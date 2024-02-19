Как снимали фильм "Профессионал" с Бельмондо: кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

А вот президент Н'Джала был по сути списан с реального жестокого диктатора Центральной Африканской республики Жана Беделя Бокассо, который носил прозвище "Император-людоед".

И если посмотреть на флаг вымышленной страны Малагави, то можно заметить, что на нем такие же цвета, что и на флаге ЦАР (синий, красный, зеленый, желтый). Совпадение? Не думаю.

5. Те самые первые сцены фильма, которые якобы происходят в Африке, на самом деле снимались на юге Франции. Лишних денег на перелеты и съемку в Африке у компании не было, поэтому пришлось немного сэкономить.