FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9021 пост • 857 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 смелых девушек, которые показали, как сильно отличается их образ в соцсетях от реальной жизни

17 смелых девушек, которые показали, как сильно отличается их образ в соцсетях от реальной жизни

Автор:
11 января 2024 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: без макияжа   внешность   девушки   естественная красота   красота   реальность   фото   
1902
18

Девушки в ТикТоке решили снять завесу тайны и показали, как же сильно отличается их реальная внешность от того, что они выкладывают в своих аккаунтах.

×
×

Ровный тон кожи, подчёркнутые брови, выразительные глаза, и вот ты уже не забавная девчонка из соседнего двора, а горячая похитительница сердец.

Вся эта история работает в две стороны: за шикарным кумиром, как правило, таится обычная девушка, а за внешностью серой мышки может прятаться невероятная красавица. Вывод один — не стоит судить по внешности!

Эта женщина достигла какого-то невероятного уровня мастерства. Как ещё объяснить сброшенные лет пятнадцать только с помощью простого макияжа?

Даже, если девушка профессионально занимается моделингом, то в реальной жизни это запросто может быть самый обычный человек, которые не спит в метровых накладных ресницах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: без макияжа   внешность   девушки   естественная красота   красота   реальность   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Lexx 2 часа назад
Да ну... Так и ибаца вообще расхочется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mkcbhk 5 минут назад
из всех походу вторая самая ничё так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Я бы не вдул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116k
Z_Павел Юрьевич_V 49 минут назад
Ну что же ты страшная такая?
Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
lexa 59 минут назад
Макияж и гримм - это разные вещи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
doker Час назад
Вот так и спиваемся...
Маловато будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
самое обидное, что теперь это не развидеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1080850



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Набирающие популярность в сообществах
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Немного красивых картинок с часами - в снегу и с елочными игрушками
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#интересное#Автовсячина#авто аварии#подборка#забавно#история
#животные#автомобили#Юмор#факты#фильм#аварии#позитив#Еда#Китай#актеры
#интересно#автомир#Прикол#кино#США#ДТП#шоу бизнес#кот#Ynews#Великобритания
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности 15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой 15 прекрасных дам, которые приняли седину в волосах и сделали это своей фишкой Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие 15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала 15 спортсменок, которые вошли в топ самых привлекательных по версии спортивного журнала Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок Стилист из Азербайджана возвращает женщинам уверенность в себе с помощью макияжа и крутых причёсок

На что жалуетесь?

Вернуться