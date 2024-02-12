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«Это бытовой конфликт»: лидер азербайджанской диаспоры прокомментировал избиения подростков в Тюмени

«Это бытовой конфликт»: лидер азербайджанской диаспоры прокомментировал избиения подростков в Тюмени

Автор:
12 февраля 2024 18:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   азербайджанская диаспора   гопники   избиения   подростки   тюменская область   
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К делу уже подключились силовики и депутаты.

Вчера обсуждали кадры избиения восьмиклассника группой подростков в Тюменской области. И драку этих же буйных парней в кафе.

Личности парней установили. Их лидером оказался молодой человек из Азербайджана, но уже с российским гражданством. Видео вызвали резонанс, о них написал депутат Ярослав Нилов в своём тг-канале:

Прокомментировала это и Екатерина Мизулина:

По поводу избиений в МВД заявили:

Это местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

На ситуацию обратил внимание и председатель азербайджанской диаспоры в Тюменской области Мунис Мустафаев. Он считает, что СМИ слишком нагнетают обстановку и ничего особенного не случилось.

На данных видео всего два азербайджанца. Остальные ребята другой национальности, но почему-то в некоторых телеграм-каналах прямо заявляется, что там представители нашей диаспоры. Мы выясняли. Это обычный бытовой конфликт между одноклассниками, который снимала девочка. Она выложила это в Сеть. Видео подхватили телеграм-каналы националистической направленности, работающие вне нашей страны, они призывают к национальной розни. Я призываю не поддаваться на провокации. Тюмень - это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе.

Мустафаев подчеркнул, что в конфликте участвовали и русские, и азербайджанцы, якобы из одной компании.

Никаких бандитских ОПГ, естественно, там нет. С молодежью проводится профилактическая работа.

В ситуации разбираются силовики.

Источник:

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Метки: Видео   азербайджанская диаспора   гопники   избиения   подростки   тюменская область   
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55  комментариев
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93k
Доктор Джонс 2 часа назад
Что это вообще за фраза "лидер азербайджанской диаспоры"?
Может скажете ещё, что это "Крёстный отец" азербайджанской мафии?
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! Полминуты назад
Прочитал все комментарии .
Проблема в слишком лояльном отношении к "черным" . Прошу прощения у лояльных граждан тех республик . Но к черным я отношу не только ваших буйняшек , но и наших долбодятлов .
В общем " Баранкин будь человеком " и все у вас наладится .
А если нет , то рано или поздно вы нарветесь , на тот самый , бесмысленый и беспощадный , дальше стоит разъяснять ?
Одни соседи по глобусу напросились , кто следующий ?
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2k
Дмитрий 3 минуты назад
"..Видео подхватили телеграм-каналы националистической направленности, работающие вне нашей страны.." А, простите, какую именно страну вы называете вашей?
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12k
Трив 6 минут назад
Представителю черножопой диаспоры дать лопатой по морде и выслать из страны.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 7 минут назад
Пора менять национальную политику .
Все эти толеранства нах . Козе в трещину .
Пацанам дайте добро . Борзых чурок гасить . Хотя бы на пол года , лучше на год .
Забудьте про эти кублища-диаспоры .
Требуйте равных прав в их ипенях ...
И будет нам счастье ...
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3k
Vadim Balabanov 10 минут назад
Уроды. Еще для убедительности свитер с гербом надел. Типа: мы свои...
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121
Травкин Лопух 3 11 минут назад
украинцы у себя такого не допускают
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356
Посейдон 12 минут назад
Кстати, что произойдёт если всюду открывать "русскую диаспору"? Во всех соседних и не только странах?
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62k
Олег 15 минут назад
А сын ишака мустафаев не хочет наказать подонков по закону гор? Даже за бытовой конфликт
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 18 минут назад
Какой нах бытовой конфликт .
Будет ли лояльное отношение если "русские" малолетки пропистошат азеров в Баку ?
Да их там на кол определят ! И никто ничего не заметит .
И это касемо всего постсоветского чуркобесского пространства .
Мы забыли геноцид русских в Узбекистане и Таджикистане ?
Узбэки , Ташкент который был восстановлен , что вы сделали твари ? Вы думаете вам все сойдет с рук ? Дайте только срок .
Таджики , что вам напомнить ? Думаю не стоит . Сами все помните . Ждите . Под себя ходите .
Казахи . Север . Как там ? Жим жим ? Есть за что ?
От то то и оно .
А мы пока еще спим . не будите лихо , не оно того ... древние арии ... мля ....
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3k
Olegsky 24 минуты назад
Азеры, однозначно за НАТО. Надо всех проверить, особенно лидеров...
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1k
asd Полчаса назад
Пора запретить двойное гражданство в РФ, включая принадлежность к различным диаспорам, которые являются альтернативными органами власти на территории РФ, что запрещено конституцией.
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Ну ладно. Х"й с ним. Якобы допустим. А что, бл"дь, бытовых конфликтов закон уже не касается?
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4k
Руслан Полчаса назад
Нашли отмазку на все случаи жизни, раскачивают типа из-за рубежа. Может и раскачивают, и используют. Только ведь есть что раскачивать. Первопричину уберите и у зарубежных врагов повода не будет. Глава диаспоры, бл@ть, ты кто вообще такой? Какой у тебя юридический статус? Если ты пыжишься, то и отвечай за своих уродов-земляков. Суч@ныш охреневший. Скоро вас начнут стрелять, ох@евшие твари.
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19
N M Полчаса назад
только суд линча
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 36 минут назад
Ну да, давай айзеров отмудохаем хорошенько и так же скажем....
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205
Xiks 39 минут назад
[мат] диаспоры. А не лидер.
Мне вот до сих пор одно непонятно. Неужели нет лихих людей которые могли угомонить это стадо. Можно без афиши и свидетелей. Главное результат.
Когда они начнут покупать билеты на родину без возврата, тогда подумают как жить в гостях...
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20k
Shtoppi 40 минут назад
<<«Это бытовой конфликт»: лидер азербайджанской диаспоры прокомментировал избиения подростков в Тюмени>>
-------
раз так, то просто и по бытовому, можно даже сказать по домашнему, всех этих долбанных, черножопых тараканов, нужно вытравить подчистую, пока они тут все окончательно не засрали.
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12k
Dmitry 41 минуту назад
А этот мужик при чем тут? Кто его вообще спрашивал? Что это за административная должность такая "лидер диаспоры"?
Виновников на зону. Вопрос закрыт. А диаспора пусть гуляет (нет у них полномочий, виновность оспаривать).
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7k
Евгений Д 46 минут назад
Оборзевший урод-
какой нахрен бытовой конфликт !!!!!!!!
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20k
Robin Hood 56 минут назад
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