В Тюмени объявилась банда малолеток, терроризирующая случайных прохожих

Это уже стало «трендом»: избиения снимают на видео и выкладывают в сеть.
Ещё недавно обсуждали дикую историю из Белгорода - где юные гопники сбились в группировку и жестоко метелили местных. Те даже и не успевали понять, за что их бьют. Позе причина нашлась: для хайпа. Любители помахать кулаками фиксировали свои «подвиги» на телефон и распространяли потом в телеграм-каналах.
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Хайп подняли такой, что всех участников избиений уже задержали. Их главаря вместе с родственниками могут депортировать из России. Или сначала отсидит положенный срок на зоне, а потом его уже депортируют вслед за родными. Силовики подозревают, что те получили гражданство с нарушениями.
К сожалению, случаи с драками - не редкость. Теперь такие бойцы появились и в Тюмени.
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Якобы их лидер - азербайджанец, но с российским паспортом.
Ну и примеры общения этого парня в сети:
Теперь общественность ждёт проверки этих инцидентов. И если всё подтвердится - конкретных действий от властей.
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- В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
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Надеюсь получат достойный приговор по всей строгости.
Там полиция проявила чудеса оперативности, повязади прямо по прилету из теплой страны.
Ждем когда с этими "милыми ребятами" проведут профилактическую беседу, они извинятся на камеру и больше так не будут.
Ведь у полиции есть дела поважнее, чем сажать иностранных дегенератов. Им надо сажать своих идиотов!
Смотреть противно на все эти блеянья потом.
Претендуешь, соответствуй!
впятером на одного они "претендуют". как и вся гопота, вобщем то.
а стоит взять за шкирку...
Я уже старенький: не убежать и кулаками не отмахаться, а терпеть унижения и побои не хочется.
Если полиция не может защитить, может быть разрешить ношение оружия для самообороны?
Да и отморозки, зная, что могут получить пулю, не будут наглеть.
Это точно зараза и ее нужно лечить.
Как могут появится черножопые в сердце России?
Я не разжигаю вражду, я факт говорю. Если их всегда называют чурки, значит это не оскорбление, а то, что они заслужили.
Ок, Негров не называют, неграми, а темнокожими.
Ок, не чурки, а темнозадые!
Это некритично.
Критично то, что они везде и единичные элементы провоцируют своим поведением негативное отношение к нации в целом!
А уволить дофига ума не надо. Дальше-то что?
-а за какую идею -то? А то любят стыдить что идейных нет, только семью идеями не прокормишь и детям не объяснишь что "надо поголодать ради идеи", бл"дь.
Причем это касается всех сфер.
Причем сами буржуи х"й поддаются байками про идеи и "страна на нас смотрит"...
Как говорится - "пистолет выдали,и крутись как хочешь"..
Если тот за кого вписались виноват, то всех вписавшихся тоже в тюрячку и на нары
Да и вообще - деление граждан на первый и второй сорт как-то несовременно. Помнится,мы за это сильно США критиковали.
ИМХО - не надо раздавать гражданство налево и направо. Гражданство надо заслужить. Надо сдать экзамены по знанию русского языка,знанию истории России и российских законов. Должна проводиться дотошная проверка на лояльность и предыдущие преступления\нарушения,в том числе и за пределами РФ.Причем это должно касаться ВСЕХ. Как приезжих из Азии,так и из Европы.
Если приезжий напакостил и за него кроме адвоката никто не вписывается, то одно дело, а если за всяких уродов решает вступиться диаспора, то пусть за него и отвечают, если им так хочется покрывать преступника.
И насколько знаю,в УК нет статьи,по которой можно наказать человека,у которого родственник совершил преступление.
Так что - правительство России само загнало себя в ловушку.Нужно больше людей,что бы закрывать демографические ямы,но в тоже время - эти люди не граждане России и нарушают её законы. А судить всех не позволяют законы России..
Один раз - случайность, дважды - совпадение, а трижды - уже закономерность.