пробах, нежели другие. Можно предположить, что Гайдай не хотел экспериментов, так как точно знал, чего следует ожидать от Вицина.
11. В роли Кайсы Гайдай хотел видеть Наталью Гундареву. Но не сложилось. Роль сыграла Галина Польских.
12. На небольшие роли без проб были утверждены уже проверенные актеры - Нина Гребешкова, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов.
13. В июле 1979 года начались съемки в Финляндии. К концу сентября съемки были завершены, а уже в конце ноября фильм был полностью смонтирован.
14. Премьера фильма состоялась в Хельсинки в январе 1980 года. Версия для финских зрителей была немного иной. В частности, там присутствовали слегка "откровенные" кадры, когда Антти находился со своей женой Анной-Лизой в бaне. Для европейского зрителя в этом не было ничего удивительного, но, видимо, данный момент сразу был согласован с советской киностудией, чтобы в советской версии такого не было во избежание ненужных вопросов.
15. В СССР фильм был показан в октябре 1980 года. Фильм занял в прокате 11 место. Это был не самый плохой результат с учетом того, что в это же время выходили фильмы "Москва слезам не верит", "Экипаж", "Петровка, 38".
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Фильмы - шедевры по несколько фильмов в год.
Все таки "цензура" совершенно не лишнее изобретение и ее сейчас очень не хватает.
А сегодня чуть актеришка.....уже 300 000 за день съемки.
Не пойму - что со мной?)
Просто Гайдаю сказали, что для развития советско-финской дружбы надо снять вот такое. Ну он и снял.
До конца ни разу не смог досмотреть...
В коллекции лучших, по моей версии
Может, финны этот тягостный юмор поняли, не знаю.
"Ты ли это, Ихалайнен?" - слышал не раз.
А "За спичками" это просто унылое г@вно, и я даже не помню смог ли я его хотя бы раз полностью досмотреть до конца.