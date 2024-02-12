<<«Это бытовой конфликт»: лидер азербайджанской диаспоры прокомментировал избиения подростков в Тюмени>>

К делу уже подключились силовики и депутаты.
Вчера обсуждали кадры избиения восьмиклассника группой подростков в Тюменской области. И драку этих же буйных парней в кафе.
Источник:
Источник:
Личности парней установили. Их лидером оказался молодой человек из Азербайджана, но уже с российским гражданством. Видео вызвали резонанс, о них написал депутат Ярослав Нилов в своём тг-канале:
Прокомментировала это и Екатерина Мизулина:
По поводу избиений в МВД заявили:
Это местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
На ситуацию обратил внимание и председатель азербайджанской диаспоры в Тюменской области Мунис Мустафаев. Он считает, что СМИ слишком нагнетают обстановку и ничего особенного не случилось.
На данных видео всего два азербайджанца. Остальные ребята другой национальности, но почему-то в некоторых телеграм-каналах прямо заявляется, что там представители нашей диаспоры. Мы выясняли. Это обычный бытовой конфликт между одноклассниками, который снимала девочка. Она выложила это в Сеть. Видео подхватили телеграм-каналы националистической направленности, работающие вне нашей страны, они призывают к национальной розни. Я призываю не поддаваться на провокации. Тюмень - это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе.
Мустафаев подчеркнул, что в конфликте участвовали и русские, и азербайджанцы, якобы из одной компании.
Никаких бандитских ОПГ, естественно, там нет. С молодежью проводится профилактическая работа.
В ситуации разбираются силовики.
Источник:
- «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих
- «Извиняюсь перед всем русским народом»: в Белгороде задержали главаря банды гопников, кошмаривших местных жителей
- «Было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор»: в Тюменской области автокран пробил пассажирский поезд
- На полицейских, оформивших гражданство родителям главаря подростковой банды из Белгорода, завели уголовное дело
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
Может скажете ещё, что это "Крёстный отец" азербайджанской мафии?
Проблема в слишком лояльном отношении к "черным" . Прошу прощения у лояльных граждан тех республик . Но к черным я отношу не только ваших буйняшек , но и наших долбодятлов .
В общем " Баранкин будь человеком " и все у вас наладится .
А если нет , то рано или поздно вы нарветесь , на тот самый , бесмысленый и беспощадный , дальше стоит разъяснять ?
Одни соседи по глобусу напросились , кто следующий ?
Все эти толеранства нах . Козе в трещину .
Пацанам дайте добро . Борзых чурок гасить . Хотя бы на пол года , лучше на год .
Забудьте про эти кублища-диаспоры .
Требуйте равных прав в их ипенях ...
И будет нам счастье ...
Будет ли лояльное отношение если "русские" малолетки пропистошат азеров в Баку ?
Да их там на кол определят ! И никто ничего не заметит .
И это касемо всего постсоветского чуркобесского пространства .
Мы забыли геноцид русских в Узбекистане и Таджикистане ?
Узбэки , Ташкент который был восстановлен , что вы сделали твари ? Вы думаете вам все сойдет с рук ? Дайте только срок .
Таджики , что вам напомнить ? Думаю не стоит . Сами все помните . Ждите . Под себя ходите .
Казахи . Север . Как там ? Жим жим ? Есть за что ?
От то то и оно .
А мы пока еще спим . не будите лихо , не оно того ... древние арии ... мля ....
Мне вот до сих пор одно непонятно. Неужели нет лихих людей которые могли угомонить это стадо. Можно без афиши и свидетелей. Главное результат.
Когда они начнут покупать билеты на родину без возврата, тогда подумают как жить в гостях...
-------
раз так, то просто и по бытовому, можно даже сказать по домашнему, всех этих долбанных, черножопых тараканов, нужно вытравить подчистую, пока они тут все окончательно не засрали.
Виновников на зону. Вопрос закрыт. А диаспора пусть гуляет (нет у них полномочий, виновность оспаривать).
какой нахрен бытовой конфликт !!!!!!!!