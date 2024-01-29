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«Было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор»: в Тюменской области автокран пробил пассажирский поезд

«Было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор»: в Тюменской области автокран пробил пассажирский поезд

Автор:
29 января 2024 14:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   КАМАЗ   Нижневартовск   автокран   поезд   столкновение   тюменская область   
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По предварительной версии - у машины отказали тормоза.

Столкновение было ещё 26 января, но подробности инцидента появились только сейчас. На перегоне Нижневартовск-Мегион автокран «Камаз» на полном ходу влетел в поезд с пассажирами.

Все были напуганы. Проводник наша была в купе, заполняла бумажки, когда всё произошло. Она говорит, было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор. У мужчины, не знаю из какого вагона, сказали гематома на голове, но он убежал из поезда со словами «Я никуда не поеду на этом поезде».

В момент аварии я сидела, смотрела сериал, в окно увидела кран в странном положении, затем сильно встряхнуло поезд, телефон подпрыгнул и я вместе с ним. Остановились в Мегионе, наши вагоны начали заполнять сотрудники РЖД, медики, полиция, пожарники - все ходили, снимали что-то снаружи, а потом мы вышли из купе и уже увидели, что происходит с вагоном, - рассказала одна из пассажирок поезда.

Три вагона серьёзно покарёжило, пострадал и «Камаз», он вылетел в кювет. Просто чудом, но никто не пострадал: ни водитель автокрана, ни пассажиры состава.

Повреждённые вагоны отцепили и спустя пару часов после аварии, поезд поехал дальше по маршруту. Основная версия столкновения: у «Камаза» отказали тормоза. Все обстоятельства устанавливают специалисты Ространснадзора.

Источник:

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Метки: Видео   КАМАЗ   Нижневартовск   автокран   поезд   столкновение   тюменская область   
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2  комментария
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Илья Полчаса назад
А у ипаната за рулём мозгов в кювет свой грёбанный камаз пустить мозгов не хватило ?
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37k
Андрей Иванов 8 минут назад
Это на какой скорости он ехал? На малой его бы сразу развернуло и поезд бы пострадал минимально (стёкла и вмятины). Протаранить поезд на ходу - тут энергия нужна, даже для крана, то есть скорость ого-го какая
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