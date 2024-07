Честный взгляд: фотограф Тарик Заиди приоткрывает завесу тайны над Северной Кореей

— Как возник этот книжный проект и как проходил процесс отбора изображений для книги?





— Как и в случае с моими предыдущими книгами, таких как "Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo" и "Sin Salida (No Way Out)", мой творческий процесс начинается с развивающегося интереса к теме. Это любопытство побуждает меня к дальнейшему изучению предмета через исследования и чтение, за которыми часто следуют многочисленные поездки на место событий в течение нескольких лет. После каждой поездки я представляю свои находки различным редакторам, чтобы определить области, требующие дополнительного изучения или развития.





Когда я чувствую, что работа завершена, я сотрудничаю с дизайнером, чтобы создать макет книги. Это включает в себя отбор и последовательность изображений, составление повествования и обеспечение формата, подходящего для книги. Затем макет представляется потенциальным издателям.





На заключительных этапах в тесном сотрудничестве с дизайнером и издателем завершается подбор и расположение изображений. Этот процесс включает в себя многочисленные итерации и обсуждения окончательного варианта изображений для книги, формата, в котором они будут представлены, и их последовательности в книге. Для книги о Северной Корее я сотрудничал с дизайнером Стюартом Смитом и издательством Kehrer Verlag. На весь проект, включая фотосъемку, редактирование, исследования и написание, ушло более трех лет.