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18 блестящих фотоманипуляций от шведского фотографа

18 блестящих фотоманипуляций от шведского фотографа

Автор:
12 февраля 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   блестящие   реалистичные   фотограф   фотоманипуляции   художник   шведский   
974
19

Эрик Йоханссон, шведский фотограф и художник по ретуши, создает самые впечатляющие реалистичные изображения благодаря своим навыкам, творческому складу ума и прекрасному восприятию. Взгляните!

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Метки: Изображения   блестящие   реалистичные   фотограф   фотоманипуляции   художник   шведский   
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1  комментарий
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Вепс 50 минут назад
Умение пользоваться графическими редакторами теперь называется фото манипуляцией?
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