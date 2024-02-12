18 блестящих фотоманипуляций от шведского фотографа

974
19
Эрик Йоханссон, шведский фотограф и художник по ретуши, создает самые впечатляющие реалистичные изображения благодаря своим навыкам, творческому складу ума и прекрасному восприятию. Взгляните!
×
×
3. Картина и реальность
Потрясающие снимки Эрика производят двоякий эффект: с одной стороны, это совершенно невероятно и бросает вызов реальности, а с другой стороны, благодаря высококвалифицированной ретуши эти классные фотографии выглядят почти настоящими.
11.
Фотограф сначала разрабатывает творческую идею в своей голове, прежде чем приступить к созданию снимков; на некоторых из них он даже сам является моделью.
Источник:
Ссылки по теме:
- О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
- Святые и непростые образы Дэна Золлингера
- 17 занимательных изображений для любознательных людей
- «Красота дала мне всё, кроме счастья»: жизнь и смерть Эвелин Несбит - самой известной американской модели
- Стивен Макей – создатель иной реальности
Новости партнёров
реклама