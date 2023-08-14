Ученые обнаружили яйца паразитов, возраст которых 200 млн лет

В окаменелых экскрементах возрастом 200 млн лет найдены паразиты. Исследователи обнаружили, что один из самых ранних хищников на планете был заражен круглыми червями, известными как аскариды, а также множеством других паразитов. Эта новость появилась менее чем через месяц после того, как российские ученые оживили доисторического червя - давно исчезнувший вид Panagrolaimus kolymaensis, который пробыл в вечной мерзлоте Сибири 46 тысяч лет.
Группа ученых из Университета Махасаракхам, Таиланд, провела анализ копролита (окаменелого экскремента) и обнаружила структуры пяти видов паразитов длиной от 50 до 150 микрометров каждый. Палеонтологи применили традиционный метод тонкого среза алмазной пилой и рассмотрели образцы под микроскопом.
Один из них с толстой оболочкой был идентифицирован как яйцо червя аскариды, а остальные были либо цистами простейших, либо спорами мхов и папоротников.
Современные паразиты являются распространенным и важным компонентом экосистем, однако древние паразиты и их роль в доисторических экосистемах традиционно довольно сложны для изучения, поскольку в ископаемом состоянии сохранилось очень мало образцов.
Паразиты часто обитают в мягких тканях своего хозяина, но редко сохраняются в виде окаменелостей. Однако этот копролит позднего триасового периода, описанный в журнале PLOS ONE, был защищен от внешних воздействий в формации Хуай Хин Лат в Таиланде. Находку, возраст которой 200 млн лет, сделали местные жители. Подобные экземпляры привлекли тайцев своей необычной формой, их стали использовать в качестве талисманов, приносящих удачу.
"В 2010 году мы узнали о находке и отправились в экспедицию. Жители деревни привели нас к месту обнаружения ископаемых", - рассказывает палеонтолог Танит Нонсрирах.
Это первая запись о паразитах в наземном позвоночном из позднего триасового периода в Азии. Находка также пополнила архив немногочисленных примеров сохранившихся яиц аскарид в копролитах мезозойских животных.
"Паразиты нескольких видов, включая яйца аскариды, были обнаружены в копролите, принадлежавшем крокодилоподобной рептилии, возможно, фитозавру, - объясняет Нонсрирах. - Таким образом, это первая находка яиц аскарид и доказательство множественной инфекции у животного, относящегося к круротарзам из позднего триаса Азии".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ПС. как красиво обозвали окаменевшее дерьмо: копролит ! Теперь про что-то старое буду говорить не "пацаны, оно же древнее как говно мамонта" а "Судари, сдаётся мне что это копролит !"
Куда катится мир...