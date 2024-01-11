17 смелых девушек, которые показали, как сильно отличается их образ в соцсетях от реальной жизни

Девушки в ТикТоке решили снять завесу тайны и показали, как же сильно отличается их реальная внешность от того, что они выкладывают в своих аккаунтах.
Ровный тон кожи, подчёркнутые брови, выразительные глаза, и вот ты уже не забавная девчонка из соседнего двора, а горячая похитительница сердец.
Вся эта история работает в две стороны: за шикарным кумиром, как правило, таится обычная девушка, а за внешностью серой мышки может прятаться невероятная красавица. Вывод один — не стоит судить по внешности!
Эта женщина достигла какого-то невероятного уровня мастерства. Как ещё объяснить сброшенные лет пятнадцать только с помощью простого макияжа?
Даже, если девушка профессионально занимается моделингом, то в реальной жизни это запросто может быть самый обычный человек, которые не спит в метровых накладных ресницах.
Источник:
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Ты такая страшная
Ты не накрашенная страшная
И накрашенная...
Маловато будет