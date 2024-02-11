В Тюмени объявилась банда малолеток, терроризирующая случайных прохожих

Хайп подняли такой, что всех участников избиений уже задержали. Их главаря вместе с родственниками могут депортировать из России. Или сначала отсидит положенный срок на зоне, а потом его уже депортируют вслед за родными. Силовики подозревают, что те получили гражданство с нарушениями.

К сожалению, случаи с драками - не редкость. Теперь такие бойцы появились и в Тюмени.