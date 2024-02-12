<<«Это бытовой конфликт»: лидер азербайджанской диаспоры прокомментировал избиения подростков в Тюмени>>

На данных видео всего два азербайджанца. Остальные ребята другой национальности, но почему-то в некоторых телеграм-каналах прямо заявляется, что там представители нашей диаспоры. Мы выясняли. Это обычный бытовой конфликт между одноклассниками, который снимала девочка. Она выложила это в Сеть. Видео подхватили телеграм-каналы националистической направленности, работающие вне нашей страны, они призывают к национальной розни. Я призываю не поддаваться на провокации. Тюмень - это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе.