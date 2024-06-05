Девушки, которые ради "идеальной" красоты, превратили себя "страшных кукол" и чуть не сошли с ума

Знакомьтесь, Ева Утицких из Воронежа. Несколько лет назад история этой девушки прогремела на всю страну. С 16 лет она бредила образом Барби, тратя все свободное время и деньги на то, чтобы стать похожей на куклу.

Инъекции красоты, изнурительные диеты, бесконечные часы перед зеркалом - всё это стало для Евы обыденностью. Но вожделенная "кукольная" красота не принесла ей счастья.