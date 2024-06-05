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Девушки, которые ради "идеальной" красоты, превратили себя "страшных кукол" и чуть не сошли с ума

Девушки, которые ради "идеальной" красоты, превратили себя "страшных кукол" и чуть не сошли с ума

Автор:
05 июня 2024 11:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: больные люди   внешность   девушки   красота   операции   пластика   фото   
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В погоне за "идеальной" внешностью, некоторые люди готовы на все, даже на самые радикальные меры. Пластическая хирургия стала для многих ключом к желаемой красоте, но, к сожалению, не всегда приводит к желаемому результату.

В этой статье речь пойдет о трёх девушках, которые, увлекшись пластическими операциями и не только, переборщили и до неузнаваемости изменили свою внешность, в погоне за образом "Барби".


1. Анжелика Кенова

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Представьте себе: вы живете как кукла Барби. Не потому что сами этого хотите, а потому что так решила ваша мама. С детства вас наряжают в пышные платья, делают кукольные прически, учат позировать для фото. Вам дарят Барби, словно вы сами игрушка.

Так жила Анжелика Кенова, известная как "русская Барби". Она не ложилась под нож хирурга, но с ранних лет ей внушали образ куклы, под который она должна была подстраиваться.

Мама Анжелики решала за дочь всё: с кем дружить, чем увлекаться, как выглядеть. Даже став взрослой (сейчас ей 33), девушка живет с родителями, подрабатывает моделью и почти не выходит из дома.

Анжелика красива, у нее много поклонников в соцсетях. Но за идеальной картинкой скрывается одиночество и несчастье. Она не чувствует себя свободной, не умеет жить самостоятельно.

История Анжелики, является печальным примером того, как "забота" родителей может обернуться тиранией.


2. Ева Утицких

Знакомьтесь, Ева Утицких из Воронежа. Несколько лет назад история этой девушки прогремела на всю страну. С 16 лет она бредила образом Барби, тратя все свободное время и деньги на то, чтобы стать похожей на куклу.

Инъекции красоты, изнурительные диеты, бесконечные часы перед зеркалом - всё это стало для Евы обыденностью. Но вожделенная "кукольная" красота не принесла ей счастья.

Одиночество, депрессия, потеря себя - вот к чему привела Еву погоня за идеалом. Опомниться ей помог разговор с бабушкой, которая с тревогой наблюдала за метаморфозами внучки.

Бабушка посоветовала Еве обратиться к психологу. И это стало поворотным моментом в жизни девушки.

Психолог помог Еве понять, что красота - это не только про внешность. Она начала работать над собой, учиться любить и ценить себя настоящую.

Дальнейшие изменения во внешности Ева прекратила. Она перестала гнаться за навязанными идеалами, завела новых друзей, нашла увлечения, которые ей по душе.


3. Андреа Иванова

Представьте: вы с детства мечтаете стать Барби. Игры, одежда, прически - все в кукольном стиле. А потом эта мечта превращается в навязчивую идею.

Именно так жила Андреа Иванова из Болгарии. Она стала известной как "Барби" с самыми большими губами в мире. Губы, скулы, ягодицы - все под нож хирурга, лишь бы стать максимально похожей на куклу.

Но за идеальной картинкой скрывалась грустная реальность. Андреа не была счастлива. Она не чувствовала себя свободной, жила под пристальным вниманием камер, терпела осуждение и хейт в соцсетях.

В один момент она осознала, что устала от этой фальшивой жизни. Ей хотелось простой человеческой любви, тепла, поддержки. Хотелось, чтобы ее ценили за личность, а не за кукольную внешность.


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Метки: больные люди   внешность   девушки   красота   операции   пластика   фото   
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11  комментариев
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13k
Krapiv 40 минут назад
Комментарий к фото
ну и как ее ценить за богатый внутренний мир, если, судя по внешности, тараканы в ее бошке ядерную войну устроили?
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13k
Б.Касторский 5 минут назад
Знаете что действительно странно. Нет, я не буду осуждать женщин. Они тяготели к украшательству с давних времен и следовали одним им понятной моде, мужчинам чаще приходилось лишь мириться. Чего стоила ртуть, например, для придания благородной бледности или удушающие корсеты?
Но когда я сейчас вижу "мужчину" с пухлыми явно не очень естественными губами, тут я удивляюсь. Даже джинсы-колготки уже так не смущают, хотя тоже явно не очень мужское в современном понимании, если конечно они не торопятся на битву и их ожидают верные оруженосцы с доспехами.
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34k
Владимир 10 минут назад
Зачем такие губищи блин?
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3k
Звёздный странник 22 минуты назад
Комментарий к фото
ЦИТАТА: "Даже став взрослой (сейчас ей 33), девушка живет с родителями, подрабатывает моделью и почти не выходит из дома."
Интересно, а как она решает вопросы либидо? Тоже мама решает?
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1k
Hornet 22 минуты назад
Что это из глаза? Переполнение?
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3k
Звёздный странник 23 минуты назад
Мне всегда хочется спросить лицом к лицу у этих дур, одержимых образом куклы Барби: "Где вы видели такую куклу Барби?"
Тут больше на куклу из секс-шопа смахивает. На любителя.
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5k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Первая нормальная красивая девушка, где там страшная кукла? Просто маманя у нее еб///тая///тая.
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10k
Alex Полчаса назад
Чур меня!
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
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1k
Антон 40 минут назад
Не губы, а жопа шимпанзе )))
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Olxi
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