Как снимали фильм "Фантомас": кадры со съемок и 14 интересных фактов о данной трилогии

1. После успеха британского фильма "Доктор Ноу" (1962), который стал первым фильмом в серии об агенте 007 Джеймсе Бонде, многие страны захотели снять фильм про своего агента национального агента.

Так в 1963 году французский режиссер Андре Юнебель выпустил фильм "ОСС 177 разбушевался", который рассказывал о французском секретном агенте. Но фильм не обрел широкой популярности у зрителя.