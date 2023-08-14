Ученые обнаружили яйца паразитов, возраст которых 200 млн лет

Группа ученых из Университета Махасаракхам, Таиланд, провела анализ копролита (окаменелого экскремента) и обнаружила структуры пяти видов паразитов длиной от 50 до 150 микрометров каждый. Палеонтологи применили традиционный метод тонкого среза алмазной пилой и рассмотрели образцы под микроскопом.

Один из них с толстой оболочкой был идентифицирован как яйцо червя аскариды, а остальные были либо цистами простейших, либо спорами мхов и папоротников.