«Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи

Для создания на площадке нужной атмосферы Элинор Бергстин включала любимые пластинки с музыкой 60-х. В итоге продюсеры выкупили права на несколько классических хитов для создания саундтрека. Было записано и несколько новых песен. Среди них – красивейшая баллада авторства Патрика Суэйзи She's Like the Wind. Актер сочинил ее для фильма «Гренвью, США». Но в тот фильм она так и не вошла. Здесь же попала в самое яблочко. А главным хитом кинокартины стала песня The Time of My Life, прозвучавшая во время финального танца. Специально для фильма ее написал американский кинокомпозитор Фрэнк Превит. Песня получила премию «Оскар». А много лет спустя Патрик назовет так книгу своих мемуаров.

После премьеры фильм получил очень неоднозначные отзывы кинокритиков. Слишком, мол, сахарный. Зато зрителям «Грязные танцы» зашли на ура. При бюджете в 6 млн долларов мелодрама собрала в мировом прокате более 213 млн. А потом разошлась многомиллионным тиражом на видео. Это был триумф! И Патрик Суэйзи, и Дженнифер Грей в мгновение ока стали кинозвездами. Но если первый плодами славы воспользовался на полную катушку, то вторая так и осталась актрисой одной роли.