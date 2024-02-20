Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных фактов о данной трилогии

"Фантомас", снятый французами, уже стал классикой мирового кино и мало найдется тех, кто не видел его. Большинство посмотрели киноленту не по одному разу. Потрясающая игра актеров и постановка сюжета - вот что сделало это фильм таким популярным.
1. После успеха британского фильма "Доктор Ноу" (1962), который стал первым фильмом в серии об агенте 007 Джеймсе Бонде, многие страны захотели снять фильм про своего агента национального агента.
Так в 1963 году французский режиссер Андре Юнебель выпустил фильм "ОСС 177 разбушевался", который рассказывал о французском секретном агенте. Но фильм не обрел широкой популярности у зрителя.
Тогда, чтобы хоть как-то реабилитироваться, Юнебель обратился за идеями к своему другу Жану Марэ. И тот, не зная, что ответить, посоветовал ему сделать фильм про Фантомаса. Книги (1911 г.) и фильмы (1913) про этого злодея в маске были известны во Франции, поэтому Андре Юнебель счел эту идею весьма неплохой.
Единственное, Юнебель решил, что фильм должен быть скорее комедией, нежели серьезным фильмом.
2. Андре Юнебель поручил своему сыну Жану Алену и его другу Пьеру Фуко написать сценарий к будущему фильму про Фантомаса. К слову, они уже давно работали вместе, поэтому режиссер не сомневался, что Жан Ален и Пьер Фуко напишут что-то достойное.
Ребята принялись за написание сценария. Как просил режиссер, они старались сделать фильм комедийным, поэтому от оригинального книжного Фантомаса не осталось и следа.
Даже серьезный комиссар Жюв стал комедийным персонажем, из-за чего Юнебель и пригласил на эту роль известного комедийного актера Луи де Фюнеса.
3. Изначально на роль Фантомаса планировалось взять Раймоне Пеллегрена, которого он очень любил как актера, и который вместе с Жаном Маре уже работал вместе с режиссером в фильме "Парижские тайны".
Но в итоге Пеллегрем не подошел из-за своего довольно худощавого телосложения. Поэтому, роль Фантомаса также взял на себя Жан Марэ, который уже подписался на роль журналиста Фандора.
Тем не менее, Пеллегрен не остался в стороне. Именно его голосом говорит Фантомас в фильме. И на самом деле его голос звучит намного интереснее для этого героя, нежели голос Марэ.
4. Режиссер планировал снять гораздо больше трех частей, но в итоге четвертой части так и не было снято. Зато в СССР упорно ходил миф про якобы имеющуюся четвертую часть фильма. Мне даже отец рассказывал в детстве, что есть четвертая часть фильма, которая называется "Фантомас смеется". Эта байка появилась из-за ошибки в журнале "Советский экран", где черным по белому было написано, что французы сняли четыре фильма о Фантомасе.
А вот актриса Милен Демонжо, сыгравшая Элен рассказывала, что четвертую часть должны были снимать в Москве. Но из-за утраты интереса к фильмам о Фантомасе и отказа Жана Марэ сниматься в продолжении съемки решено было отменить.
Кстати, сама Милен Демонжо являлась наполовину харьковчанкой. Ее матерью была уроженка Харькова Клавдия Георгиевна Трубникова, которая эмигрировала во Францию во время Гражданской войны.
5. Отношения на съемочной площадке между Жаном Марэ и Луи де Фюнесом связывались не лучшим образом. Жана Марэ бесила манера Луи де Фюнеса постоянно импровизировать, тогда как он считал, что нужно четко следовать сценарию. Да и конечно ему было обидно, что комиссар Жюв в итоге стал популярнее Фандора.
Также, Жан Марэ очень обиделся на создателей фильма и на Луи де Фюнеса из-за рекламы фильма, где было указано, что Луи де Фюнес сам исполнял все трюки. На самом же деле именно Жан Марэ исполнял большую часть трюков, тогда как Луи де Фюнес поучаствовал лично лишь в некоторых из них.
6. Чтобы наложить маску Фантомаса и грим на Жана Марэ, требовалось не менее 2 часов в день. Это стало для меня открытием.
Но это было не самое страшное. Находиться в этой маске было безумно жарко и тесно. И вот однажды, во время длительных съемок Марэ больше не мог терпеть.
Как рассказывала Милен Демонжо, сыгравшая Элен, Жан Марэ буквально вышел из себя и стал на всех кричать как ненормальный. Правда, в последствии актер извинился перед всеми, так как ему было очень стыдно за закатанную истерику. Но и его конечно же можно понять.
6. Жан Марэ сыграл не только Фандора и Фантомаса. За все три части фильма он умудрился в общей сложности отыграть 8 персонажей, а именно Фандора, Фантомаса, лорда Шелтона (1-й фильм), тюремного надзирателя (1-й фильм), профессора ЛеФевра (2-й фильм), маркиза де Растелли (2-й фильм), гангстера Джузеппе (3-й фильм) и Уолтера Брауна (3-й фильм).
7. Несмотря на то, что фильм оказался мегауспешным, получив высокую оценку и любовь зрителей, некоторые критики и режиссеры назвали трилогию о Фантомасе позором французского кинематографа. Очень похоже на зависть.
8. Во второй части фильма брата Элен сыграл Оливье де Фюнес - сын Луи де Фюнеса. В последствии он несколько раз снимался вместе со своим отцом, но после 1971 года он отказался от дальнейших съемок в кино, посчитав, что актерская карьера не для него.
В итоге он связал свою жизнь с небом, став пилотом пассажирских самолетов компании "Air France".
9. Съемка с парашютом в конце фильма "Фантомас разбушевался" действительно велась в режиме свободного падения, что было в новинку в то время.
10. Несмотря на то, что действия фильма "Фантомас против Скотланд Ярда" происходят в Шотландии, съемки фильма проходили во Франции. Лишь самая первая сцена действительно была отснята в Шотландии.
11. Несмотря на то, что Луи де Фюнес исполнял меньше трюков чем Жан Марэ, он также поучаствовал в некоторых из них. Правда, один из таких трюков закончился для него растяжением. Чтобы найти нужный ракурс для съемки сцены с подвешенным комиссаром Жювом, актеру пришлось длительное время провисеть на подъемнике, из-за чего он в итоге растянул плечевые связки.
12. В оригинале Фантомас не издавал свой фирменный дьявольский смех. Эту фишку ему придумали во время дубляжа на русский язык, который, кстати, проходил на студии "Союзмультфильм".
13. Впервые фильм "Фантомас" был показан в СССР в 1966 году во время недели французского кино. Всем так понравился этот фильм, что в 1967 году было решено было закупить сразу всю трилогию целиком. Но французы предложили другой вариант, а именно бартерный обмен на фильм "Анна Каренина". И сделка состоялась.
Правда, советские зрители не поняли посыл режиссера. Андре Юнебель снимал своего "Фантомаса" как некую пародию на Джеймса Бонда и на оригинального "Фантомаса" 1910-х годов. Советские же зрители восприняли фильм не как комедию, а как шпионский боевик с элементами комедии.
Кстати, во многом фильм "Фантомас" появился в СССР благодаря Жану Марэ. В начале 60-х актер посетил Советский Союз. И ему там настолько понравилось, что приехав домой во Францию, он только и рассказывал о том, насколько это восхитительная страна.
Правда, не обошлось и без сопутствующих проблем. Многие подростки (да и не только они) настолько вдохновились главным злодеем фильма, что они стали грабить ларьки и совершать прочие преступления, надевая на себя капроновые чулки, и оставляя после всего ими содеянного визитные карточки с надписью "Фатомас".
14. Луи де Фюнес был просто в восторге от того как Владимир Кинигсон озвучил его персонажа для советской версии.
Источник:
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Я выбрал Вас.
До скорой встречи.
Фантомас.
...многие страны захотели снять фильм про своего агента национального агента...
Сильно завёрнуто!...
Сидит браконьер дядя Боря,
И солнце светит ему в левый глаз,
Дядя Боря фантомас!