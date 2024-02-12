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В испанских артефактах обнаружен металл внеземного происхождения

В испанских артефактах обнаружен металл внеземного происхождения

Автор:
12 февраля 2024 09:38
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Испания   археология   металл   метеорит   наука   сокровища   
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Учёные провели новый анализ "сокровищ Вильены". Клад обнаружили в Испании ещё в 1963 году. Возраст 59 артефактов оценили в 3000 лет.

В двух изделиях исследователи выявили вкрапления метеоритного железа.

Метеоритное железо - металл, найденный в метеоритах и состоящий в основном из минеральных фаз, чаще всего из камасита и тэнита.

Позолоченные головной убор и браслет содержали частицы метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад.

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Тысячи лет назад мастера использовали метеориты для изготовления ценных предметов, подобный артефакт был найден в гробнице Тутанхамона.

"Сокровища Вильены" позволяют понять, когда люди перешли от камня к бронзе.

Вероятно, драгоценности принадлежали целой общине, а не одной королевской семье.

Почти вся коллекция изготовлена из 23,5-каратного золота и включает в себя 11 чаш, 3 бутылки и 28 браслетов.

Археолог Хосе Мария Солер нашёл клад в декабре 1963 года, когда вместе с командой вёл раскопки в пересохшем русле реки Рамбла-дель-Панадеро, примерно в 11 км от Вильены.

С тех пор сокровища хранятся в местном Музее археологии, что позволило провести новый анализ.

Учёные из Испании и Саудовской Аравии измерили молекулы в каждом из предметов, что позволило им найти следы железо-никелевого сплава.

В головном уборе выявили 5,5% внеземного материала, а в браслете - всего 2,8%.

Старший автор исследования Игнасио Монтеро Руис, научный сотрудник Института истории Испании, рассказал: "Технология производства железа отличается от металлургии на основе меди и благородных металлов (золота и серебра). Мастера, которые работали как с метеоритным железом, так и с земным, должны были разрабатывать новые технологии".

"Содержание никеля в земном железе низкое или очень низкое и часто не обнаруживается при анализе", - добавил Руис.

В 1922 году археолог Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона. Среди артефактов был богато украшенный золотой кинжал с хрустальным навершием. Только в 2016 году эксперты смогли определить, что лезвие изготовлено из метеоритного железа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   археология   металл   метеорит   наука   сокровища   
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