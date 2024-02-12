В испанских артефактах обнаружен металл внеземного происхождения

В двух изделиях исследователи выявили вкрапления метеоритного железа.

Метеоритное железо - металл, найденный в метеоритах и состоящий в основном из минеральных фаз, чаще всего из камасита и тэнита.

Позолоченные головной убор и браслет содержали частицы метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад.