18 оптических иллюзий, которые создал выдумщик фотограф

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Фотограф Тиаго Сильва обладает богатым воображением, и придумывает блестящие оптические иллюзии, с помощью искусственно созданной перспективы. Он отлично взаимодействует с обычными городскими элементами, которые забавляют и интригуют зрителя. В этом посте вы увидите самые занятные кадры.
1.
Оптическая иллюзия — это несоответствующее действительности представление видимого явления или предмета вследствие особенностей строения зрения. Или проще говоря неверное представление реальности.
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2.
Глаза так воспринимают идущий от предмета свет, что в мозг приходит ошибочная информация.
3.
Тиаго Силва живёт в Португалии, и создаёт изображения с помощью принудительной перспективы. Для этого он использует различный реквизит, соответствующий окружению объекта съёмки.
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