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18 оптических иллюзий, которые создал выдумщик фотограф

18 оптических иллюзий, которые создал выдумщик фотограф

Автор:
24 января 2025 23:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Городские   Создал   выдумщик   иллюзии   оптические   фотограф   
3915
19

Фотограф Тиаго Сильва обладает богатым воображением, и придумывает блестящие оптические иллюзии, с помощью искусственно созданной перспективы. Он отлично взаимодействует с обычными городскими элементами, которые забавляют и интригуют зрителя. В этом посте вы увидите самые занятные кадры.

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Метки: Городские   Создал   выдумщик   иллюзии   оптические   фотограф   
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11k
S__D 14 часов назад
Комментарий к фото
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474
Старикашка Z 8 часов назад
У нас любой свадебный фотограф не хуже может сделать...
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17k
Александр 12 часов назад
Да у одноразовой плёночной мыльницы Conen, купленной в 2001-м году в переходе на Театральной за 169 рублей и то экспозиция и фокусировка была лучше...
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11k
S__D 15 часов назад
Комментарий к фото
"различный реквизит" - это те, что в жёлтой рубашке и красной. ))
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 2162 поста (2121 в горячем)

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