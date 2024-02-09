В Госдуме назвали идиотом активиста, предложившего "одеть" монумент "Родина-мать"

А в музее "Сталинградская битва" даже сочли смешным комментировать инициативу жителя Башкирии.
Депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов назвал идиотской идею своего земляка Расула Ахияретдинова, который предложил реконструировать монумент "Родина-мать", чтобы прикрыть его "срамные места". Гильмутдинов считает, что памятник — это история. А историю переделывать нельзя, этим занимаются только фашисты, а если Ахияретдинов недоволен монументом, то пусть сделает свой собственный, но "Родину-мать" никто трогать не будет.
"Люди больше 50 лет поклоняются, всем всё нравится, всё хорошо, и тут кто-то нашёлся, кому что-то не понравилось. Я считаю, что не надо ни в коем случае такие дела делать. Всегда надо с данью уважения поклоняться и говорить спасибо за победу.
Мы же не фашисты, что-то там менять. Сначала советский солдат победил фашизм, всю Европу вычистили от нацизма, а сейчас наши памятники начали уничтожать. Мы что, по этому принципу пойдём? Ну что за идиот, извините за выражение, придумал что-то. Историю нельзя переделать. Она написана кровью. Поэтому никаких переделок, это глупо и неправильно", — прокомментировал сегодняшнее предложение активиста депутат Госдумы.
В музее-заповеднике "Сталинградская битва", где установлен монумент, тоже отреагировали на скандальное видео мусульманского активиста. Там так же заявили, что изменения памятника невозможны, а возмущения по поводу "откровенно торчащих сосков" даже комментариям не подлежат.
"Это особо охраняемый объект культурного наследия. Там ничего нельзя трогать, никакие элементы, вплоть до ступеней, которые должны сохранять этот закреплённый облик", — заявили в музее.
Там добавили, что никакие официальные жалобы по поводу внешнего вида "Родины-матери" им не поступали, хотя Расул Ахияретдинов в своём ролике утверждал, что обликом монумента недовольны как простые жители Волгограда, так и духовенство, причём и православное, и мусульманское.
"Ну, какие обращения? Это общепризнанный символ Родины, современная интерпретация античных и других образов богинь победы, классических образов. Что тут можно комментировать?", — добавили в музее "Сталинградская битва".
Напомним, что сегодня некий активист из Башкирии Расул Ахияретдинов опубликовал видеообращение к Владимиру Путину и от лица "многих людей Волгограда" попросил реконструировать один из самых почитаемых в России монументов "Родина-мать" из-за слишком нескромного облика, который выражается в сильно выделяющейся груди и сосках. При этом активист в такой нескромной композиции обвинил Советский Союз, назвав монумент одной из многих ошибок советского строя. По его словам, такой облик "Родины-матери" не соответствует современным российским представлениям о матери и семейных ценностях.
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Что-то греческие мусульмане не возмущаются по поводу своих полуголых древнегреческих статуй и рисунков. Чего это у этого "пятая точка" подорвалась? Внимания и популярности захотел?
У нее не было времени одеться, нужно было действовать прямо сейчас и она действовала.
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как говорится: «Грешно смеяться над больными людьми!»
именно такие отморозки предлагают одевать античные статуи в нижнее белье. 36анутые они короче на всю башку.
Если он хоть раз в жизни пойдет в какой нибудь музей.
И увидит шедевры мировой культуры.