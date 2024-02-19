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Как снимали фильм "Профессионал" с Бельмондо: кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Как снимали фильм "Профессионал" с Бельмондо: кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Автор:
19 февраля 2024 10:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   профессионал   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Этот фильм снят по роману британского писателя Патрика Александера "Смерть зверя с тонкой кожей". Шпионский триллер вышел в 1976 году и сразу стал бестселлером, во многом потому, что он рассказывал о грязной политике, которую вели главы некоторых европейских государств.

1. В основу фильма "Профессионал" легла книга британского писателя Патрика Александера "Смерть зверя с тонкой кожей" (Death of the thin skinned animal), вышедшая в 1976 году.

Естественно, так как экранизировать книгу взялись экранизировать во Франции, то сам сюжет перенесли во Францию, а главный герой из британца стал французом. В режиссерское кресло сел Жорж Лотнер.

2. На роль главного героя Жосслена Бомона не рассматривались какие-либо актеры, так как роль изначально предназначалась для 47-летнего Жана Поля Бельмондо. Как рассказывал сам актер, ему очень повезло, что кто-то решил экранизировать эту книгу.

3. В молодости Жан Поль Бельмондо был весьма неплохим боксером, и это ему пригодилось на съемках многих фильмов с его участием. "Профессионал" не стал исключением.

Более того, абсолютно все трюки в фильме (даже те, которые были сложны в исполнении) Бельмондо исполнял сам. Даже в сцене, когда Жосса чем-то накачивают, вогнав иглу, обошлось без дублера, так как Бельмондо настоял, чтобы укол был реальным. Да и во время съемок сцены погони, за рулем находился сам Бельмондо.

4. Изначально, в фильме должна была упоминаться какая-нибудь реальная африканская страна, но продюсеры зарубили эту идею, ибо не хотели нарваться на международный скандал. Поэтому в фильма нам рассказывают о некоей вымышленной стране Малагави.

А вот президент Н'Джала был по сути списан с реального жестокого диктатора Центральной Африканской республики Жана Беделя Бокассо, который носил прозвище "Император-людоед".

И если посмотреть на флаг вымышленной страны Малагави, то можно заметить, что на нем такие же цвета, что и на флаге ЦАР (синий, красный, зеленый, желтый). Совпадение? Не думаю.

5. Те самые первые сцены фильма, которые якобы происходят в Африке, на самом деле снимались на юге Франции. Лишних денег на перелеты и съемку в Африке у компании не было, поэтому пришлось немного сэкономить.

Ну а роль африканских солдат сыграли также не африканцы, а обыкновенные французские студенты.

6. В сцене, когда Жосс Бомон накинулся на надзирателя в начале фильма, Жан Поль так увлекся дракой, что чуть не сломал бедному актеру позвоночник.

7. Мэрия наотрез отказывалась разрешать съемку сцены погони на площади Трокадеро в Париже. Тогда Жан Поль Бельмондо решил подключить связи в виде своего отца - Поля Бельмондо.

Его отец был известным скульптором, который постоянно вертелся в чиновничьих кругах. Жан Поль попросил отца поговорить с чиновниками. И после того как папа поговорил с представителями власти, съемочной группе разрешили провести съемку на площади.

К сожалению, фильм "Профессионал" стал последним фильмом с участием Жана Поля Бельмондо, который посмотрел его отец. В январе 1982 года Поля Бельмондо не стало.

8. Занятная ситуация вышла с актером Бернаром-Пьером Дональдье, сыгравшем Фаржа. Наверняка вы помните, что во время разговора в баре Жосс со всей силы ударил Фаржа кулаком по лицу, после чего тот отлетел к бильярдному столу.

Съемка данной сцены прошла хорошо, но режиссера что-то не устроило, поэтому он решил ее переснять. И во время второго дубля Дональде немного перестарался, из-за чего со всей дури ударился носом о бильярдный стол, перебив себе нос.

Да, никакого перебитого носа по сценарию не задумывалось, но из-за того, что актер реально повредил свое лицо, пришлось внести некоторые незапланированные коррективы. Поэтому, когда мы видим Фаржа с перебитым носом, то это вовсе не грим, а реальное ранение во имя искусства.

Позже Дональдье с улыбкой вспоминал съемки того момента, и даже отшучивался, мол зато ему не нужно было отыгрывать боль, так как все было по-настоящему.

9. В нескольких сценах мы можем увидеть некоего агента, который вместе с другими агентами охотится на Бомона. Данную роль сыграл югослав Юго Йованович, который когда-то был телохранителем Бельмондо, и, собственно, благодаря ему и попал в этот фильм.

Но как выяснилось позже, Юго Йованович оказался разыскиваемым преступником, который промышлял грабежами ювелирных салонов. Полиция не могла поймать преступника 10 лет, и просто опешила, когда увидела разыскиваемого ими грабителя в кино.

Создатели фильма, как и сам Бельмондо, всячески отрицали, что знали о том, чем на самом деле занимается этот человек. А после произошедшего скандала его имя было вычеркнуто из титров.

Видимо, те самые золотые часы, которые мы видим на агенте в одной сцене, тоже не были куплены Йовановичем.

Кстати, спустя три года после выхода фильма "Профессионал", Юго Йованович был застрелен правительственными агентами, когда тот пытался организовать побег своего друга из тюрьмы. И самое интересное, что он пытался организовать побег с помощью вертолета.

10. Сегодня композиция "Chi Mai" знаменитого итальянского композитора Эннио Морриконе ассоциируется исключительно с фильмом "Профессионал", но на самом деле она была написана еще за 10 лет до этого специально для итальянской мелодрамы "Маддалена" (1971).

Но именно благодаря Бельмондо данная композиция попала в фильм "Профессионал", сделав ее мега популярной. Как рассказывал сам Бельмондо, он услышал эту композицию по радио совершенно случайно, но она так сильно запала ему в душу, что он попросил режиссера включить ее в фильм.

Но это у нас данная мелодия ассоциируется с фильмом "Профессионал", а многие французы при прослушивании "Chi mai" вспоминают назойливую рекламу корма для собак "Royal Canin", которую постоянно крутили по телевизору. Да-да, именно под эту мелодию бежала собака в рекламе.

Позднее, пародия на эту рекламу была сделана в фильме "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра" под музыку Марриконе.

И да, именно эту самую композицию включали во время церемонии похорон Жана Поля Бельмондо в 2021 году.

11. Все мы помним трагичную концовку этого фильма, которая оставила сильное впечатление. Но на самом деле их было отснято две. Если в первой концовке Жосса убивали, то во второй он просто садился в вертолет и улетал.

Продюсеры хотели оставить в фильме вторую счастливую концовку, но режиссер Жорж Лотнер и сам Бельмондо были резко против этого, заявив, что фильм должен закончиться смертью главного героя. Поэтому именно трагичная концовка в итоге вошла в фильм.

12. В сценах на улице принимали участие не актеры массовки, а самые обычные люди и случайные прохожие. Режиссер попросил их не смотреть в камеру и на актеров. А за это они попадут в фильм. Почти все идеально справились со своей ролью, но некоторые все же не упускали возможности поглазеть на Жана Поля Бельмондо.

13. Фильм профессионал должен был выйти в Советский прокат еще в первой половине 80-х годов. Более того, его даже дублировали на русский язык на киностудии имени Горького, а Эльдар Рязанов лично анонсировал его в программе "Кинопанорама".

Но чиновникам не понравилось, что в этом французском фильме очень много драк, убийств, присутствуют обнаженные сцены и т.д.. Да еще и африканская страна показана в негативном свете. В результате фильм был положен на полку. А позднее дублированная версия и вовсе была утеряна.

В середине 80-х фильм "Профессионал" даже крутили в некоторых кинотеатрах в оригинале, то есть на французском языке. В зале в это время сидел переводчик-синхронист, который через микрофон переводил фильм, чтобы зрители могли понять, о чем вообще идет речь.

И лишь в 1990 году фильм "Профессионал" вышел в Советский прокат в том самом дубляже от студии "Мосфильм", к которому мы все привыкли. Хотя, многие утверждают, что это ложь, и они ходили на дублированный фильм в кинотеатр в середине 80-х. Ну не знаю. Я-то родился уже в 1986 году, поэтому в кинотеатр не бегал. Быть может эти люди посещали видеосалоны, а не кинотеатр?

14. В сцене, когда инспектор Фарж ударил жену Бомона, актриса Элизабет Маргони поранила свою руку. Благо, обошлось без последствий.

15. Мишель Бон, сыгравший капитана Валера, был другом Бельмондо. Они были ровесниками и снялись вместе в 13 картинах. Мишель Бон просил сценаристов, чтобы они изменили характер его персонажа, чтобы он не предавал своего друга. Но те отказались от такой просьбы.

16. Гостиничные съемки проходили в реально существующем отеле "Hilton international Paris".

17. Была отснята отдельная сцена с обнаженной Сирьель Клер, которая сыграла любовницу Бомона по имени Алиса. Но в итоге в финальную версию фильма данная сцена не вошла.

18. Бюджет фильма составил 20 миллионов франков. Не могу сказать точно, сколько это в долларах, но в открытых источниках пишут, что данная сумма эквивалентна 500000 евро. Но евро в то время еще не было, поэтому я решил провести небольшой подсчет в долларах. В 1981 году курс доллара по отношению к французскому франку сильно плавал и составлял от 4,6 до 5,7 франков за доллар. И если брать среднее значение в 5 франков за 1 доллар, то бюджет составил 4 миллиона долларов. Поправьте, если я ошибаюсь.

"Профессионал" стал одним из лучших фильмов Бельмондо. Конечно, если разбирать фильм по косточкам, то он покажется наивным и с кучей ляпов. например, когда сраженный пулями Бомон падает, то его рубашка девственно-чистая - пиропатроны были спрятаны только в куртке, будильник, который разбил полицейский, оказывается в мусорном баке целехоньким, а самому Бомону совершенно незачем было устраивать представление с бомжами и привлекать к себе внимание, он и так мог дождаться, когда полицейские захотят выпить кофейку, и пройти в дом без всех этих ухищрений. Но идея! Идея искупает все огрехи. Жертвенность, мужество, жажда справедливости, наказание нечестных политических игроков - вот что главное в этом фильме.


Когда 10 сентября 2021 года актера провожали в последний путь, над площадью разнеслась именно эта пронзительная мелодия, а многие, пришедшие попрощаться с любимым артистом, ставшим легендой французского кино, не могли сдержать слез, плакали и женщины, и мужчины. Посмотрите этот ролик. До мурашек.


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Метки: актеры   кино   профессионал   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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6k
Wadim Полчаса назад
Нет уж, пусть будет так
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
В детстве не смотрел, в юности тоже, посмотрел в прошлом году, будучи уже зрелым человеком. Посмотрел и забыл эмоций никаких. Фильм на фоне современных реалий, наивный, как белый мужик, верящий своей жене, которая родила ему негритёнка и заявляющая, ему то, что в её роду были "испанцы".
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
хороший фильм, хороший актёр. похороны до мурашек пробирают. смотрел несколько раз
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39k
albedo Час назад
многие утверждают, что это ложь, и они ходили на дублированный фильм в кинотеатр в середине 80-х
------------
Именно так - фильм вышел в середине 80-х.
Только концовка была неопределенной.
Фильм заканчивался как Бельмондо оборачивается у вертолета.
Дальше шли титры - типа догадайся сам.
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