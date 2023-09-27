«Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи

А еще он вывел в высшую голливудскую лигу малоизвестного на тот момент актера Патрика Суэйзи. Роль Джонни Кастла стала одной из его визитных карточек. Давайте вспомним, как создавался этот киношедевр.

Сценарий фильма во многом является реальной историей. Драматург Элинор Бергстин в образе главной героини воплотила саму себя в юности. Она действительно была дочерью богатого еврейского врача и обожала танцы. В 60-е годы всей семьей они отдыхали летом в крутых пансионатах. Родители проводили время за игрой в гольф, а совсем еще юная Элинор занималась танцами. И ее тоже называли Бэби.