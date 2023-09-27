«Грязные танцы»: как снимали культовое кино с Патриком Суэйзи

Это одна из тех редких кино жемчужин, которые остаются с вами навсегда. Здесь прекрасно все: актерская игра, хореография, саундтрек. Несмотря на то, что фильм снят более 35 лет назад, он и сегодня смотрится вдохновляюще и свежо.
А еще он вывел в высшую голливудскую лигу малоизвестного на тот момент актера Патрика Суэйзи. Роль Джонни Кастла стала одной из его визитных карточек. Давайте вспомним, как создавался этот киношедевр.
Сценарий фильма во многом является реальной историей. Драматург Элинор Бергстин в образе главной героини воплотила саму себя в юности. Она действительно была дочерью богатого еврейского врача и обожала танцы. В 60-е годы всей семьей они отдыхали летом в крутых пансионатах. Родители проводили время за игрой в гольф, а совсем еще юная Элинор занималась танцами. И ее тоже называли Бэби.
Лучше всего ей удавался латинский танец мамбо. Участвовала она и в многочисленных состязаниях по «грязным танцам». Так в те годы называли модный среди молодежи рок-н-ролл. Поэтому название будущей кинокартины появилось само собой. Имя главной героини сценарист позаимствовала у старшей сестры Фрэнсис. Прототипом главного героя стал известный бродвейский танцор и хореограф Майкл Гутиеррес, когда-то действительно преподававший мамбу на престижных курортах.
Актеров на главные роли Элинор подыскивала самостоятельно. Когда она увидела фото красавца Патрика Суэйзи, то сразу поняла: вот он, ее Джонни Кастл. Позже она узнала, что в прошлом он действительно занимался танцами. Казалось, идеальный выбор на главную мужскую роль. Однако сам Патрик согласился далеко не сразу.
Суэйзи был очень щепетилен в выборе ролей. Старался максимально уйти от своего танцевального прошлого. Не хотел, чтобы его считали сладким мальчиком. Танцором, который делал вид, будто он актер. А «Грязные танцы» были именно таким проектом. Не впечатлил Патрика и сценарий. Романтическая история танцора и богатой девушки казалась ему по-детски наивной, на уровне школьного сочинения.
И все же он ответил согласием. Как вспоминал сам Патрик много лет спустя в своей автобиографии «Время моей жизни», вместе с женой Лизой Ниеми они смогли разглядеть потенциал проекта. Ведь здесь был и социальный конфликт, и личностные отношения, и семейные проблемы, и тема взросления. Все это можно было превратить в потрясающую историю – если проработать сценарий. И Патрик настоял на доработке текста. Многие изменения в текст вносились прямо по ходу съемок. В итоге получилась очень жизненная кинокартина на все времена.
Дженнифер Грей родилась в танцевальной семье и идеально подошла на главную женскую роль. И Патрик, и Дженнифер были старше своих героев на 10 лет. Но на экране это совершенно не ощущалось. Интересно, что оба до этого уже работали вместе – в боевике «Красный рассвет». Отношения у них не заладились еще тогда.
По воспоминаниям Патрика, девушка по-прежнему видела в нем вояку из того самого боевика. А он в силу своей педантичности постоянно к ней придирался. На площадке между ними то и дело возникали конфликты. Однако напряженная рабочая обстановка пошла фильму на пользу. Искра между главными героями была видна невооруженным взглядом. Это были настоящие, живые эмоции, которые невозможно сыграть и которые удалось направить в нужное русло.
На роль Пенни, подруги главного героя вначале пробовалась супруга Патрика – Лиза Ниеми. И вроде бы она устроила и сценариста, и режиссера. Но киностудия предложила актрису Синтию Роудс. Барышня тогда удачно снялась в фильме «Остаться в живых» с Джоном Траволтой и была куда более известной в Голливуде, чем Лиза. Лишь много позже Патрик узнал, что мог настоять на кандидатуре жены как условии своего участия в фильме. Но ему тогда даже не пришло это в голову.
Съемки проходили осенью 1986 года. Переменчивая погода стала настоящим испытанием для съемочной группы. Вначале стояла сорокаградусная жара. Некоторые актеры иногда даже падали в обморок. Пожухлую от солнца траву приходилось красить в зеленый цвет – чтобы она казалась летней. А потом жара сменилась холодными дождями. Сцену танца в озере снимали уже в конце ноября в ледяной воде.
Патрик Суэйзи все танцевальные трюки стремился выполнять сам. И своим упорством доставил немало проблем и себе, и съемочной группе. От чрезмерных нагрузок у актера воспалилось травмированное в детстве колено. Тяжелее всего ему далась сцена на бревне, где он балансировал вместе с Дженнифер и чуть не сорвался на острые камни вниз.
Много сил у актера ушло и на подготовку прыжка для съемок финальной сцены. Патрик репетировал его много часов подряд, превозмогая боль в коленном суставе. И его усилия не пропали даром. Прыжок получился очень эффектным и захватывающим дух. Правда, потом актеру понадобилась помощь врача. От прыжков у него настолько раздулось колено, что он едва мог ходить.
Для создания на площадке нужной атмосферы Элинор Бергстин включала любимые пластинки с музыкой 60-х. В итоге продюсеры выкупили права на несколько классических хитов для создания саундтрека. Было записано и несколько новых песен. Среди них – красивейшая баллада авторства Патрика Суэйзи She's Like the Wind. Актер сочинил ее для фильма «Гренвью, США». Но в тот фильм она так и не вошла. Здесь же попала в самое яблочко. А главным хитом кинокартины стала песня The Time of My Life, прозвучавшая во время финального танца. Специально для фильма ее написал американский кинокомпозитор Фрэнк Превит. Песня получила премию «Оскар». А много лет спустя Патрик назовет так книгу своих мемуаров.
После премьеры фильм получил очень неоднозначные отзывы кинокритиков. Слишком, мол, сахарный. Зато зрителям «Грязные танцы» зашли на ура. При бюджете в 6 млн долларов мелодрама собрала в мировом прокате более 213 млн. А потом разошлась многомиллионным тиражом на видео. Это был триумф! И Патрик Суэйзи, и Дженнифер Грей в мгновение ока стали кинозвездами. Но если первый плодами славы воспользовался на полную катушку, то вторая так и осталась актрисой одной роли.
Помните фразу «Никто не загонит Бэби в угол»? Патрик терпеть не мог эту фразу. Считал слишком плоской и глупой. Однако она стала одной из самых популярных киноцитат 80-х. Более того, в последний год жизни актер частенько вспоминал ее и сам. Правда, слегка её изменил, когда с грустной улыбкой отвечал на вопросы о своем здоровье. Лично мне Патрик запомнился именно таким. Вечным романтиком, который больше всего на свете ценил свободу и воплощал ее в танце. Молодым и красивым. И таким живым.
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