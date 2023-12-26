25 загадочных и труднообъяснимых археологических находок

Археология помогает понять, что происходило на Земле много веков назад. Но иногда находки археологов столь загадочны, что дать им однозначное объяснение невозможно. Остаётся лишь предполагать.
Локи не просто персонаж из комиксов Marvel, а одно из основных действующих лиц скандинавской мифологии, бог хитрости, обмана и коварства. На раскопках в поселении викингов Огорд в Дании была найдена поясная пряжка с изображением Локи. Это первый артефакт такого рода, найденный в Дании, до этого похожие вещи находили только в Швеции и Норвегии. Озорной и непоседливый Локи — это легенда, поэтому невозможно сказать, существовал ли он на самом деле.
Деревянная фигурка птицы, найденная в конце 1800-х годов в Саккаре, — артефакт из Древнего Египта. Эксперты так и не определились, каково точное назначение этого предмета. Из-за конструкции, напоминающей планер, некоторые считают, что фигурка изображает некий древнеегипетский летательный аппарат. Были даже построены прототипы, но результаты оказались неоднозначными. Другие уверены, что Птица из Саккары — это всего лишь детская игрушка.
В дополнение к авиационной теме: вот еще один искусно выполненный золотой предмет, на этот раз из Колумбии. Что это, фигурка животного или модель сложного летательного аппарата, созданного в 500 году н. э.? Как ни крути, эти «безделушки» в свое время заставили археологическое сообщество поломать голову.
Батарейки — относительно современное изобретение. Могли ли они существовать тысячи лет назад? Багдадская «батарейка» была найдена в конце 1930-х годов в Ираке немецким археологом Вильгельмом Кёнигом. Снаружи она выглядит как глиняный горшок, но если заглянуть внутрь, то можно увидеть свернутый в рулон лист меди, в котором находится железный стержень. С помощью этой конструкции можно вырабатывать электричество, хотя и очень малой мощности. Для этого в сосуд наливают кислую жидкость, например слабый раствор уксуса. Кислота вступает в реакцию с медью и железом. Вильгельм Кёниг предположил, что багдадская батарейка (точнее, «гальванический» элемент), заполненная кислотой или щёлочью, могла создать электрическое напряжение в один вольт. Кёниг пересмотрел экспонаты Национального музея Ирака. Его удивили медные посеребрённые вазы, относящиеся к 2500 году до н. э. Как предположил Кёниг, серебро на вазах было нанесено электролитическим методом.
Эта известняковая диковинка выглядит так, будто ее создала рука человека. Но, похоже, ее создала природа. Во всяком случае, такова теория. Никто не может с уверенностью сказать, как появился кратер Патом (существуют даже гипотезы, связанные с НЛО). Размеры кратера составляют 160 метров в поперечнике и 40 метров в высоту. Назван он в честь реки Патом, находится в Бодайбинском районе Иркутской области. Из-за того, что кратер выделяется на фоне окружающего его ландшафта и имеет пугающий, потусторонний вид, он также получил название «Орлиное гнездо». Возраст кратера — порядка 500 или более лет. Обнаружен в 1949 году советским геологом Вадимом Колпаковым.
Геоглифы Наски — группа гигантских геометрических и фигурных изображений на плато Наска в Перу — это 143 рисунка и 13 тысяч линий и фигур на огромном «холсте». Создавались они начиная с 500 года до н. э. и заканчивая 500 годом н. э. Линии белые, потому что таков цвет земли, когда вы поднимаете камешки, которые ее покрывают. Геоглифы изображают различных животных и растения, также там много полос, треугольников, трапеций и спиралей. Четкого объяснения, зачем они там, до сих пор не найдено.
В США есть место под названием «Таинственный холм», которое находится в Нью-Гэмпшире. Холм состоит из каменных пещер, похожих на сооружения со стенами и потолками. Что это — мегалитическая платформа для наблюдения за звёздами, построенная коренными американцами около 4 000 лет назад? Или это более современная постройка? Некоторые полагают, что ее следует датировать XIX веком. Зловещий факт: это место находится в Салеме, знаменитом городе ведьм и тех, кто их преследовал.
Это лицо — или то, что на него похоже, — было случайно обнаружено в 2008 году на острове Рикс в заповеднике Тихоокеанского национального парка в Канаде, когда кто-то проплывал мимо на байдарке. Трудно сказать, создано оно людьми или природными силами. Существует гипотеза о том, что руку к этому творению могло приложить племя Тсешахт (Tseshaht First Nation), которое издавна проживает в этом районе.
Еще одна загадочная достопримечательность, созданная из камня, — Гёбекли-Тепе на юго-востоке Турции. Его название переводится как «Пузатый холм». Он был обнаружен в 1990-х годах немецким археологом Клаусом Шмидтом. Возраст — примерно 11 000 лет. Столбы имеют Т-образную форму, а в качестве материала использован известняк. Также были найдены каменные орудия труда. По всей видимости, сооружения построили охотники-собиратели, жившие в эпоху до неолита, а их реальное назначение затерялось в тумане времени. Можно с уверенностью предположить, что строительство Гёбекли-Тепе было связано с религиозной деятельностью. Клаус Шмидт считал, что там проводились ритуалы, а в последнее время были обнаружены свидетельства того, что на этом месте жили люди. Это один из древнейших примеров подобного рода на планете.
Камни Ики стали достоянием общественности благодаря доктору Хавьеру Кабрере. В 1930-х годах к доктору обратился фермер из Перу. Он протянул камень, на котором была изображена рыба. И не обычная рыба, а ископаемая. Так кто же создал это изображение? По мнению доктора Кабреры, это могли быть инопланетяне. Или же человечество было старше, чем считалось ранее. Хавьер Кабрера был профессором медицины и не имел археологического образования, однако оставил после себя Научный музей, состоящий из более чем 50 тысяч камней Ики. На них выгравированы древние обитатели Анд в сюжетах, противоречащих современной хронологии. Многие полагают, что это обычная мистификация. Но есть и сторонники древнего происхождения этих артефактов. Небольшие коллекции камней Ики представлены и в некоторых других музеях Перу.
Наверняка вы слышали о больших каменных головах острова Пасхи, но как насчет каменной головы из Гватемалы в Центральной Америке? Этот лик находится в джунглях на юге страны. Его черты не похожи на черты местных жителей. Мы мало что знаем об этой голове, кроме того, что она была обнаружена более 100 лет назад. О ее существовании миру поведал доктор Оскар Рафаэль Падилья Лара. Нет никаких доказательств того, что это действительно вещь из древности, а не новодел.
Теперь мы отправляемся в более холодные края, в район Скара-Брей. Эта неолитическая деревня, в которой есть такие вещи, как кровати и даже туалет, находится на Оркнейских островах в Шотландии. Деревня состоит из 8 домов, объединенных в блоки, которые были населены примерно в 3100-2500 гг. до н. э. Ученые считают, что деревня каменного века была покинута при загадочных обстоятельствах около 2500 года до нашей эры. В обнаружении Скара-Брей большую роль сыграла природа. В середине XIX века ураган снес дюну. Под ней находилась деревня.
Еще одним невероятным открытием в джунглях стал древний город Ангкор в Камбодже. Считается, что в этом доиндустриальном центре проживало около миллиона человек. В качестве источника энергии в нем использовалась вода. Он хорошо сохранился, но это не делает его менее загадочным. Мы не можем понять, почему это место превратилось из могущественного городского центра в пустыню, поглощенную природой.
Это не древние воздушные змеи, но они связаны с воздухом — их заметили с высоты люди, пролетавшие над ближневосточной пустыней. Пилоты наблюдали зрелище, напоминающее изображение воздушного змея, отсюда и название. Там, внизу, кто-то возвел невысокие каменные стены, которые образуют коридор, ведущий к расширяющейся части («голове» змея). Мы знаем об этих стенах с начала XX века. Эти сооружения протянулись на километры. К XXI веку была разработана теория, согласно которой стены служили ловушками для животных. Дичь (например, газели) натыкалась на барьеры и направлялась к месту, где ее можно было поймать или убить.
На одном из мальтийских островов, который носит название Гозо, находится коллекция известняковых мегалитов возрастом более 5 000 лет. Высота самых больших составляет около шести метров. Как древние народы смогли создать столь внушительное сооружение? Споры о том, кто же на самом деле построил храмы Ггантии, ведутся до сих пор. Остро не хватает машины времени, чтобы прыгнуть в нее и выяснить, как там было дело.
Впервые современные люди услышали о них в 1929 году, а более подробная история появилась полвека спустя. Представители культуры Саньсиндуй жили в Китае примерно 3 000 лет назад. Они оставили после себя поразительные артефакты, сделанные из нефрита, камня, бронзы и других материалов. По какой-то причине саньсиндуйцы покинули свой дом, но, что интересно, многие из своих замечательных изделий они закопали в ямах. Эта необычная голова птицы — лишь один из примеров их работы.
Это весьма интригующее захоронение эпохи верхнего палеолита, как полагают, было сделано удивительно давно — 34 000 лет назад. Здесь похоронен мужчина 40—50 лет и двое мальчиков-подростков из общины охотников-собирателей на стоянке Сунгирь в России. Судя по всему, они были убиты. Захоронение очень богатое, на одежде погребенных — около 80 тысяч различных украшений из гальки и бивня мамонта. Учитывая характер захоронения, эти сунгирцы, несомненно, были важными членами сообщества. Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека: в ходе раскопок, которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.
Есть ли что-то более пугающее и странное, чем высохшая древняя мумия? А высушенная мумия с лицом, застывшим в крике? Этот кошмарный артефакт был найден французскими археологами в 1886 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри. Сходу ученые не разобрались, кому принадлежала мумия, и назвали ее «Неизвестный человек Е». Он явно сильно мучался, умирая. Спустя сто лет анализ ДНК показал, что «Кричащая мумия» — это сын фараона Рамсеса III, Пентаур, который участвовал в заговоре против отца и его законного наследника Рамсеса IV. Фараона заговорщики убили, а вот Рамсеса IV им порешить не удалось. Их поймали, судили и казнили. Конкретно Пентаура, по сохранившимся записям, повесили.
Образ древнего неандертальца с его грубыми чертами лица и повадками пещерного человека хорошо известен. А знаете ли вы, что некоторые из этих людей ели друг друга? Похоже, это не совсем так: в одних местах свидетельства каннибализма встречаются, а в других — нет. Один из примеров был найден в бельгийской пещере, где человеческие кости, явно принадлежавшие жертве убийства, позволили по-новому взглянуть на репутацию неандертальца как первобытного человека. Обитатели пещеры не только были каннибалами, но и, как сообщается, использовали костный мозг, а также изготавливали орудия труда из остатков скелета.
В результате внезапного нападения жители шведской общины пятого века погибли и были обнаружены лишь спустя столетия. Сандби Борг — это круглый форт железного века, то есть древняя крепость, расположенная по кругу. Люди были жестоко убиты, хотя никто точно не знает, почему произошла резня. Все непогребенные, остались лежать там же, где погибли — в домах и на улицах. Это интересный пример археологической находки, которая с одной стороны очень специфична, а с другой — представляет собой интересную загадку. Местность нам хорошо знакома, и мы имеем представление о людях. Но мы не знаем, почему их жизнь оборвалась так жестоко.
Эти шарообразные диковинки идеальной формы и разных размеров встречаются в джунглях Центральной Америки. Представители власти в древней Коста-Рике или на территории, которая стала Коста-Рикой, выстраивали эти шары в ряд на подходе к своим домам. Некоторые из шаров достигали двух метров в диаметре. Чем больше шары, тем выше власть? Кто знает. Состоят они из габбро, известняка и песчаника. Их размеры разнятся от дюйма в поперечнике до двух метров; самые крупные весят 16 тонн.
О Локи в самом начале уже было, теперь пришла очередь другого мифического персонажа — хоббита. Но речь не о существах из Средиземья, а о древней коллекции скелетов, принадлежащих небольшой группе предков человека под названием Homo floresiensis. Удивительно, но мы не знали об этих маленьких человечках до 2003 года, пока их не обнаружили на Флоресе, острове в Индонезии. Эта находка расширила представление о развитии человечества, хотя и не дала полного объяснения феномену. Судя по всему, «хоббиты» жили на острове около 100 000 лет назад. И да, как и у хоббитов Толкиена, у них были короткие ноги и большие ступни.
Хрустальные черепа — это не просто сюжетный ход в фильме об Индиане Джонсе. В основе приключений Инди лежит вполне реальный пример занимательной археологии. Изготовленные из кварца, эти черепа связаны с Древней Мезоамерикой. Эти могущественные цивилизации, включавшие в себя ацтеков и разрушенные испанцами в XVI веке, занимали Мексику и Центральную Америку. Они вырезали хрустальные черепа, несомненно, с определенной целью. Черепа впечатляют и даже немного пугают. Однако о том, что было в голове у тех, кто их создавал, мы практически не имеем представления.
Что делала деревянная рука на дне древнеримского колодца в Нортгемптоншире (Англия)? Найденный в промышленном районе артефакт возрастом 2 000 лет был сделан из ветки дерева и очень хорошо сохранился. Является ли рука, которая, как считается, когда-то была частью деревянного тела, давно утраченного, свидетельством подношения римским богам? Странное открытие было сделано только в 2019 году, и ученым наверняка еще долго предстоит ломать над ним голову.
Чтобы построить ядерный реактор, не обязательно нужна бригада строителей. Все может произойти благодаря матушке-природе. Откуда мы это знаем? Благодаря археологии и древнему миру. Обнаруженный в шахте в Западной Африке, этот реактор был создан без какого-либо вмешательства со стороны человека. Фактически он возник еще до появления нашего вида. Предполагается, что возраст реактора в шахте Окло составляет около двух миллиардов лет. Как же он работал? Он начал вырабатывать тепловую энергию благодаря сочетанию глины и урановых минералов, которые оказались смешаны вместе. Затем паводковые воды растворили минералы и унесли их под землю в водопровод. Водоросли поглощали уран. Поскольку водорослей, богатых ураном, было так много, это привело к образованию критической массы, а затем к цепной реакции. Нейтроны и атомы сделали свое дело, а остальное — история.
Источник: — переведено специально для fishki.net
А если очень хорошо приглядеться, то и четвертого человека можно увидеть, наверное Сталин.