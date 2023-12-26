25 загадочных и труднообъяснимых археологических находок

О Локи в самом начале уже было, теперь пришла очередь другого мифического персонажа — хоббита. Но речь не о существах из Средиземья, а о древней коллекции скелетов, принадлежащих небольшой группе предков человека под названием Homo floresiensis. Удивительно, но мы не знали об этих маленьких человечках до 2003 года, пока их не обнаружили на Флоресе, острове в Индонезии. Эта находка расширила представление о развитии человечества, хотя и не дала полного объяснения феномену. Судя по всему, «хоббиты» жили на острове около 100 000 лет назад. И да, как и у хоббитов Толкиена, у них были короткие ноги и большие ступни.