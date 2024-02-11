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В Тюмени объявилась банда малолеток, терроризирующая случайных прохожих

В Тюмени объявилась банда малолеток, терроризирующая случайных прохожих

Автор:
11 февраля 2024 20:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Тюмень   гопники   драки   избиение   шпана   
1717
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Это уже стало «трендом»: избиения снимают на видео и выкладывают в сеть.

Ещё недавно обсуждали дикую историю из Белгорода - где юные гопники сбились в группировку и жестоко метелили местных. Те даже и не успевали понять, за что их бьют. Позе причина нашлась: для хайпа. Любители помахать кулаками фиксировали свои «подвиги» на телефон и распространяли потом в телеграм-каналах.

Хайп подняли такой, что всех участников избиений уже задержали. Их главаря вместе с родственниками могут депортировать из России. Или сначала отсидит положенный срок на зоне, а потом его уже депортируют вслед за родными. Силовики подозревают, что те получили гражданство с нарушениями.

К сожалению, случаи с драками - не редкость. Теперь такие бойцы появились и в Тюмени.

Якобы их лидер - азербайджанец, но с российским паспортом.

Ну и примеры общения этого парня в сети:

Теперь общественность ждёт проверки этих инцидентов. И если всё подтвердится - конкретных действий от властей.

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Метки: Видео   Тюмень   гопники   драки   избиение   шпана   
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41  комментарий
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137k
parallax 2 часа назад
Выкладывать улики собственного преступления в сеть. Это надо иметь мозгов, меньше чем у курицы.
Надеюсь получат достойный приговор по всей строгости.
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1k
Moon24 2 минуты назад
Почему эти выродки на свободе ? Или эти недостойные жить святы и неприкосновенны ? Пора ввести ответсвенность как в Северной Корее - всех близких родственников независимо от возраста к концлагерь минимум на 10-15 лет , заодно вспомнить средневековые наказания и отсекать конечности , уши , носы
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19k
Обыватель 3 минуты назад
Не обучаемое дерево
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5k
Denis Cudreacov 8 минут назад
В соседнем посте, девушке грозит 5 дет за фото с щекотанием сосков памятнику "Родина Мать" в Волгограде.
Там полиция проявила чудеса оперативности, повязади прямо по прилету из теплой страны.
Ждем когда с этими "милыми ребятами" проведут профилактическую беседу, они извинятся на камеру и больше так не будут.
Ведь у полиции есть дела поважнее, чем сажать иностранных дегенератов. Им надо сажать своих идиотов!
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6k
HUBLOT 21 минуту назад
Это прекратится. Достаточно полиции перестрелять одну такую банду за сопротивление при задержании.
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910
Антон Полчаса назад
Могу поспорить эти дегенераты когда будут пойманы опять как последние чмошники кинутся извиняться и.т.д.
Смотреть противно на все эти блеянья потом.
Претендуешь, соответствуй!
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37
rr Полчаса назад
С ка когдауже разрешат отстрел животных
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18k
RDen 40 минут назад
чоу туд? Опять чёрбаньё?
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22k
Альберт 41 минуту назад
Выходя вечером на прогулку, я беру с собой нож.
Я уже старенький: не убежать и кулаками не отмахаться, а терпеть унижения и побои не хочется.
Если полиция не может защитить, может быть разрешить ношение оружия для самообороны?
Да и отморозки, зная, что могут получить пулю, не будут наглеть.
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4k
Руслан 41 минуту назад
Таких тварей надо просто оставлять инвалидами в креслах на всю жизнь, чтобы они не смогли больше творить такой беспредел. К примеру коленки прострелить или по башке настучать так, чтобы всю оставшуюся жизнь был овощем.
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6k
мемфрид 42 минуты назад
Имеет ли какое-то отношение сериал про гапарей к этим сборища? - нееет, ну что-то вы)
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3
Дмитрий 48 минут назад
Помидорные рожи, всех домой, через кичу
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2k
Igor Grishaev 49 минут назад
Я так и понял, что иностранный специалист
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6k
Wadim 49 минут назад
Мне вот другое интересно - а эти обезьяньи фекалии новости читают? Ну результат подобных выходок своих в Белгороде, например. Видимо нет.
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8k
Allmaster 51 минуту назад
Вот чурки, они как чума... во всех регионах появились, даже в сибири...
Это точно зараза и ее нужно лечить.
Как могут появится черножопые в сердце России?
Я не разжигаю вражду, я факт говорю. Если их всегда называют чурки, значит это не оскорбление, а то, что они заслужили.
Ок, Негров не называют, неграми, а темнокожими.
Ок, не чурки, а темнозадые!
Это некритично.
Критично то, что они везде и единичные элементы провоцируют своим поведением негативное отношение к нации в целом!
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128
r3mba4 Allmaster 19 минут назад
Чурки это дерево без корней. Народ без родины и истории. Зачем обижаться? Одно непонятно. Почему выдавая гражданство РФ, не изымают первое? Ведь они покидают свои недостраны для лучшей жизни. И при этом машут своими флагами-тряпками. Умерла так умерла. Ибо нефиг.
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10k
Zhora 56 минут назад
И снова из тех, чью национальность нельзя называть?
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38k
АнтонПолднев Час назад
Про гневное "И начальника ОВД уволить и участковых уволить!". Правильно. Всех уволить! Только как-то тихонечко звучит вопрос - а кто работать будет? Интересно, комментатор пойдёт работать участковым в спальном районе Тюмени? У них и так жесточайший кадровый голод. Знаю не по наслышке. Только недавно кум моего сына ушёл. Работал в Угро. Был на очень хорошем счету. И действительно толковый опер. До старлея уже дослужился. И перспективы были. Позвали в личную охрану, ушёл не задумываясь. И таких там просто валом вали. Тех, кто там за идею, практически нет.
А уволить дофига ума не надо. Дальше-то что?
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428
iskra АнтонПолднев 53 минуты назад
Наверное,надо узаконить получение взяток и рэкет\крышевание . Тогда кадрового голода не будет.
Как говорится - "пистолет выдали,и крутись как хочешь"..
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20k
Robin Hood Час назад
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21k
Александр Час назад
Если диаспора вписывается, то тогда и вину надо возлагать на всю диаспору.
Если тот за кого вписались виноват, то всех вписавшихся тоже в тюрячку и на нары
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428
iskra Вепс 44 минуты назад
Так вроде не по закону как-то.. Ещё в сталинские времена звучало - "сын за отца не ответчик". Ну и наоборот..
Да и вообще - деление граждан на первый и второй сорт как-то несовременно. Помнится,мы за это сильно США критиковали.
ИМХО - не надо раздавать гражданство налево и направо. Гражданство надо заслужить. Надо сдать экзамены по знанию русского языка,знанию истории России и российских законов. Должна проводиться дотошная проверка на лояльность и предыдущие преступления\нарушения,в том числе и за пределами РФ.Причем это должно касаться ВСЕХ. Как приезжих из Азии,так и из Европы.
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428
iskra Александр Полчаса назад
Мда.. Хочется так. Но закон так не работает. В стране,где верховенство права,человека может признать виновным и назначить наказание только суд.
И насколько знаю,в УК нет статьи,по которой можно наказать человека,у которого родственник совершил преступление.
Так что - правительство России само загнало себя в ловушку.Нужно больше людей,что бы закрывать демографические ямы,но в тоже время - эти люди не граждане России и нарушают её законы. А судить всех не позволяют законы России..
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54k
Андрей Час назад
Доколе мы будем терпеть в своей стране националистских выплядков? Сталин повёл наш народ на борьбу с нацистами. Нуняшняя власть наоборот завозит нацистов в нашу страну, объясняя, что якобы без них экономика рухнет.
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17k
Kucher Час назад
И обратите внимание- в Питере азеры, в Белгороде верховодил азер, и в Тюмени опять азер.
Один раз - случайность, дважды - совпадение, а трижды - уже закономерность.
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428
iskra Kucher 37 минут назад
Вы ещё в советской армии не служили.. Там тоже русских чморили кавказцы - азеры,дагестанцы,армяне..
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