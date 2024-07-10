Честный взгляд: фотограф Тарик Заиди приоткрывает завесу тайны над Северной Кореей

Фотограф Тарик Заиди побывал в Северной Корее в 2017 году. Недавно он выпустил фотокнигу North Korea: The People's Paradise («Северная Корея: народный рай»), в которой сделал попытку объективно показать жизнь людей в этой уникальной стране.
Для большинства людей Северная Корея остается загадочной и непонятной страной. В 2017 году фотограф Тарик Заиди стал одним из немногих некитайских туристов, которым разрешили посетить Северную Корею. Сопровождаемый двумя северокорейскими кураторами, он следовал по тщательно спланированному маршруту, но это не помешало ему запечатлеть множество различных аспектов жизни в этой стране.
В своей новой книге «Северная Корея: народный рай» Заиди делится уникальными снимками, предоставляя нам редкую возможность взглянуть на мир, который большинство из нас никогда не увидит своими глазами. Это позволяет очеловечить и лучше понять культуру, которая часто остается непонятной для внешнего мира.
В эксклюзивном интервью для My Modern Met Тарик Заиди рассказывает о своем опыте пребывания в Северной Корее и делится своими размышлениями об этом интересном путешествии.
— Что изначально вдохновило вас на поездку в Северную Корею?
— Когда я планировал свою первую поездку в 2017 году, я рассчитывал окунуться в яркую атмосферу ежегодного пивного фестиваля — мероприятия, где иностранцы и местные жители могли свободно общаться и фотографировать. Однако в тот год фестиваль был отложен, и вместо этого мне предложили насыщенный экскурсионный тур по стране. Хотя это было не совсем то, что я ожидал, этот структурированный маршрут с гидом открыл для меня множество скрытых жемчужин и культурных сокровищ, которые я мог бы упустить в шумной суете фестиваля.
Несмотря на отсутствие спонтанного общения, я с головой погрузился в богатый гобелен истории и традиций Северной Кореи. В своей книге «Северная Корея: народный рай» я использую откровенные фотографии, чтобы исследовать обыденное в этом необычном государстве — повседневную жизнь людей, прокладывающих свой путь внутри страны, в то время как она сама делает то же самое на глобальной арене.
Приглашая читателей выйти за рамки заголовков, книга проливает свет на опыт людей и раскрывает разнообразную картину народа и культуры Северной Кореи, бросая вызов нашим предвзятым представлениям. Фотографии иллюстрируют скрытые истории и реалии, которые лежат в пределах ее границ, и завесу секретности, доминирующую в повествовании об этой стране.
— Что больше всего удивило вас в увиденной стране?
— Северная Корея напомнила мне смесь из ГДР, Кубы, Вьетнама и Китая 20-летней давности. Это нечто среднее между этими странами и некоторыми государствами Центральной Азии, которые я посещал в последние годы, но более упорядоченное и чистое. Однако все относительно — в Северной Корее были значительные различия между сельской и городской местностью с точки зрения эстетики, людей и образа жизни.
— Насколько изолированной, с вашей точки зрения, является жизнь в этой стране?
— Единственные реальные связи — это материковый Китай и Россия. Посещение Северной Кореи — редкая привилегия, которой удостаиваются очень немногие. Ежегодно в страну приезжает около 5 000 некитайских туристов; тех, кому посчастливилось побывать здесь, встречают строгие правила и предписания, включая контроль за фотосъемкой.
Несмотря на эту изоляцию, в Северной Корее я обнаружил сочетание знакомого и неизведанного. Страна сохранила черты, напоминающие другие социалистические государства, но при этом имеет свою уникальную культуру и традиции. Это создает ощущение погружения в мир, который одновременно кажется и знакомым, и совершенно чуждым. Именно эта контрастность и стала для меня одним из самых запоминающихся аспектов моего путешествия.
— Учитывая ограничения, наложенные на фотографов, посещающих Северную Корею, вы беспокоились, сможете ли вы там снимать?
— С января 2020 года страна закрыта для всех посетителей, включая северокорейцев, проживающих за ее пределами. Ранее доступ был возможен через агентства в Китае или России, но требовалось получения разрешения и визы. Во время моих визитов меня всегда сопровождали два северокорейских надзирателя, которые регулярно проверяли мои фотографии и иногда требовали их удалить. Маршруты и пункты назначения были строго определены и не подлежали изменению.
Работать в таких условиях было непросто, но я никогда не чувствовал себя в опасности и не сталкивался с враждебностью. Я привык работать в сложных или негибких условиях. Ограничения, с которыми я сталкивался в Северной Корее, были схожи с теми, что встречались мне и в других проектах — будь то вопросы безопасности, транспорта или мобильности. Правила существуют везде, просто их характер различается в зависимости от места работы.
— Как местные жители реагировали на то, что вы их фотографировали?
— Дети, как правило, не возражали. Взрослые же обычно разрешали делать фотографии, но только после вежливых просьб с моей стороны. Это, впрочем, зависело от места съемки. Например, в метро, когда я направлял камеру на людей, они застенчиво опускали головы, чтобы избежать попадания в кадр.
Я могу с уверенностью сказать, было ли это связано с культурными различиями, застенчивостью или отсутствием привычки к фотографированию. Как и везде в мире, я фотографировал тех, кто был не против, и уважал желание тех, кто не хотел быть запечатленным.
— Есть ли какие-то фотографии, которые вам пришлось удалить, и вы сожалеете об этом?
— Во время моего визита в Пхеньян я сделал множество фотографий в ночном парке аттракционов, однако впоследствии мне пришлось их удалить. Это была очень сюрреалистичная обстановка для фотографирования, учитывая политическую ситуацию 2017 года, и я жалею, что мне не разрешили их оставить. Гиды не возражали против того, чтобы я фотографировал группы людей, занимающихся своей повседневной жизнью, но индивидуальные портреты, которые я сделал, были удалены.
Трудно сказать, что еще я мог бы сфотографировать, потому что моя первая поездка была организована так, что у меня не было возможности самостоятельно исследовать и находить интересные сюжеты для съемки.
— Что больше всего запомнилось вам во время пребывания в Северной Корее?
— Во время моих фотосессий в Северной Корее гиды сыграли ключевую роль в выборе объектов, которые я мог фотографировать. Прежде всего, они информировали меня о том, что разрешено снимать, а что запрещено. В конце каждого дня они оценивали сделанные мной фотографии и рекомендовали, какие из них следует удалить, подчеркивая важность сохранения качественных снимков. Их настойчивость в достижении «хороших фотографий» забавляла меня и побуждала совершенствовать свои навыки.
Гиды часто просматривали мои фотографии и немедленно удаляли те, которые они считали неприемлемыми, независимо от их содержания. На мой вопрос о причинах удаления невоенных снимков, они объяснили, что их цель — добиться исключительных кадров, поощряя стремление к фотографическому совершенству.
Руководство Северной Кореи существенно повлияло на сферу моей фотосъемки. Они запретили изображения, связанные с военными, в соответствии с общемировыми нормами. Также они не рекомендовали фотографировать отдельных людей, но разрешали групповые снимки. Многие фотографии делались в движении, запечатлевая уличные сцены из окон автомобилей. В то же время, такие разрешенные места, как Научный центр и официальные памятники, фотографировались в сопровождении гида.
— Как возник этот книжный проект и как проходил процесс отбора изображений для книги?
— Как и в случае с моими предыдущими книгами, таких как "Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo" и "Sin Salida (No Way Out)", мой творческий процесс начинается с развивающегося интереса к теме. Это любопытство побуждает меня к дальнейшему изучению предмета через исследования и чтение, за которыми часто следуют многочисленные поездки на место событий в течение нескольких лет. После каждой поездки я представляю свои находки различным редакторам, чтобы определить области, требующие дополнительного изучения или развития.
Когда я чувствую, что работа завершена, я сотрудничаю с дизайнером, чтобы создать макет книги. Это включает в себя отбор и последовательность изображений, составление повествования и обеспечение формата, подходящего для книги. Затем макет представляется потенциальным издателям.
На заключительных этапах в тесном сотрудничестве с дизайнером и издателем завершается подбор и расположение изображений. Этот процесс включает в себя многочисленные итерации и обсуждения окончательного варианта изображений для книги, формата, в котором они будут представлены, и их последовательности в книге. Для книги о Северной Корее я сотрудничал с дизайнером Стюартом Смитом и издательством Kehrer Verlag. На весь проект, включая фотосъемку, редактирование, исследования и написание, ушло более трех лет.
— Что, как вы надеетесь, люди вынесут из этих фотографий?
— Многие мои фотопроекты посвящены недостаточно освещенным сообществам и местам. Северная Корея интригует меня уже много лет, поскольку мы знаем о ней очень мало, кроме информации из основных СМИ. Я хотел с помощью фотографии взглянуть на повседневную жизнь в этой стране, документируя людей и культуру настолько, насколько это возможно, учитывая существующие ограничения и запреты на фотосъемку.
За пределами милитаризма, авторитаризма и контроля, которые стали ассоциироваться с Северной Кореей, люди продолжают жить своей жизнью. Эта книга призвана представить их реальность (культуру, насколько это возможно) остальному миру. В своей практике я стремился документировать то, что я видел, показывал, слышал и чувствовал во время пребывания в Северной Корее.
Учитывая ограничения, связанные с работой в этой стране, моя цель — предоставить читателям всесторонний и глубокий опыт. Формирование собственных взглядов теперь ложится на плечи тех, кто ознакомится с моей работой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пусть живут как сами хотят. Выбор народа всегда надо уважать.
А неужели нет фотоаппаратов, которые типа фоткают на карту памяти и дубль во встроенную, скрытую. Ну вот для таких вот ситуаций?
В облако то на мобильнике да, можно, но там уже вопрос со связью. Если не спутниковый какой.
Пожалуй наверное и есть такие, ибо не только в северной корее запрет на съемку.
А тут просто дублик пишется и все.
Это как в машинах, с пробегом, мало ли щиток, так еще и АБС, да в мозгах... А уж в немецких тачках там до 6-8 мест..
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Алё,смольный,сейчас 2024 год.Мы уже на курорты к ним начали ездить.Хули ты нам старьё втираешь.