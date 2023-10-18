Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности

Результаты были особенно впечатляющими, когда был контраст. Ученые обнаружили, что эффект чирлидерши работает еще сильнее, если смотрящего просят оценить более красивую девушку.

Психологи из Калифорнийский университа Дрю Уокер и Эдвард Вул обнаружили такие закономерности:

1. Люди в группе выглядят более привлекательными , чем по отдельности. Так как среднестатистическая для группы внешность распознается мозгом, как более красивая».

2. Люди, кто выглядят ниже среднего в группе воспринимаются, как средние. Это происходит потому, что индивидуальные черты лиц стираются и подстраиваются под общую для группы внешность;

3. Среднестатистические люди идентифицируются, как привлекательные.

4. Максимальный эффект у тех, кто по внешности выше среднего.

Говоря словами компьютерных игр, каждый человек в группе выглядит на уровень выше, чем обычно.