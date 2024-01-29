«Было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор»: в Тюменской области автокран пробил пассажирский поезд

По предварительной версии - у машины отказали тормоза.
Столкновение было ещё 26 января, но подробности инцидента появились только сейчас. На перегоне Нижневартовск-Мегион автокран «Камаз» на полном ходу влетел в поезд с пассажирами.
Все были напуганы. Проводник наша была в купе, заполняла бумажки, когда всё произошло. Она говорит, было чувство будто меня кто-то выкинул в коридор. У мужчины, не знаю из какого вагона, сказали гематома на голове, но он убежал из поезда со словами «Я никуда не поеду на этом поезде».
В момент аварии я сидела, смотрела сериал, в окно увидела кран в странном положении, затем сильно встряхнуло поезд, телефон подпрыгнул и я вместе с ним. Остановились в Мегионе, наши вагоны начали заполнять сотрудники РЖД, медики, полиция, пожарники - все ходили, снимали что-то снаружи, а потом мы вышли из купе и уже увидели, что происходит с вагоном, - рассказала одна из пассажирок поезда.
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Три вагона серьёзно покарёжило, пострадал и «Камаз», он вылетел в кювет. Просто чудом, но никто не пострадал: ни водитель автокрана, ни пассажиры состава.
Повреждённые вагоны отцепили и спустя пару часов после аварии, поезд поехал дальше по маршруту. Основная версия столкновения: у «Камаза» отказали тормоза. Все обстоятельства устанавливают специалисты Ространснадзора.
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