В Госдуме назвали идиотом активиста, предложившего "одеть" монумент "Родина-мать"

Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов назвал идиотской идею своего земляка Расула Ахияретдинова, который предложил реконструировать монумент "Родина-мать", чтобы прикрыть его "срамные места". Гильмутдинов считает, что памятник — это история. А историю переделывать нельзя, этим занимаются только фашисты, а если Ахияретдинов недоволен монументом, то пусть сделает свой собственный, но "Родину-мать" никто трогать не будет.





"Люди больше 50 лет поклоняются, всем всё нравится, всё хорошо, и тут кто-то нашёлся, кому что-то не понравилось. Я считаю, что не надо ни в коем случае такие дела делать. Всегда надо с данью уважения поклоняться и говорить спасибо за победу.





Мы же не фашисты, что-то там менять. Сначала советский солдат победил фашизм, всю Европу вычистили от нацизма, а сейчас наши памятники начали уничтожать. Мы что, по этому принципу пойдём? Ну что за идиот, извините за выражение, придумал что-то. Историю нельзя переделать. Она написана кровью. Поэтому никаких переделок, это глупо и неправильно", — прокомментировал сегодняшнее предложение активиста депутат Госдумы.