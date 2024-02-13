«Этнические истоки красоты»: фотограф делает портреты, показывая уникальность женщин со всего мира

Езиды проживают в Верхней Месопотамии (Ирак) и проповедуют езидизм, который включает в себя различные религиозные направления (христианство, ислам, иудаизм и зороастризм). Можно сказать, что езиды — малочисленный народ, так как в мире насчитывается всего около миллиона представителей данного этноса. Возможно, такая малочисленность связана с езидизмом, главный принцип которого гласит: «Езидами не становятся — езидами только рождаются».