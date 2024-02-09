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В Госдуме назвали идиотом активиста, предложившего "одеть" монумент "Родина-мать"

В Госдуме назвали идиотом активиста, предложившего "одеть" монумент "Родина-мать"

Автор:
09 февраля 2024 17:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоград   Родина мать   мнение   непристойный облик   памятник   предложение   скандал   
3041
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А в музее "Сталинградская битва" даже сочли смешным комментировать инициативу жителя Башкирии.

Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов назвал идиотской идею своего земляка Расула Ахияретдинова, который предложил реконструировать монумент "Родина-мать", чтобы прикрыть его "срамные места". Гильмутдинов считает, что памятник — это история. А историю переделывать нельзя, этим занимаются только фашисты, а если Ахияретдинов недоволен монументом, то пусть сделает свой собственный, но "Родину-мать" никто трогать не будет.

"Люди больше 50 лет поклоняются, всем всё нравится, всё хорошо, и тут кто-то нашёлся, кому что-то не понравилось. Я считаю, что не надо ни в коем случае такие дела делать. Всегда надо с данью уважения поклоняться и говорить спасибо за победу.


Мы же не фашисты, что-то там менять. Сначала советский солдат победил фашизм, всю Европу вычистили от нацизма, а сейчас наши памятники начали уничтожать. Мы что, по этому принципу пойдём? Ну что за идиот, извините за выражение, придумал что-то. Историю нельзя переделать. Она написана кровью. Поэтому никаких переделок, это глупо и неправильно", — прокомментировал сегодняшнее предложение активиста депутат Госдумы.

В музее-заповеднике "Сталинградская битва", где установлен монумент, тоже отреагировали на скандальное видео мусульманского активиста. Там так же заявили, что изменения памятника невозможны, а возмущения по поводу "откровенно торчащих сосков" даже комментариям не подлежат.

"Это особо охраняемый объект культурного наследия. Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закреплённый облик", — заявили в музее.


Там добавили, что никакие официальные жалобы по поводу внешнего вида "Родины-матери" им не поступали, хотя Расул Ахияретдинов в своём ролике утверждал, что обликом монумента недовольны как простые жители Волгограда, так и духовенство, причём и православное, и мусульманское.


"Ну, какие обращения? Это общепризнанный символ Родины, современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов. Что тут можно комментировать?", — добавили в музее "Сталинградская битва".

Напомним, что сегодня некий активист из Башкирии Расул Ахияретдинов опубликовал видеообращение к Владимиру Путину и от лица "многих людей Волгограда" попросил реконструировать один из самых почитаемых в России монументов "Родина-мать" из-за слишком нескромного облика, который выражается в сильно выделяющейся груди и сосках. При этом активист в такой нескромной композиции обвинил Советский Союз, назвав монумент одной из многих ошибок советского строя. По его словам, такой облик "Родины-матери" не соответствует современным российским представлениям о матери и семейных ценностях.

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Метки: Волгоград   Родина мать   мнение   непристойный облик   памятник   предложение   скандал   
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35  комментариев
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27k
Добряк 4 часа назад
Какие же извращенные мозги должно быть в голове, чтобы находясь на Мамаевом кургане, в том месте где погибло порядка 700000 человек, в месте скорби и доблести, думать о сосках... Вот клоун!
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2k
Звёздный странник 5 минут назад
Провели бы разъснительную беседу с этим "недоразумением" современного поколения и объяснили, что облик исторических символов не меняют, т.к. они находятся под охраной государства и предоставляют историческую ценность. Могут лишь реставрировать, но менять - не имеют права. Как бы эти символы не выглядели.
Что-то греческие мусульмане не возмущаются по поводу своих полуголых древнегреческих статуй и рисунков. Чего это у этого "пятая точка" подорвалась? Внимания и популярности захотел?
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1k
Darki Полчаса назад
А я считаю надо мусульман в России прикрыть,так как они срамота
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13k
Владимир 42 минуты назад
В посольство Италии не написал? Ну там писюны закрыть на статуях? Венере Милосской лифчик надеть? Его грудью не кормили и бабы не давали, просто первый раз грудь увидел?
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626
zu4ara 48 минут назад
какая мать, такие и дети...
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−22
3k
Александр Долматов Час назад
Это сейчас такая реакция. А когда Госдума будет состоять в основном из мусульман, эта инициатива может и пройти.
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Очередной долбо...б, них... не умеющий, просто решил пропиариться. Все понятно, едем дальше.
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3
Александр 2 часа назад
У него и на овец встаёт
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126
r3mba4 2 часа назад
Самые мирные уже на памятники наяривают. Зачем нам столько сумасшедших? Переделали страну в зоопарк, навезли, доприглашались. Всех по домам или в Палестину.
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126
r3mba4 Ничоси 2 часа назад
Это следствие. Не будь других, этому башкиру даже такое в голову бы не пришло. Все мусульманские страны подчищают у себя весь этот вакхабитский сброд, а мы их принимаем с распростёртыми объятиями. Ни где они так себя не ведут. На улицах, в метро не молятся. в церквях не глумятся. Нужно жесче.
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42k
Сергей 3 часа назад
Пусть в Лувр едет и там лягушатников критикует.
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3k
Vovan Petroff 3 часа назад
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14k
ron 3 часа назад
Идиотов, на самом деле, не так уж много, утверждает статистика. Просто расставлены они так грамотно, что постоянно сталкиваешься с ними и удивляешься той дурости, которую они в себе аккумулируют ))
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17k
Александр Н. 3 часа назад
Дяденьке надо специалисту показаться, там похоже детская психологическая травма. Может мама слишком поздно от груди отлучила, может еще что.
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38k
АнтонПолднев 3 часа назад
Свою долю хайпа он, так или иначе, получил. В этом и была цель. Кто знал этого бородатого чёрта, кроме его мамы? Правильно. Никто. Потому что он никто. А теперь про него депутаты говорят и на Фишках второй раз за день пишут.
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28k
ПаганецЪ 3 часа назад
Давайте, нагнетайте дальше "скрепность и духовность" - и не то будет.
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20k
Shtoppi 3 часа назад
«А в музее "Сталинградская битва" даже сочли смешным комментировать инициативу жителя Башкирии.»
-------------
как говорится: «Грешно смеяться над больными людьми!»
именно такие отморозки предлагают одевать античные статуи в нижнее белье. 36анутые они короче на всю башку.
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39k
albedo 4 часа назад
Страшно себе представить что случится с костным мозгом этого балбеса (головного мозга явно нет).
Если он хоть раз в жизни пойдет в какой нибудь музей.
И увидит шедевры мировой культуры.
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14k
кот базилий 4 часа назад
Башку ему проломить поленом.
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10k
Дмитрий 4 часа назад
Кто знал какого то Расула Ахияретдинов? Никто? Теперь знают.....Правда знают и что он дол....б! Но это уже совершенно другая история.
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