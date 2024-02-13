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«Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира

«Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира

Автор:
13 февраля 2024 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Этнические истоки красоты   внешность   девушки   красота   портрет   уникальность   фото   
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Женская красота — это то, что не имеет границ, национальностей, возраста, веса, цвета глаз и волос. Это нечто цельное и прекрасное, что дарит этому миру вдохновение. Воспевая женскую красоту — мы отдаём дань самой Матери-природе!

Фотожурналистка Наталья Иванова видит эту самую красоту в каждой женщине нашего мира. Именно поэтому она создала замечательный проект «Этнические истоки красоты», который отображает всё многообразие женственности и утончённости.

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Крымские татары являются коренным населением Крыма и Северного Причерноморья.

Езиды проживают в Верхней Месопотамии (Ирак) и проповедуют езидизм, который включает в себя различные религиозные направления (христианство, ислам, иудаизм и зороастризм). Можно сказать, что езиды — малочисленный народ, так как в мире насчитывается всего около миллиона представителей данного этноса. Возможно, такая малочисленность связана с езидизмом, главный принцип которого гласит: «Езидами не становятся — езидами только рождаются».

Динка проживают в Южном Судане и имеют относительно небольшую численность — всего около трёх миллионов человек относятся к этой народности.

Встретить народ эве можно в Бенине, а также в некоторых районах Ганы и Того. Несмотря на то, что в большинстве эве исповедуют христианство и суннитский ислам, среди них сильны верования в культ предков и сил природы.

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Метки: Этнические истоки красоты   внешность   девушки   красота   портрет   уникальность   фото   
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9  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
Красивые девы. Но не факт, что типичны для своего этноса.
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15k
Ivan 10 минут назад
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2k
РАТНИК 15 минут назад
Уже много перемешалось кровей - чистокровные если только у цыган.
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1k
no_fate 56 минут назад
А есть такое же сравнение, только с вагинами ?
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11k
hairov 2 часа назад
А русская где?
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60k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Руандийка может? Не знаю страны Руада, знаю Руанда)
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