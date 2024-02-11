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17 удивительных изображений, где реальность намного превосходит вымысел

17 удивительных изображений, где реальность намного превосходит вымысел

Автор:
11 февраля 2024 21:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   Удивительные   воображение   вымысел   превосходит   реальность   
9363
18

Природа сошла с ума! И готова удивлять нас снова, и снова. Многие существа и явления на Земле полностью расходятся с нашим здравым смыслом, доказывая, что реальность может быть гораздо ярче воображения. Взгляните!

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Метки: Изображения   Удивительные   воображение   вымысел   превосходит   реальность   
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14  комментариев
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1k
Бывалый 2 дня назад
Зря мы эти грибы поели.
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10k
Сергей День назад
Интересно, какаду орла или орёл какаду...
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60k
dima423 2 дня назад
Комментарий к фото
Вообще у меня небольшая цветоаномалия...но мне кажется они зеленые, нет?
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26k
Михаил Сметанкин 2 дня назад
"Так выглядело небо после запуска ракеты в космос"

Нет, оно так не выглядело. Фото сделано с выдержкой.
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78k
Viktor 2 дня назад
Сие создание обитает в ста метрах от моей фазенды - наивкуснейшая штука!

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10k
Regerald 2 дня назад
Пятилапая лягушка - скорее всего жертва паразита, кого-то из "глистов". Они размножаются в птицах, а лягушки это промежуточный хозяин. Эти паразиты научились как-то влиять на развитие лягушки из головастика, заставляя выращивать лишние конечности. Это заставляет лягушку неуклюже двигаться и привлекать внимание хищных приц, вроде цапли, куда паразитам и необходимо попасть. В общем, гадость несусветная, я бы закопал эту лягушку нахрен, всё равно она не жилец...
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5k
Timur 2 дня назад
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2k
Seryi_spb 2 дня назад
Смотришь на всё это, и понимаешь что у древних не было шанса не выдумать богов.
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38k
АнтонПолднев 2 дня назад
Запаска

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460
iskra 2 дня назад
У нас на заводе огненный смерч получался над трубой,когда прокаливали кокс мелких фракций. Мелкие частицы уносило тягой и они догорали в атмосфере. Иногда около километра горящий шлейф был. Ночью - эпичное зрелище.
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