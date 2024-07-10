Честный взгляд: фотограф Тарик Заиди приоткрывает завесу тайны над Северной Кореей

Для большинства людей Северная Корея остается загадочной и непонятной страной. В 2017 году фотограф Тарик Заиди стал одним из немногих некитайских туристов, которым разрешили посетить Северную Корею. Сопровождаемый двумя северокорейскими кураторами, он следовал по тщательно спланированному маршруту, но это не помешало ему запечатлеть множество различных аспектов жизни в этой стране.





В своей новой книге «Северная Корея: народный рай» Заиди делится уникальными снимками, предоставляя нам редкую возможность взглянуть на мир, который большинство из нас никогда не увидит своими глазами. Это позволяет очеловечить и лучше понять культуру, которая часто остается непонятной для внешнего мира.





В эксклюзивном интервью для My Modern Met Тарик Заиди рассказывает о своем опыте пребывания в Северной Корее и делится своими размышлениями об этом интересном путешествии.



