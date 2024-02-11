17 удивительных изображений, где реальность намного превосходит вымысел

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Природа сошла с ума! И готова удивлять нас снова, и снова. Многие существа и явления на Земле полностью расходятся с нашим здравым смыслом, доказывая, что реальность может быть гораздо ярче воображения. Взгляните!
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2. Самая высокая пальма в мире Ceroxylon quindiuense, Киндиойская восковая пальма. Является национальным деревом Колумбии
Пальма может достигать высоты в пятьдесят метров, а срок жизни превышает 120 лет.
4. Фитопланктон "Морские искорки", noctiluca scintillans, устроили световое шоу в южной Тасмании
9. Dolophones conifera — вид паучков из семейства кругопрядов, которые являются мастерами маскировки. Они обитают в Западной Австралии
10. Миноги — вид хищных бесчелюстных. Имеет обширный ареал обитания, и иногда миногу можно обнаружить в холодных озерах или застоявшихся реках
14. Цветок Психотрия возвышенная или "горячие губки". Его родина - тропические леса Центральной и Южной Америки
16. Жук золотая черепаха. Живёт это насекомое в Северной Америке, это связано с тем, что рацион питания его состоит исключительно из листьев растений Морнинг Глория, которое растет только в Североамериканском континенте
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Нет, оно так не выглядело. Фото сделано с выдержкой.