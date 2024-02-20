FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12561 пост • 1287 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных фактов о данной трилогии

Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных фактов о данной трилогии

Автор:
20 февраля 2024 11:06
Сообщество : Кино
Метки: Фантомас   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
2193
19

"Фантомас", снятый французами, уже стал классикой мирового кино и мало найдется тех, кто не видел его. Большинство посмотрели киноленту не по одному разу. Потрясающая игра актеров и постановка сюжета - вот что сделало это фильм таким популярным.

1. После успеха британского фильма "Доктор Ноу" (1962), который стал первым фильмом в серии об агенте 007 Джеймсе Бонде, многие страны захотели снять фильм про своего агента национального агента.

Так в 1963 году французский режиссер Андре Юнебель выпустил фильм "ОСС 177 разбушевался", который рассказывал о французском секретном агенте. Но фильм не обрел широкой популярности у зрителя.

×
×

Тогда, чтобы хоть как-то реабилитироваться, Юнебель обратился за идеями к своему другу Жану Марэ. И тот, не зная, что ответить, посоветовал ему сделать фильм про Фантомаса. Книги (1911 г.) и фильмы (1913) про этого злодея в маске были известны во Франции, поэтому Андре Юнебель счел эту идею весьма неплохой.

Единственное, Юнебель решил, что фильм должен быть скорее комедией, нежели серьезным фильмом.

2. Андре Юнебель поручил своему сыну Жану Алену и его другу Пьеру Фуко написать сценарий к будущему фильму про Фантомаса. К слову, они уже давно работали вместе, поэтому режиссер не сомневался, что Жан Ален и Пьер Фуко напишут что-то достойное.

Ребята принялись за написание сценария. Как просил режиссер, они старались сделать фильм комедийным, поэтому от оригинального книжного Фантомаса не осталось и следа.

Даже серьезный комиссар Жюв стал комедийным персонажем, из-за чего Юнебель и пригласил на эту роль известного комедийного актера Луи де Фюнеса.

3. Изначально на роль Фантомаса планировалось взять Раймоне Пеллегрена, которого он очень любил как актера, и который вместе с Жаном Маре уже работал вместе с режиссером в фильме "Парижские тайны".

Но в итоге Пеллегрем не подошел из-за своего довольно худощавого телосложения. Поэтому, роль Фантомаса также взял на себя Жан Марэ, который уже подписался на роль журналиста Фандора.

Тем не менее, Пеллегрен не остался в стороне. Именно его голосом говорит Фантомас в фильме. И на самом деле его голос звучит намного интереснее для этого героя, нежели голос Марэ.

4. Режиссер планировал снять гораздо больше трех частей, но в итоге четвертой части так и не было снято. Зато в СССР упорно ходил миф про якобы имеющуюся четвертую часть фильма. Мне даже отец рассказывал в детстве, что есть четвертая часть фильма, которая называется "Фантомас смеется". Эта байка появилась из-за ошибки в журнале "Советский экран", где черным по белому было написано, что французы сняли четыре фильма о Фантомасе.

А вот актриса Милен Демонжо, сыгравшая Элен рассказывала, что четвертую часть должны были снимать в Москве. Но из-за утраты интереса к фильмам о Фантомасе и отказа Жана Марэ сниматься в продолжении съемки решено было отменить.

Кстати, сама Милен Демонжо являлась наполовину харьковчанкой. Ее матерью была уроженка Харькова Клавдия Георгиевна Трубникова, которая эмигрировала во Францию во время Гражданской войны.

5. Отношения на съемочной площадке между Жаном Марэ и Луи де Фюнесом связывались не лучшим образом. Жана Марэ бесила манера Луи де Фюнеса постоянно импровизировать, тогда как он считал, что нужно четко следовать сценарию. Да и конечно ему было обидно, что комиссар Жюв в итоге стал популярнее Фандора.

Также, Жан Марэ очень обиделся на создателей фильма и на Луи де Фюнеса из-за рекламы фильма, где было указано, что Луи де Фюнес сам исполнял все трюки. На самом же деле именно Жан Марэ исполнял большую часть трюков, тогда как Луи де Фюнес поучаствовал лично лишь в некоторых из них.

6. Чтобы наложить маску Фантомаса и грим на Жана Марэ, требовалось не менее 2 часов в день. Это стало для меня открытием.

Но это было не самое страшное. Находиться в этой маске было безумно жарко и тесно. И вот однажды, во время длительных съемок Марэ больше не мог терпеть.

Как рассказывала Милен Демонжо, сыгравшая Элен, Жан Марэ буквально вышел из себя и стал на всех кричать как ненормальный. Правда, в последствии актер извинился перед всеми, так как ему было очень стыдно за закатанную истерику. Но и его конечно же можно понять.

6. Жан Марэ сыграл не только Фандора и Фантомаса. За все три части фильма он умудрился в общей сложности отыграть 8 персонажей, а именно Фандора, Фантомаса, лорда Шелтона (1-й фильм), тюремного надзирателя (1-й фильм), профессора ЛеФевра (2-й фильм), маркиза де Растелли (2-й фильм), гангстера Джузеппе (3-й фильм) и Уолтера Брауна (3-й фильм).

7. Несмотря на то, что фильм оказался мегауспешным, получив высокую оценку и любовь зрителей, некоторые критики и режиссеры назвали трилогию о Фантомасе позором французского кинематографа. Очень похоже на зависть.

8. Во второй части фильма брата Элен сыграл Оливье де Фюнес - сын Луи де Фюнеса. В последствии он несколько раз снимался вместе со своим отцом, но после 1971 года он отказался от дальнейших съемок в кино, посчитав, что актерская карьера не для него.

В итоге он связал свою жизнь с небом, став пилотом пассажирских самолетов компании "Air France".

9. Съемка с парашютом в конце фильма "Фантомас разбушевался" действительно велась в режиме свободного падения, что было в новинку в то время.

10. Несмотря на то, что действия фильма "Фантомас против Скотланд Ярда" происходят в Шотландии, съемки фильма проходили во Франции. Лишь самая первая сцена действительно была отснята в Шотландии.

11. Несмотря на то, что Луи де Фюнес исполнял меньше трюков чем Жан Марэ, он также поучаствовал в некоторых из них. Правда, один из таких трюков закончился для него растяжением. Чтобы найти нужный ракурс для съемки сцены с подвешенным комиссаром Жювом, актеру пришлось длительное время провисеть на подъемнике, из-за чего он в итоге растянул плечевые связки.

12. В оригинале Фантомас не издавал свой фирменный дьявольский смех. Эту фишку ему придумали во время дубляжа на русский язык, который, кстати, проходил на студии "Союзмультфильм".

13. Впервые фильм "Фантомас" был показан в СССР в 1966 году во время недели французского кино. Всем так понравился этот фильм, что в 1967 году было решено было закупить сразу всю трилогию целиком. Но французы предложили другой вариант, а именно бартерный обмен на фильм "Анна Каренина". И сделка состоялась.

Правда, советские зрители не поняли посыл режиссера. Андре Юнебель снимал своего "Фантомаса" как некую пародию на Джеймса Бонда и на оригинального "Фантомаса" 1910-х годов. Советские же зрители восприняли фильм не как комедию, а как шпионский боевик с элементами комедии.

Кстати, во многом фильм "Фантомас" появился в СССР благодаря Жану Марэ. В начале 60-х актер посетил Советский Союз. И ему там настолько понравилось, что приехав домой во Францию, он только и рассказывал о том, насколько это восхитительная страна.

Правда, не обошлось и без сопутствующих проблем. Многие подростки (да и не только они) настолько вдохновились главным злодеем фильма, что они стали грабить ларьки и совершать прочие преступления, надевая на себя капроновые чулки, и оставляя после всего ими содеянного визитные карточки с надписью "Фатомас".

14. Луи де Фюнес был просто в восторге от того как Владимир Кинигсон озвучил его персонажа для советской версии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Фантомас   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
96k
7guest 2 часа назад
Мне нужен труп,
Я выбрал Вас.
До скорой встречи.
Фантомас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
Марсианин 16 минут назад
Возьму сегодня пивка и снеков, пересмотрю все три фильма)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Пётр 17 минут назад
Да, легендарный фильм ,легендарные актеры...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KASPER 22 минуты назад
В моем подростковом ( конец 80-х) , в легенде о четвертой серии (некоторые утверждали что избранные в Москве ее видели ) ее название было намного фактурней : ,, ФАНТОМАС СНИМАЕТ МАСКУ,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александер Полчаса назад
Мне самое начало очень понравилось:
...многие страны захотели снять фильм про своего агента национального агента...
Сильно завёрнуто!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
! жЫтиЕ моЕ ! 40 минут назад
Это Маре говорили " Петрила на ролях настоящего мужчины" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
novok 52 минуты назад
Смотрю только с советским дубляжом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
brotherirk Час назад
У самого синего моря
Сидит браконьер дядя Боря,
И солнце светит ему в левый глаз,
Дядя Боря фантомас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro Час назад
Фильм в золотой коллекции. Шедевр того времени. Увы, сейчас уже так снимать не умеют. Кругом спецэффекты, сюжет высосанный из пальца. А фильмы того времени смотришь - они все пропитаны душой. С удовольствием пересмотрю его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

800765



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Бананам из Эквадора быть
Бананам из Эквадора быть
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
Гибкие дисплеи Samsung провалили тест на надёжность, который проводила Apple
Гибкие дисплеи Samsung провалили тест на надёжность, который проводила Apple
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#интересно#машина#история#подборка#ДТП#полиция#улыбнуло#США
#фото#Прикол#люди#автомобили#интересное#Реакция#кино#аварии#авто аварии#природа
#в мире#забавно#факты#автомир#кот#фильм#позитив#знаменитости#Китай#Россия
Израилю можно, а нам нельзя? Израилю можно, а нам нельзя? Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "На гребне волны": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме 14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли 14 странных супергеройских фильмов, персонажи которых резко отличаются от того, к чему мы привыкли Как снимали фильм "В осаде": 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "В осаде": 22 интересных факта о фильме 22 неизвестных факта о фильме «Рокки», в котором сэкономили даже на рваных штанах Сильвестра Сталлоне 22 неизвестных факта о фильме «Рокки», в котором сэкономили даже на рваных штанах Сильвестра... Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

На что жалуетесь?

Вернуться