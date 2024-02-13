«Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира

Женская красота — это то, что не имеет границ, национальностей, возраста, веса, цвета глаз и волос. Это нечто цельное и прекрасное, что дарит этому миру вдохновение. Воспевая женскую красоту — мы отдаём дань самой Матери-природе!
Фотожурналистка Наталья Иванова видит эту самую красоту в каждой женщине нашего мира. Именно поэтому она создала замечательный проект «Этнические истоки красоты», который отображает всё многообразие женственности и утончённости.
Крымские татары являются коренным населением Крыма и Северного Причерноморья.
Езиды проживают в Верхней Месопотамии (Ирак) и проповедуют езидизм, который включает в себя различные религиозные направления (христианство, ислам, иудаизм и зороастризм). Можно сказать, что езиды — малочисленный народ, так как в мире насчитывается всего около миллиона представителей данного этноса. Возможно, такая малочисленность связана с езидизмом, главный принцип которого гласит: «Езидами не становятся — езидами только рождаются».
Динка проживают в Южном Судане и имеют относительно небольшую численность — всего около трёх миллионов человек относятся к этой народности.
Встретить народ эве можно в Бенине, а также в некоторых районах Ганы и Того. Несмотря на то, что в большинстве эве исповедуют христианство и суннитский ислам, среди них сильны верования в культ предков и сил природы.
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