17 невероятных фактов о древних цивилизациях

Кажется, сегодня открытия делают на каждом шагу, а загадок становится все меньше. Однако древние цивилизации оставили после себя множество тайн, которых хватит ученым ещё на многие столетия. Перед вами факты, которые заставят взглянуть на древних людей иначе.
Цивилизации инков предшествовала древняя культура Уари. Сотни лет она процветала в Андах, Перу.
Индейский народ попал в наш список потому, что исследование, проведенное в 2005 году специалистами из Университета Флориды и Музея Филда, показало, что пивоварами Уари были женщины.
И не просто "женщины". Это были не рабыни и не просто работяги, а представительницы элиты, да еще и невероятной красоты. Алкогольный напиток, который 1000 лет назад готовили самые талантливые женщины, назывался "чича". Его делали из плодов перуанского перечного дерева и кукурузы.
Саньсиндуй - древнекитайская цивилизация и поселение, процветавшее в китайской провинции Сычуань. Развитая культура была позабыта на тысячи лет, пока в 1929 году один крестьянин при ремонте сточного канала не обнаружил нефритовые и каменные артефакты.
Война и наводнение - две наиболее популярные теории, объясняющие странное исчезновение Саньсиндуй. Однако в 2014 году Няньнянь Фань из Университета Цинхуа в Чэнду, Китай, поведал в исследовании, как стихийное бедствие повлияло на цивилизацию. Около 3 тыс. лет назад сильное землетрясение вызвало разрушительные оползни, которые изменили русло реки Саньсиндуй. Жители просто переселились на новое место.
Видите ли, древние греки считали, что речь чужеземцев звучит как лепет (бар-бар-бар), и поэтому называли их "варварами".
Греки не отказывались от достижений развитых цивилизаций, но их негрекоязычных жителей все равно называли "варварами". Термин "варвар" использовался древними римлянами так же, как и греками. Варварами называли людей, не проживавших на территории Римской империи и не владевших латинским языком. Только во времена Средневековья термин "варвар" приобрел свое известное сегодня уничижительное значение.
Ученые спорят уже несколько десятилетий практиковались ли в древнем Карфагене, который существовал с 800 г. до н.э. до 146 г. до н.э., жертвоприношения детей.
В начале XX века на месте Карфагена археологи нашли святилища с останками сотен кремированных младенцев. Археологические и литературные свидетельства, а также надписи и рисунки на могильных плитах свидетельствуют о том, что карфагеняне действительно занимались этой чудовищной практикой.
Греция? Демократия. Рим? Республика. Индия? Справедливости ради стоит отметить, что большинству из нас ничего не рассказывали о государственном строе Древней Индии.
Примерно в то же время, когда в Риме была создана знаменитая республика, некоторые города и поселки Индии приняли республиканские концепции, такие как представительство и совместное принятие решений.
Республиканские идеалы в Индии и Риме развивались независимо друг от друга. Первые упоминания о республиканской форме правления в Индии относятся примерно к 600 и 480 гг. до н.э.
В отличие от греков и римлян, древнеиндийские воины не носили шлемы. В бою они часто получали увечья и лишались частей тела. Поэтому врачи разработали методы лечения, которые не уступают современным хирургическим операциям.
Поскольку многие лишались носа в результате войн и суровых наказаний за мелкие проступки, индийские хирурги научились проводить ринопластику. Со лба пациента снимали лоскут кожи и накладывали его на носовые отверстия. В процессе заживления в носовые отверстия вставлялись полые трубки, которые формировали ноздри. Первые успешные операции были задокументированы около 500 г. до н.э.
Недавно криптоантропологи расшифровали код викингов позднего Средневековья, который долгие годы оставался загадкой. Это стало возможным благодаря небольшому Розеттскому камню - скромной гравюре, на которой два человека написали свои имена как кодовым, так и основным руническим письмом.
800-летний код под названием Jötunvillur оказался шуткой. Послание гласило: "Поцелуй меня".
В Зиярет-Тепе, Турция, археологи обнаружили коллекцию монет странной формы. Глиняные изделия, имеющие форму от пирамид до шляп волшебников, служили жетонами для торговли, которая велась в древнем городе Тушан.
Считалось, что они исчезли около 3000 г. до н.э. Однако недавние находки датируются примерно 1000 г. до н.э., когда уже была клинопись. Несмотря на устаревание глиняных монет, люди по-прежнему обменивались ими, а не просто фиксировали сделки в письменном виде.
Удивительно, что Хараппская цивилизация, превосходившая по численности населения, демократии и развитию древний Египет и Месопотамию, является наименее известной из первых великих культур мира.
В период своего расцвета эта цивилизация занимала площадь около 1 млн. кв. км, охватывая территории современных Индии, Бангладеш, Непала и Пакистана. К сожалению, она исчезла около 4000 лет назад, и причина этого до недавнего времени оставалась невыясненной.
Эксперты воссоздали ландшафт водных путей и равнин, на которых процветала Хараппская цивилизация, и обнаружили, что климатические изменения привели к пересыханию рек, обеспечивавших сельскохозяйственную деятельность. Это привело к гибели крупных городов и бегству жителей на Восток, в частности в долину реки Ганг.
Около 1000 лет назад Кахокия была крупнейшим городом Северной Америки, насчитывавшим 120 курганов, расположенных на площади 15 кв. км. Его население в 20 - 40 тыс. человек превышало население Лондона и других европейских мегаполисов того времени.
Учёные установили, что гибель культуры произошла около 700 лет назад из-за страшных наводнений и затопления города.
Житель Турции нашел в реке камень со странными надписями и передал его учёным, работающим на археологическом памятнике Тюркмен-Карахоюк. При внимательном рассмотрении выяснилось, что текст написан на лувийском языке и датируется VIII веком до н.э.
Артефакт хранил неожиданный рассказ о поражении Фригии и последующем пленении царя Мидаса неизвестным народом, возглавляемым царём Хартапу. До сих пор мало что известно об этом соперничающем государстве и его таинственном вожде.
В 2005 году в журнале American Journal of Medical Genetics было опубликовано исследование, согласно которому карлики пользовались большим уважением у древних египтян еще в 4500 году до нашей эры. Эксперты пришли к такому выводу, изучив художественные свидетельства и гробницы.
В произведениях искусства карлики изображались ювелирами, личными помощниками, артистами. Они занимали ключевые посты и ценились настолько, что им принадлежали роскошные захоронения на территории царского кладбища.
Гараманты - древний народ, живший на территории современной Ливии.
В 2011 году ученые из Лестерского университета обнаружили более 100 укрепленных ферм, городов и деревень, построенных цивилизацией гарамантов в период с 1 по 500 г. н.э. Вопреки тому, что римляне считали жителей Сахары "нецивилизованными кочевниками", эти сооружения и поселения свидетельствуют о том, что гараманты действительно были высокоразвитыми. Они не только были хорошими строителями, но и первыми начали создавать оазисы, а также занимались транссахарской торговлей.
До появления инков на территории современного Перу 500 лет жили сиканы.
В 1990-х археологи обнаружили гробницу сиканов возрастом более тысячи лет. Внутри был похоронен мужчина вместе с двумя женщинами и двумя детьми. Но самое странное было не в этом. Археологи обнаружили, что скелет мужчины окрашен в красный цвет, как и маска, прикрывающая расколотый череп.
Ученые Оксфордского университета изучили краску и установили, что сиканы использовали в качестве связующего вещества смесь человеческой крови и яичного белка. Возможно, кровью они пытались вернуть человека из мира мертвых.
В древности часть суши, известная как Доггерленд, соединяла материковую Европу и Британию. Именно в ту эпоху коренные жители этих мест изготавливали из костей наконечники для стрел, гарпунов и копий.
Недавно при анализе десяти таких орудий исследователи сделали пугающее открытие. Восемь из них были изготовлены из костей оленя, а два - из человеческих. Вопрос, почему была выбрана именно человеческая кость, а не более прочные и доступные материалы, до сих пор без ответа.
Цивилизация Наска, известная своими масштабными художественными работами, исчезла около 1500 лет назад. Первоначально гибель культуры связывали с природным феноменом Эль-Ниньо, однако новые исследования показали, что не последнюю роль сыграла повсеместная вырубка лесов.
Археолог Дэвид Бересфорд-Джонс из Кембриджского университета обнаружил, что наска вырубали деревья уаранго, освобождая поля для кукурузы и хлопка. А эти деревья играли важнейшую роль в поддержании поймы. Произошло сильнейшее наводнение, земли стали непригодными для сельского хозяйства.
В Сибири доисторическая община умела превращать бивни мамонта в подобие пластилина, из которого лепила фигурки животных, которые затвердевали. Вероятно, с помощью такой технологии изготавливали игрушки или украшения. Причудливые изделия возрастом более 12000 лет были найдены в 2000 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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