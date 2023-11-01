17 невероятных фактов о древних цивилизациях

Цивилизации инков предшествовала древняя культура Уари. Сотни лет она процветала в Андах, Перу.

Индейский народ попал в наш список потому, что исследование, проведенное в 2005 году специалистами из Университета Флориды и Музея Филда, показало, что пивоварами Уари были женщины.

И не просто "женщины". Это были не рабыни и не просто работяги, а представительницы элиты, да еще и невероятной красоты. Алкогольный напиток, который 1000 лет назад готовили самые талантливые женщины, назывался "чича". Его делали из плодов перуанского перечного дерева и кукурузы.