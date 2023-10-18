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Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности

Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности

Автор:
18 октября 2023 08:46
Сообщество : Психология
Метки: Эффект чирлидерш   внешность   девушки   красота   психология   факты   фото   
2656
5

Эффект чирлидерш – есть такой неожиданный эффект в психологии!

Когда привлекательные люди собираются вместе, они начинают выглядеть еще лучше чем на самом деле!

Получается, каждая их девушек на фото усиливает красоту других. И остальные девушки становятся красивее. Эффект передается и увеличивается!

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Впервые это было выявлено в 2014 году как раз с помощью анализа отклика на чирлидерш, почему и получило соответствующее название. (Хотя, забавный факт, впервые об этом в шутку заметили герои сериала «Как я встретил вашу маму» в 2008, предсказав открытие).

🎀💫 В 92% случаев девушки в группе воспринимались, как более красивые, нежели по отдельности. Причем, такая оценка была дана даже девушкам, которые внешне уступали самым красивым в группе.

Результаты были особенно впечатляющими, когда был контраст. Ученые обнаружили, что эффект чирлидерши работает еще сильнее, если смотрящего просят оценить более красивую девушку.

Психологи из Калифорнийский университа Дрю Уокер и Эдвард Вул обнаружили такие закономерности:

1. Люди в группе выглядят более привлекательными , чем по отдельности. Так как среднестатистическая для группы внешность распознается мозгом, как более красивая».

2. Люди, кто выглядят ниже среднего в группе воспринимаются, как средние. Это происходит потому, что индивидуальные черты лиц стираются и подстраиваются под общую для группы внешность;

3. Среднестатистические люди идентифицируются, как привлекательные.

4. Максимальный эффект у тех, кто по внешности выше среднего.

Говоря словами компьютерных игр, каждый человек в группе выглядит на уровень выше, чем обычно.

Так что быть «некрасивой подругой» в паре тоже может быть вполне выгодно! Согласно известному стереотипу, «некрасивую подругу» берут для контраста, чтобы оттенить изящные правильные черты красивой подруги. Но при этом, «некрасивая подруга» сама по себе начинает восприниматься привлекательнее, ничего специально для этого не сделав!

Воистину, красота в глазах смотрящего!

Это отражает особенность человеческого мышления. Мозг автоматически все систематизирует. И, в данном случае, усредняет, приводит к некоему среднему образу. И этот усредненный образ мозг трактует, как красивый.

Прав был Иммануил Кант, когда говорил, что напрямую мозг истину в окружающих его предметах не видит. А воспринимает их через внутренние встроенные формы. Поэтому все вокруг - это "вещи в себе", до конца мы не знаем какие они на самом деле.

На мой взгляд, это крайне любопытный психосоциальный эффект, который нам еще предстоит до конца когда-нибудь осмыслить!

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Метки: Эффект чирлидерш   внешность   девушки   красота   психология   факты   фото   
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13  комментариев
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29
Саша Час назад
Вот и мы с товарищем так же, будучи каждый в своем доме, в одиночестве можем выпить по поллитра, а собравшись вместе выпиваем полтора... Синергия
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7k
vasilykopkov 5 минут назад
Да, такое замечал в своё время на дискачах и всяких д.р.
Стоит девкам собраться втроём или больше - ну прям цветник.
А начнёшь каждую в отдельности рассматривать - ну так себе...
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3k
Едондер пуп 8 минут назад
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1k
Олег 13 минут назад
С пением тоже самое. Хор всегда поет лучше, чем каждый хорист по отдельности.
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324
Pi11igrim 41 минуту назад
В параллельном классе учились две девчонки -подружки. Всегда ходили вместе. Одна вроде неплохая на вид была, а вот вторая похуже. Не страшная , но чуть ниже среднего. Самое интересное, что ближе к универу их стали реже видеть вместе, и оказалось, что та, которая менее красивая выглядела так же, как ее и привыкли видеть. А та, которая чуть посимпатичнее - оказалась Очень симпатичной. Тут сработал обратный эффект - из за некрасивой подруги симпатичная девушка воспринималась не очень...
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12k
Copycat 50 минут назад
Ничего подобного)

ну как вариант может Только у Меня так но
- каждый раз когда на фото больше одной девушки мой мозг автоматом определяет какая из них меня привлекает больше

даже если там две очень красивые супермодели которые по отдельности обе мне нравятся, я всё равно буду определять какая более привлекательна для меня

примерно такой же эффект работает когда некоторые девушки выбирают себе "страшненькую подругу" что бы на её фоне выглядеть круче

вот исходя из этого всего и своего личного опыта, даже вот от того что смотрю фото в посте мозг у меня сразу определяет какая из девушек красивей для меня, - я лично считаю информацию в посте полной чепухой

надеюсь я закрыл все вопросы к моему субъективному мнению
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24k
sssss3 52 минуты назад
Расскажите эту великую мысль, придуманную великими "аглицкими учЁными", тем кто веками гарем имел....
Причём имел и в прямом и в переносном и каком не прилично говорить смысле...
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5k
Григорий Час назад
ну блин! я рассчитывал в конце поста на групповое видео, что бы воочию убедиться в написанном
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